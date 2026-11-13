新社花海變身「甜點王國」！台中國際花毯節喜迎三麗鷗七大明星亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026新社花海暨台中國際花毯節」日前盛大開幕！今年以「Hello台中 花現新社」為主題，展期至11/22，地點位於農業部種苗改良繁殖場二苗圃，總面積39.5公頃。臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，活動結合「新社花海」、「台中國際花毯節」及「台中領鮮」農特產品展售市集，打造融合花卉景觀、食農教育及在地農產特色的秋季賞花活動。

▲「甜點王國」的大門，由「酷洛米」熱情開啟。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節以「甜點王國」為策展主軸，將台中甜點文化融入花卉景觀，結合三麗鷗七位明星、花藝設計及互動體驗，讓甜甜圈、草莓、棉花糖及冰淇淋等甜點意象化為大型花卉造景，呈現不同主題場景。開幕首日已吸引大批遊客到訪，親子家庭、年輕遊客及三麗鷗粉絲紛紛走訪各展區，欣賞花海並拍照留念。

▲「彼安諾」從可口的冰淇淋甜筒中悄悄探出頭來。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，園區中央高達19公尺的「甜點城堡」為主花毯核心，七位三麗鷗明星齊聚其中，並加入機械動態設計，「Hello Kitty」將從城堡走出、旋轉演出，搭配煙霧泡泡、雪花特效及三麗鷗音樂，呈現音樂盒劇場般的展演效果。

▲休憩區的「大耳狗喜拿」依偎在柔軟雲朵上。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供 ▲休憩區的「大耳狗喜拿」依偎在柔軟雲朵上。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

另一亮點「巧克奇境」也吸引遊客駐足，「漢頓」與好友「小百合」坐在大型巧克力造景上，遊客可登上觀景平台俯瞰花毯及周邊山景，也能走進室內鏡面花毯，透過花卉、光影與鏡像交織的空間，欣賞不同視角的花卉景觀。

▲Hello Kitty 的「苺好時光」。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

此外，「新社花海展區」運用多種草花交織成大面積花卉景觀，並規劃食農教育「瓜果廊道品種展示區」，在賞花之餘認識農業特色。今年「花毯節」也延續「永續共創」計畫，邀請東勢、新社的孩子與長輩共同創作，成果作品於「巧克奇境」展出，呈現地方參與及世代交流成果。

▲觀景平台遠眺的花毯景致。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，活動期間提供5條免費接駁路線，平日提供「豐原線」、「太原線」及「松竹線」，假日再加開「東勢線」及「會場環線」，串聯高鐵、台鐵、捷運及周邊停車場，方便遊客以綠色旅遊的方式轉乘前往展區。由於活動期間周邊車流較大，也呼籲多加利用大眾運輸及免費接駁車，輕鬆前往賞花，更多交通訊息可至臺中市府交通局「2026台中國際花毯節即時交通網」查詢。

▲夕陽下的絕美花毯。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

更多活動資訊可至「台中國際花毯節」官網、「台中觀光旅遊網」活動網頁查詢，或下載「大玩台中」APP、持續關注「大玩台中」臉書粉絲團。

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