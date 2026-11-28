台中炸雞推薦／霧峰美食／樹仁商圈必吃／霧峰平價宵夜點心推薦！台中超人氣的平價炸雞～伙夫炸雞插旗霧峰了！這家新開幕的伙夫炸雞霧峰店位於樹仁商圈，早上11點開賣，賣完提早打烊。主打新鮮溫體雞肉現點現炸鎖住香甜肉汁，外酥內嫩超好吃！重點是價格超佛心，招牌雞翅6支100元、超大雞排只要65元就能吃到，超高CP值炸雞店連食尚玩家「吃俗特攻隊」都採訪過（影片15：38處），是附近學生與在地人超愛的下午茶點心與宵夜首選，吃過一次就愛上！

伙夫炸雞霧峰店地點交通

地址：台中市霧峰區樹仁路2號（地圖）

電話：無

營業時間：11：00～賣完為止

伙夫炸雞霧峰店位於霧峰區樹仁路靠近四德路口，就在霧峰美食一級戰區「樹仁商圈」最熱鬧的地段，鮮黃色的招牌非常顯眼好找。

這裡早上11:00就開始營業一路賣到完售，不管是午餐想加菜、接小孩下課的點心，還是宵夜想吃點炸物慰勞自己都很方便。記得先加店家LINE線上點餐，再到現場取餐才不會久等。

伙夫炸雞霧峰店菜單

伙伕炸雞霧峰店菜單就放在攤位旁邊，品項分為「招牌炸雞」跟「點心」兩大類。

炸物點心只要15元起，雞翅6支100元真的是CP值爆表！

雞排有傳統跟脆皮兩種選擇，65元就能吃到，現在很多雞排都要百元價，伙夫的雞排價格真的是樹仁商圈平價美食。

點餐後可以看到店員現場裹粉酥炸，伙夫炸雞沒有預炸的半成品，不會有回炸問題，買到手的都是新鮮現炸的美味。

現炸起鍋漂亮的金黃色澤，看起來好誘人。

檯面上沒有堆滿滿的炸物，因為剛炸好一放到檯面上很快就被買走，隨時去都能嚐到新鮮熱騰騰的現炸美味。

伙夫炸雞真的很有名，連食尚玩家節目也到總店採訪過，我特別去找了影片連結給大家看。影片中15：38開始就是採訪伙夫炸雞的片段。

伙夫炸雞好吃嗎？

伙夫的價格不貴，我們把招牌肉品通通點了一輪，當正餐或點心都好吃。

傳統雞排 65元、脆皮雞排7 0元

為了完整鎖住溫體雞肉的豐富肉汁，菜單上有特別寫到他們家的雞排一律不提供剪切服務，就是要讓大家拿在手上大口咬下，享受肉汁在口中噴發的快感。

雞排有古早味傳統雞排與酥脆粉漿雞排兩種風味，這麼大片只要65元／70元，真的很有誠意。

傳統雞排外皮裹上特製古早味炸粉，炸至金黃香脆，重點是不會太油膩。咬開酥脆麵衣，裏頭雞肉完全不乾不柴，非常軟嫩多汁好好吃。

我個人偏愛卡滋卡滋的脆皮雞排，脆皮厚度拿捏得恰到好處，完全不會讓人覺得都在吃厚粉，將甜美肉汁封存在裡頭，而且雞排真的很有厚度只要70元，比起觀光夜市百元起跳的雞排，這裡實在太划算了。

脆皮雞排外層金黃酥脆、裡頭肉質紮實綿密，雞肉有經過獨門醬料醃製入味，鹹香中帶點甘甜滋味，超好吃！我們家一吃就愛上。

雞翅 6支100元 / 3支60元

6支只要100元，平均一支才16塊多，是伙伕炸雞的熱門品項，大家都是一袋袋6支起跳在買，常常一出爐就被秒殺。

雞翅的外皮薄脆香酥，內層的雞肉極為嫩滑不會乾柴。鹹香夠味又不油膩，吃完一支立馬想再嗑第二支，真心建議直接買6支才夠吃。

雞腿 45元

他們家的雞腿體型比一般炸雞攤還要霸氣！熱騰騰拿到手上，光看那金黃金黃的酥脆外皮就讓人口水直流。

雞腿本身醃得非常入味帶有奶香，咬開酥脆外皮，立馬噴汁真的很過癮。水嫩Q彈的肉質加上飽滿的肉汁，我覺得比連鎖炸雞店的還要好吃，只要45元的銅板價，CP值大爆表。

腿排 40元 ／3個105元

新鮮現炸出來的腿排，外皮香脆無比，咬的時候會有卡滋卡滋聲。大雞腿前半段的腿排相當厚實，外脆內多汁，大口咬真的很享受啊～推薦大家直接買3個當正餐或宵夜，只要105元非常超值。

無骨雞丁 小55元 / 大100元

店家用大塊溫體雞丁加入獨門秘製醬醃漬入味，裹上炸粉現炸，每一塊都炸得金黃香酥，而且個頭超大，比鹽酥雞還大塊。

完全去骨的大塊雞丁，咬下去馬上爆汁！外酥內嫩又多汁，越咬越香甜，滿嘴都是雞肉鮮甜的美味，我們家小孩很愛吃，當下午放學點心剛剛好。

伙夫炸雞霧峰店整體心得

現在物價漲成這樣，能看到65元的大雞排還有6支100元的雞翅，真的超佛心！而且他們炸雞都是現點現炸、不拿半成品二度回炸，每一口咬下去都爆汁，真的是便宜又好吃。

大家如果有到霧峰樹仁商圈逛街找吃的，千萬別錯過這家CP值爆表的伙夫炸雞霧峰店，中午11點就開賣，記得要早點去買，或是加店家Line提前線上點餐，不然太晚去很容易撲空喔。

伙夫炸雞霧峰店

地址：台中市霧峰區樹仁路2號（地圖）

電話：無

營業時間：11：00~賣完為止

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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