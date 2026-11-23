來到南投埔里玩，除了欣賞自然風景、品嚐在地美食之外，當然也少不了帶孩子親近動物啦！尤其我們家噗噗本身就很喜歡觀察動物，每次出門只要遇到可以近距離看動物的地方，通常都能讓他玩得非常開心。這次我們一家人先到木生昆蟲博物館，跟著導覽開心體驗、認識昆蟲之後，噗爸評估了一下時間，發現附近還有一個地方可以安排！而且走路只要大約3分鐘就能抵達，完全不用再開車移動，這麼方便的親子景點怎麼能錯過呢？於是我們接著來到位於南投埔里的水与松萌萌園！

這裡不只有各種可愛動物，還能體驗餵食互動，園區內有落羽松、餐飲空間，甚至還有一間讓噗噗一聽到就立刻想衝上去的貓咪咖啡廳！從迷你馬、鴕鳥、豪豬，到可以近距離觀察的狐獴、樹懶與象龜，這趟行程真的有不少驚喜，最讓我們印象深刻的 還有意外遇見剛出生的小兔寶寶！

到底水与松萌萌園有什麼好玩？親子家庭適不適合安排？門票多少錢？A、B、C 三個區域又有什麼不同？這篇就跟著噗噗一家人的腳步，一起來看看吧！

水与松萌萌園 3 大遊玩亮點

如果你正在尋找南投埔里親子景點，噗媽先幫大家整理這次的3大重點！

亮點 1｜可愛動物大集合！ 從迷你馬到狐獴、樹懶、象龜等動物，孩子可以近距離觀察不同動物的模樣與生活習性

亮點 2｜不只是看動物，還能體驗餵食互動！C區可以與動物餵食互動，孩子可以觀察動物進食的模樣，體驗與動物接觸的樂趣

亮點 3｜落羽松、餐廳、貓咪咖啡廳一次安排！逛完動物園區後，還能到落羽松步道散步、找地方吃東西，喜歡貓咪的朋友也別錯過萌度 C 貓咪咖啡廳 另外，水与松萌萌園也有住宿相關服務，適合想把埔里行程安排成兩天一夜的朋友。

水与松萌萌園在哪裡？交通、營業時間、停車資訊

水与松萌萌園

地址：545 南投縣埔里鎮南村路 9-7 號

營業時間：週一至週日 09:00～17:00

停車資訊：園區有提供免費停車場

電話：049-200-9125

園區位於南投埔里，無論是安排埔里一日遊，還是搭配周邊景點規劃兩天一夜 ，都可以把這裡列入口袋名單。我們這次就是先到木生昆蟲博物館，結束參觀後再步行前往水与松萌萌園。兩個景點距離很近，對於想把行程排得豐富一點，又不希望一直開車的親子家庭來說 這樣安排真的很方便！

水与松萌萌園門票多少錢？

這裡先附上我們當天拍攝的現場售票資訊。

票種 現場票價 全票（6 歲以上、65 歲以下） 250 元 身心障礙票 100 元 敬老票（65 歲以上） 200 元 幼兒票（3～6 歲） 100 元 南投縣民票 150 元 團體套票 200 元 抬鷹體驗 100 元 卡皮巴拉共游體驗 500 元

水与松萌萌園園區地圖

這張是水与松萌萌園的園區地圖——園區主要分成 A、B、C 三個區域 按照地圖上的動線參觀，就能一路走完園區。

簡單幫大家整理： A區：迷你馬、蘇格蘭高地牛

B區：鴕鳥、豪豬、刺蝟、喜馬拉亞旱獺、花栗鼠等動物

C區：可以近距離觀察多種動物 部分區域可在工作人員引導下進行餵食互動

逛完整個園區後，會回到售票處附近，也能順道看看落羽松、餐飲空間以及萌度C貓咪咖啡廳。不過要提醒大家，可以觀賞動物，不代表每一種動物都能摸或餵食，記得依照現場標示與工作人員指示行動喔！

水与松萌萌園遊玩分享｜A、B、C 三大區域一次逛

A區｜迷你馬、蘇格蘭高地牛

從入口進入園區後，大家要先往下走到售票處購買門票再繞回上方，才能正式開始今天的萌寵之旅唷～

按照園區地圖的動線，我們首先來到A區——這一區主要是迷你馬與蘇格蘭高地牛，當天我們有看到兩匹馬在園區裡互相追逐，畫面還滿有趣的！不過不知道是不是我們來的時間不對，當天倒是沒有看到蘇格蘭高地牛，有點可惜。

帶孩子來動物園，真的會發現每個小朋友關注的重點都不一樣。有些孩子喜歡追著動物跑，有些孩子則是會安安靜靜地觀察牠們的一舉一動，像我們家噗噗，對於自己有興趣的動物，總是可以看上好一陣子。

B區｜鴕鳥、豪豬、刺蝟、喜馬拉亞旱獺⋯⋯

接著來到B區！這一區可以看到的動物也不少，包括鴕鳥、豪豬、刺蝟、喜馬拉亞旱獺，以及花栗鼠等，對喜歡動物的孩子來說，是很適合慢慢觀察的區域。不過這裡要特別提醒大家！B區屬於觀賞型動物區，不能任意觸摸或互動喔！

帶孩子參觀時，可以趁機跟孩子聊聊不同動物的生活習性，也可以教孩子尊重動物的生活空間，不是每一種動物都適合被人類觸摸，能夠安靜地觀察牠們，也是一種很棒的體驗。

C區｜近距離餵食狐獴、觀察樹懶與象龜！

如果說A區、B區是讓我們欣賞不同動物的模樣，那麼C區就是可以近距離觀察動物、體驗互動樂趣的地方。這裡有些空間採半開放式設計，能讓遊客更靠近動物，不過，不同動物的互動方式與開放規定不一樣，還是要依照現場安排喔！

餵食狐獴｜第一次這麼近距離觀察！

來到售票處時，我們就先買了餵食狐獴的麵包蟲，既然都來了，當然要讓噗噗體驗看看呀！當我們拿著麵包蟲餵食狐獴時，真的覺得牠們很可愛，小小的身體、靈活的動作，吃東西的模樣也很有趣。

噗噗餵得相當開心，我們一家人就在旁邊觀察牠們進食，正當我們看得很投入時，剛好遇到園區人員也準備來餵食狐獴，於是我們就跟工作人員聊起天來，意外多認識了一些小知識！能透過工作人員的介紹了解牠們的習性，整個過程就會變得更有趣。

近距離觀察樹懶吃飯｜真的好緩慢啊！

跟園區人員聊天的時候，還意外獲得了一個小驚喜！我們一起走去樹懶所在的區域，近距離觀察樹懶吃飯。

哇！樹懶的動作真的好緩慢啊！看著牠慢慢移動、慢慢吃東西，跟平常我們看到的其他動物完全是不同的節奏，明明只是在吃飯，卻有一種讓人忍不住一直看下去的魔力，有夠慢活。

餵食象龜｜靜靜看著牠慢慢吃樹葉

後來噗噗又跑去觀察象龜，看著象龜慢慢地吃著樹葉，噗噗就這樣靜靜地看著牠。對於喜歡動物的孩子來說，能夠近距離觀察牠們進食，真的會有一種很不一樣的感受。

旁邊的梵天雞表示落寞。

而噗媽呢？噗媽當然也沒有閒著！直接跑去餵羊咩咩啦～～

抬鷹體驗｜讓哈里斯鷹停在手上！

園區還有一項很特別的體驗，就是抬鷹體驗，可以在工作人員引導下，讓哈里斯鷹停在手上，留下難得的互動紀念照。這種體驗對喜歡鳥類、猛禽的朋友來說，應該會覺得非常新鮮！不過我們這次比較晚，等發現這個活動時，體驗已經結束了。真的有點可惜！

最驚喜的意外收穫｜遇見剛出生的兔寶寶！

不過，雖然錯過了抬鷹體驗 我們卻遇到了一個超級療癒的畫面！當時剛好遇到園區人員正在手餵剛出生的兔寶寶。

天啊！兔寶寶真的好小、好可愛！我們一家人看到牠們的時候，整顆心都快融化了。小小的身體，看起來還需要好好被照顧，光是看著就覺得好療癒，這種不在預期行程內的驚喜，往往就是旅行中最讓人難忘的回憶。

其他還有卡皮巴拉（水豚）、巨嘴鳥及麝香豬等可愛小動物哦～

萌度C貓咪咖啡廳｜動物園逛完還能找貓咪！

逛完整個園區後，順著路線走，就會回到售票處附近，這裡有一排美美的落羽松，還有可以用餐休息的望林餐廳。如果玩了一整圈覺得肚子餓了，剛好可以安排吃點東西、補充體力，不過我們當天抵達的時間比較晚，逛完園區後，已經接近營業結束時間，所以望林餐廳已經關門了。

就在我們準備離開時，眼尖的噗媽突然發現！咦？望林餐廳隔壁居然有一間貓咪咖啡廳！這對喜歡動物的噗噗來說，簡直是意外中的大驚喜，噗噗一聽到有貓咪，馬上就說要上去看看。哈哈！孩子對於喜歡的動物，真的完全沒有抵抗力。

老闆娘人超好 讓噗噗跟貓咪互動！

可惜的是 我們抵達時，萌度C貓咪咖啡廳也準備休息了，原本還想說這次應該沒有機會跟貓咪玩了，沒想到老闆娘人真的超好！知道噗噗很喜歡貓咪，便願意讓他跟店裡的貓咪互動一下，而且老闆娘也很親切，還跟我們一家人聊了不少。這種溫暖小插曲，真的會讓人對一個地方留下很好的印象。

雖然這次沒有時間好好坐下來享用咖啡、甜點，但我們還是買了餅乾，準備帶回車上吃。離開時，我們一家人已經默默決定：下次再來水与松萌萌園，一定要早一點到，才有時間好好逛動物園、欣賞落羽松，再到貓咪咖啡廳坐下來休息！如果你本身就喜歡貓咪，又想安排南投親子旅遊，這裡確實可以列入口袋名單。

水与松萌萌園不只有動物！還有露營車與住宿服務

離開前，我們還看到園區附近有一整排露營車，以及一棟很有木質感的建築物，因為覺得外觀看起來很有特色，我們便走進去詢問，才知道原來這裡不只有動物園區，還有住宿服務！

對於喜歡親近大自然、想安排兩天一夜旅行的家庭來說，這樣的規劃也滿吸引人的。想想看，白天帶孩子餵動物、認識不同的生物，接著在園區裡散步，晚上再安排住宿，不用把行程排得太緊湊，也能享受悠閒的親子旅行。

水与松萌萌園適合親子家庭嗎？

以我們這次實際遊玩的經驗來說，如果家裡有喜歡動物的孩子，我覺得水与松萌萌園可以安排！尤其是像噗噗這樣，對不同動物都有興趣的孩子，自己就能找到不少樂趣。另外 園區還有落羽松、餐飲空間與貓咪咖啡廳，可以讓整趟行程不只有看動物，也多了休息、散步的安排。

噗噗一家小評

這次來到南投埔里，原本只是想趁著木生昆蟲博物館參觀結束後，順道安排一個附近的親子景點，沒想到水与松萌萌園讓我們收穫了不少驚喜！

從A區的迷你馬 到B區的觀賞動物，再到C區近距離互動，每個區域都有不同的特色。而且這次最讓我們印象深刻的，除了餵食狐獴的互動體驗，就是近距離看樹懶吃飯，以及意外遇見剛出生的兔寶寶，這些都是原本沒有預期到的小驚喜。最後還發現了萌度C貓咪咖啡廳，雖然因為時間太晚，沒有機會好好坐下來享受咖啡與甜點，但親切的老闆娘還是讓噗噗跟貓咪互動了一下，真的很感謝！

如果硬要說這次有什麼遺憾，大概就是我們真的太晚來了！所以，下次如果還有機會再來埔里，我們一定要把時間安排得更充裕，尤其推薦搭配木生昆蟲博物館一起安排，不用花太多時間在景點之間移動，就能讓孩子一次接觸昆蟲與不同種類的動物。

水与松萌萌園

地址：545 南投縣埔里鎮南村路 9-7 號

營業時間：週一至週日 09:00～17:00

停車資訊：園區有提供免費停車場

電話：049-200-9125

文章來源：噗噗美食旅遊小物札記 FB：噗噗美食旅遊小物札記

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