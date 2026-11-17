台中夜市500元可以吃多少？這次來到台中海線人氣夜市清水五權夜市，挑戰500元吃遍5間特色小吃！從排隊也甘願的炭香烤肉、外酥內嫩的脆皮三角骨，到配料滿滿的章魚燒、經典臭豆腐，最後再來杯冰涼奶茶，鹹食、炸物、飲料通通安排！究竟500元能吃得多滿足？這份清水五權夜市必吃美食清單先收藏起來，下次來台中清水就跟著吃！

清水五權夜市介紹｜台中海線人氣夜市，500元挑戰吃遍5間美食

位於台中市清水區的清水五權夜市，是台中海線相當具代表性的夜市之一。夜市占地約7,494平方公尺，規劃約160個攤位，從傳統小吃、創意炸物、特色飲品到遊戲攤位通通有，無論是想大吃一輪，還是帶著家人朋友來逛街，都很適合。

圖/ReadyGo

跟一般沿著街道延伸的夜市不同，清水五權夜市以集中式攤位為主，逛起來相當方便。尤其到了傍晚，現烤肉串的炭香、炸物的香氣交織，加上熱鬧的人潮，真的很容易走著走著就買了滿手小吃。這次特別挑出5間不同類型的美食，從鹹食一路吃到飲料，挑戰用500元享受台中海線的夜市魅力！

地址：臺中市清水區五權路與民享路口



營業時間：每週三、五、六、日16:00－翌日01:00



交通資訊：可搭乘183、185、304路公車前往。

清水五權夜市必吃Top1｜紅帥烤肉

排隊人潮沒停過！現烤肉串刷滿醬汁，炭香讓人忍不住多買幾串

來到清水五權夜市，第一間先從人氣烤肉攤「紅帥烤肉」開始！遠遠就能看到攤位前的排隊人潮，烤架上一整排肉串不斷翻烤，搭配刷上醬汁的畫面，光看就讓人口水直流。尤其越接近晚上用餐時間，想吃上一口熱騰騰的烤肉，還真的得有點耐心。

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紅帥烤肉主打各式炭烤肉串，透過炭火慢慢烘烤，再刷上醬汁，讓肉串表面帶著誘人的色澤與香氣。比起單純油炸的肉類小吃，炭烤多了一股獨特的煙燻風味，咬下時可以感受到肉香與醬汁交融，吃起來鹹香又涮嘴。尤其剛烤好的肉串熱騰騰上桌，真的很容易讓人一串接著一串。如果是第一次來，不妨先從自己喜歡的肉串種類開始挑選。現烤的香氣就是最大亮點，不過熱門時段可能需要排隊，建議先來點餐，再利用等待時間逛其他攤位，才不會把整個晚上都花在排隊上。喜歡重口味、帶點炭香的朋友，這攤值得放進必吃名單！

清水五權夜市必吃Top2｜翅客脆皮三角骨

一口咬下卡滋作響！金黃脆皮超涮嘴，雞肉控必吃

炸物控來到清水五權夜市，絕對不能錯過這間「翅客脆皮三角骨」！攤位主打炸得金黃酥脆的三角骨，外層有著相當鮮明的脆皮口感，光是看著剛起鍋的炸物，就已經讓人忍不住想來上一份。尤其剛炸好的三角骨香氣十足，拿在手上熱騰騰的，完全就是逛夜市最療癒的小吃之一。

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三角骨是帶有骨頭與雞肉的部位，吃起來和一般雞排、鹹酥雞很不一樣，除了外層炸得酥香，裡面還能吃到鮮嫩的雞肉。最吸引人的就是外酥內嫩的反差口感，搭配調味粉的鹹香，每一口都很有存在感，讓人越啃越涮嘴。除了經典鹹香口味，也有帶點酸甜風味的梅子胡椒口味，讓三角骨吃起來多了一點清爽感，不會只有炸物的厚重香氣。喜歡雞肉、又特別愛啃帶骨炸物的人，真的可以試試！不過三角骨本身帶有骨頭，吃的時候記得慢慢啃，才能享受那種外皮卡滋作響的滿足感。

清水五權夜市必吃Top3｜京和章魚燒

玉米、高麗菜配料滿滿！金黃脆皮搭配濃郁醬汁超欠吃

接著換個口味，來吃這間「京和章魚燒」！一走近攤位，就能看到一顆顆章魚燒在圓形烤盤中慢慢成形，表面烤得金黃，光看就讓人很想來上一盒。比起一般印象中小巧的章魚燒，這裡讓人印象深刻的就是豐富的配料，吃起來不只有麵糊香，還多了蔬菜帶來的口感。

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京和章魚燒的特色在於外皮帶著酥脆感，搭配玉米與高麗菜，讓整體口感更加豐富。玉米的自然甜味與高麗菜的清爽，剛好能平衡章魚燒外層的油香，再搭配醬汁與配料，吃起來鹹甜交錯，越吃越有味道。喜歡濃郁口味的朋友，店家也有超濃起司、海苔肉鬆等調味選擇，讓章魚燒除了傳統滋味之外，還能吃到更多變化。如果想找一份邊走邊吃、不用坐下來也能享用的夜市點心，這間很可以！而且章魚燒一盒就能分著吃，跟朋友一起挑戰500元夜市美食時，也很適合買來共享。

清水五權夜市必吃Top4｜柯南臭豆腐

炸到金黃酥脆！外酥內嫩搭配爽口泡菜，臭豆腐控必收藏

逛夜市怎麼能少了臭豆腐？清水五權夜市的「柯南臭豆腐」也是值得留意的經典小吃。遠遠就能聞到熟悉的臭豆腐香氣，剛炸好的豆腐表面呈現漂亮的金黃色，搭配爽口配菜，一上桌就讓人食指大動。

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這裡的臭豆腐外層炸得相當酥脆，咬下去會先感受到酥香外皮，接著才是裡面柔軟的豆腐口感。外酥內嫩的層次，正是台式臭豆腐最迷人的地方。尤其剛起鍋時熱熱吃，香氣更加明顯，搭配醬汁一起享用，鹹香滋味讓人一口接著一口。這攤也叫「海尾柯南臭豆腐」，搭配台式泡菜、小黃瓜與醬料，替炸豆腐增添清爽口感。對喜歡傳統夜市小吃的人來說，這攤很適合安排在烤肉與炸物之間。酥脆的外皮搭配酸甜配菜，既能吃到經典台式風味，也能替整趟夜市美食之旅增加不同層次。

清水五權夜市必吃Top5｜喝神

吃完炸物來杯冰涼奶茶！茶香與奶香一次滿足

連續吃了烤肉、炸物與章魚燒，當然要來杯飲料解解膩！最後一站就交給「喝神」，讓整趟清水五權夜市500元美食挑戰有個清爽的收尾。尤其逛夜市最怕吃到口乾舌燥，這時候來上一杯冰涼奶茶，真的再適合不過。

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喜歡奶茶的朋友，可以留意這間的茶飲選擇。奶茶最迷人的地方，就是茶香與奶香之間的平衡，一入口先感受到滑順的奶香，接著慢慢帶出茶的風味，搭配前面吃到的鹹香烤肉和炸物，相當合拍。如果平常逛夜市就喜歡手上拿著一杯飲料，這攤可以安排在最後一站。喝著冰涼奶茶，順便再逛逛其他小吃或遊戲攤位，替夜市美食之旅畫下滿足句點。五間美食從烤肉、炸物、章魚燒、臭豆腐一路吃到奶茶，也讓500元夜市挑戰多了不少不同的口味選擇。

清水五權夜市常見問題

清水五權夜市有廁所嗎？

有。根據臺中市政府經濟發展局資料，清水五權夜市設有流動廁所，也規劃無障礙廁所及親子廁所、哺乳室相關設施，對於帶小朋友出遊或需要使用無障礙設施的旅客來說相當方便。

清水五權夜市附近有哪些景點可以順遊？

如果想把夜市安排成台中海線一日遊，可以搭配高美濕地、鰲峰山運動公園、清水紫雲巖、港區藝術中心等周邊景點。白天先走訪清水在地景點，傍晚再到夜市吃晚餐，一天就能同時收集自然風景、在地文化與夜市小吃。

清水五權夜市下雨天還能逛嗎？

清水五權夜市主要為戶外攤位，遇到下雨時，部分攤商可能調整出攤狀況，逛街體驗也容易受到影響。建議出發前先確認當日天氣，並準備雨具。如果遇到大雨或強風，最好事先確認夜市是否正常營業，以免特地前往卻撲空。

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