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告別最美英式花園！彰化田尾「台版莫內花園」2027年最後開放 園方不捨曝原因

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

少一處賞花夯點！被稱作是「台版莫內花園」的「香久園」宣布，2027年將是最後一年開放，引發網友留言「多麼漂亮的英式花園，也要消失了」、「辛苦了！感謝你們的漂亮花園」。

圖／香久園粉專
圖／香久園粉專

位於彰化田尾的英式花園「香久園」每年僅開放一次，每每開園都吸引許多人朝聖打卡。然而，園方表示，在台灣高溫高濕的氣侯下要打造溫帶花園需要花費相當大的心力，高資本的投入，以及需要高含量的專業知識，並非簡單雇用工作人員就能輕易打造，長年下來，身體已經不堪負荷，因此宣布「2027年將是香久園的最後一年開放」。

此外，園方另透露，未來將會強化育種量能，海外B2B業務、官方網站、線上商品購物，並感謝大家的支持與諒解。

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香久園 熄燈 彰化旅遊 熱門景點 賞花

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