台中火鍋／漁人町市集美食／台中聚餐餐廳／台中平價火鍋／台中宵夜推薦~喜歡吃火鍋的朋友有福啦，台中超有特色的火鍋新開幕~鍋誠意自選火鍋主打新型態的「自選式火鍋」，低消只要湯底39元起，打破一般套餐組合的限制，實現「想吃什麼就拿什麼」的自由，食材全看盤子計價，拿多少算多少完全不浪費，百元多就能吃飽喝足。寬敞舒適的用餐空間超好拍照，營業時間一路開到凌晨2點，位在漁人町市集內有大型免費停車場，絕對是台中人深夜聚餐、台中宵夜新選擇！

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鍋誠意地點交通

粉絲團：鍋誠意ＦＢ

地址：台中市南屯區環中路四段2號（漁人町市集內）

電話：04 2389 6873

營業時間：18：00~02：00最後接客12：10

鍋誠意海鮮自選火鍋位於南屯區環中路漁人町市集內，從億萬兩入口處走進去就能看到（如下圖圈圈處），非常好找。

漁人町有大型免費停車場，開車或騎車過來都非常方便，免去在熱鬧市區繞圈找車位的煩惱，對於帶長輩、小朋友或是團體聚餐來說超級加分。

ＰＳ：停車場入口在台中漁市場這一邊，晚上９點後如果入口關閉，直接往下繼續開，就可從出口處進入停車場。

鍋誠意環境

台中新開的自選火鍋鍋誠意，整體空間寬敞明亮又乾淨，帶有濃濃的漁港意象與熱鬧氣氛，隨便拍照打卡都超級吸睛。以4-6人桌椅為主，桌與桌之間的間距相當舒適，不論是兩三人小聚、家庭用餐或是公司團體聚餐都愜意。

用餐空間大，即使客滿也不會擁擠，月底前都有85折優惠，大家快把握。

另有3間獨立包廂（低消5000），每桌12人打通可容納24人用餐。包廂空間也很大，聚餐選這裡很不錯。

鍋誠意菜單及計價方式

鍋誠意沒有紙本菜單，每人低消就是一份湯底，最便宜的原味高湯鍋與蔬菜高湯鍋只要39元，未滿120公分免低消。內用加收8%清潔費，用餐時間90分鐘（未客滿不會強制）

店家主打「鮮得明白、價格實在」，食材通通自選，計價方式非常透明，就像旋轉壽司一樣，看盤子顏色與形狀就能知道價格，最低16元。想吃多少拿多少，完全由自己決定，豐儉由人。

價格標示都是原價／儲值價2種價位，儲值價等於原價85折，目前試營運期間通通85折優惠，以儲值價結帳。

想要吃得更划算，千萬別錯過店家的「鍋友募集優惠」。只要加入鍋友儲值 2000 元，就能直接享有85折儲值價，拿越多省越多。

食材自選區

店家將食材分門別類，動線規劃得非常順暢，主要分為麵食、蔬菜區、海鮮區、肉盤區與熟食區、飲料區等，想吃什麼拿什麼，不會遇到套餐菜盤有不喜歡的食材，或份量太多吃不完的困擾。

一整排開放式的冷藏櫃有各式現切肉盤、新鮮海鮮與蔬菜、火鍋料，都用保鮮膜妥善包覆，裝在不同顏色的專屬盤子裡。食材陳列得井然有序，整個非常乾淨衛生，看著展示櫃裡滿滿的食材，挑選過程就讓人食慾大開。

每款食材旁邊都有清楚的價目表與提示立牌，讓大家拿取時一目了然、價格透明不踩雷。

開在漁港海鮮非常新鮮，在這裡吃現撈的海味不必花大錢。帝王蟹、松葉蟹、青龍、泰國蝦、大牡蠣、扇貝、鮮蚵、魷魚、鱸魚、龍膽石斑…種類非常多，價格透明。

最特別的就是活蛤蜊，一碗隨你裝到滿只要69元，無敵超值！

每一桌都有附推車，推著車子挑選食材，很像是逛超市相當有趣。

鍋誠意好吃嗎？

不論海鮮還是肉盤都好吃，吃不夠還可以再去拿，最後再以盤計價即可。現在試營運期間，通通優惠85折！也就是用儲值價計算，很超值耶～

川味麻辣鍋

一上桌就聞到濃郁撲鼻的麻辣香氣，裡頭還隨鍋附贈了大塊鴨血與豆腐。鴨血口感超級滑嫩，一咬爆汁好過癮。豆腐則是吸滿了麻辣湯汁的精華，滿口香麻帶勁的湯頭，超好吃。

泰式冬蔭鍋

鍋底還有魚片及蛤蜊，湯底散發著道地泰式香茅與檸檬葉的清香，酸酸辣辣非常開胃，清爽不油膩，真的超涮嘴讓人一喝就愛上。

麻辣鍋煮豆皮豆腐及肉類；冬蔭鍋煮海鮮及蔬菜，食材煮這兩鍋湯底都很好吃。

澳洲和牛

澳洲和牛細緻的大理石油花勻稱分布，下鍋稍微輕涮幾秒，肉色轉為粉嫩即可起鍋。M9等級的和牛軟嫩多汁，鮮甜的牛肉甜味與油脂香氣在嘴裡化開，真的很享受～

梅花豬肉片

梅花豬的油脂分布也很均勻，口感軟嫩帶有Q度，吸飽滿滿湯汁精華後味道更甘甜，豬肉意外好吃，大推～

鮮活蛤蜊山

自己現撈的活蛤蜊，堆得像小山一樣高，份量真的超級給力，這樣只要69元，老闆真是太佛心了。

蛤蜊飽滿而且相當大顆新鮮，上桌還在吐舌呢～裡頭的蛤蜊肉飽滿多汁，咬下去直接在口中爆汁，甘甜的海味瞬間炸開，好過癮啊！

松葉蟹

碩大的松葉蟹鉗與長蟹腳，在這裡也能吃到。下鍋前要先請店員處理，會貼心剪開每一管蟹腳及蟹鉗，下鍋煮熟後就能輕鬆取出完整的蟹肉。

松葉蟹肉又嫩又Q，口感細緻綿密，味道超級甜。每一口都是濃郁甘甜的海味，我的天啊~真的超級好吃。

青龍

喜歡吃龍蝦的朋友，這裡青龍一隻儲值價只要155元，花小錢就能當龍蝦富翁。

青龍龍蝦肉質扎實飽滿，口感Q脆彈牙，越咬越香甜，尤其在冬蔭宮鍋中涮煮，龍蝦本身甘甜海味再加上酸酸甜甜微辣的湯汁，好好吃啊~~

每一塊魚片都帶皮切得厚實又大塊，下鍋煮熟後魚肉完全不散開。肉質軟嫩又綿密，魚皮Q彈帶有膠質，在麻辣鍋中涮煮，椒麻又甘甜的滋味我喜歡。

大白蝦

鍋誠意的蝦子不論大白蝦還是泰國蝦都是活蝦，店家貼心用竹籤串好以免亂跳。我們拿的白蝦肉質結實Q彈，味道很甜，愛吃蝦的人一定要試試。

鮮蚵

煮熟後的鮮蚵依然維持渾圓飽滿，大口咬滿滿的海味在嘴裡噴發，完全沒有腥味超棒的。一口一顆真的很過癮，推薦海鮮控一定要拿上一盤。

鍋誠意整體心得

鍋誠意打破了傳統火鍋套餐的框架限制，新型態的自選模式很加分，想吃海鮮、肉品還是蔬菜火鍋料，完全由自己作主，拿多少算多少，要豐盛還是簡單吃都沒問題。

最棒的是低消只要鍋底費39元起，食材多樣標價透明公開，現在試營運有85折優惠，算下來CP值很高！

用餐空間又大又舒適，而且免費停車更是加分，營業時間從6點一路開到凌晨2點，非常適合下班約會、家庭聚餐或是半夜想找深夜食堂的朋友們，趕快去吃一波。

地址：台中市南屯區環中路四段2號（漁人町市集內）

電話：04 2389 6873

營業時間:18:00~02:00最後接客12:10

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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