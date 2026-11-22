台中南區美食『楊記老潼關肉夾饃』是大慶夜市裡最早就開始湧現排隊人潮的肉夾饃專賣店！酥脆的餅皮搭配多汁入味的肉餡~口味相當有靈魂！而且…其實還有免排隊的小秘笈喔XD文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

楊記老潼關肉夾饃 店家資訊

營業地點：台中市南區建國南路一段208號【大慶夜市】

營業時間：每週三、五、六、日 16:00-23:00

聯絡電話：0981-508901

店家粉專：無

環境介紹

說到大慶夜市名店，那這家『楊記老潼關肉夾饃』絕對榜上有名，也是大慶夜市最早就開始湧現排隊人潮的一家攤位！

我們這次五點出頭就到了，本來想說夠早了，沒想到隊伍已經排成這樣了～～真的是蠻誇張的啊XD

想要吃的話，一定要有排上個40、50分鐘的心理準備！但如果是孕婦、行動不便者或是在旁邊的麻辣鐵板魷魚消費的人，其實就可以不用排隊喔！這次我們是排到頭了才注意到這個看板，要不然我應該就會直接去旁邊買魷魚，這樣就可以省去我這四十幾分鐘的排隊時間啦XD

完整菜單與價格

店家強推的是3號的肉夾饃加蛋！而且如果不吃肉的話，也有菜夾饃可以選～～【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】

餐點介紹

都排了這麼久去了，當然要給他來個甚麼都有的肉夾饃加蛋才行啊！而且他們家饃的口感也相當酥脆，一口下去還會脆道掉渣那種，還挺不錯的～～

肉的部分很香，加上青椒略帶辛辣與脆口的口感，有種錦上添花的感覺~辣椒也很是香而不辣，如果平時有吃辣的，建議直上大辣可能會比較過癮一點！

光這顆蛋單買其實就要20元，但不得不說，他們家的蛋滷得相當入味，非常的有肉香感！如果有來排隊的話，蠻推薦給他加上一顆的！

結論

整體來說，『楊記老潼關肉夾饃』不論是口感、口味整體表現都相當不錯！如果撇除排隊這件事的話，光口味來說可以說是相當優秀！但把排隊花費的時間搭上去的話，有沒有必要吃可能就比較見仁見智啦XD

楊記老潼關肉夾饃

所在地址：402臺灣台中市南區建國南路一段208號【大慶夜市】

營業時間：日 三 五 六 16:00-23:00

店家電話：0981-508901

文章來源：傻蛋夫妻生活札記 FB：傻蛋夫妻生活札記

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