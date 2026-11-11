告別最美英式花園！彰化田尾「台版莫內花園」2027年最後開放 園方不捨曝原因
少一處賞花夯點！被稱作是「台版莫內花園」的「香久園」宣布，2027年將是最後一年開放，引發網友留言「多麼漂亮的英式花園，也要消失了」、「辛苦了！感謝你們的漂亮花園」。
位於彰化田尾的英式花園「香久園」每年僅開放一次，每每開園都吸引許多人朝聖打卡。然而，園方表示，在台灣高溫高濕的氣侯下要打造溫帶花園需要花費相當大的心力，高資本的投入，以及需要高含量的專業知識，並非簡單雇用工作人員就能輕易打造，長年下來，身體已經不堪負荷，因此宣布「2027年將是香久園的最後一年開放」。
此外，園方另透露，未來將會強化育種量能，海外B2B業務、官方網站、線上商品購物，並感謝大家的支持與諒解。
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