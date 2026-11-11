快訊

施振榮任APEC領袖代表原因曝光 賴總統交付三項任務

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

「福壽山農場」11月採蘋果！2026限定採果樂登場　松廬楓紅、蜜蘋果一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

11月正是上山追楓、品嚐高山蘋果的好時機！位於台中和平區梨山的福壽山農場，隨著秋冬氣溫轉涼，山林逐漸染上紅黃交錯的色彩，不只有知名的松廬楓紅、鴛鴦湖湖畔美景，還能品嚐當季高山蘋果，甚至親自走進果園體驗採摘樂趣。2026年福壽山農場「蘋果採果樂活動」已於11月1日登場，活動一路持續至11月30日，想安排秋冬高山小旅行，不妨把握11月上山賞景的機會。

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

福壽山農場11月賞楓！松廬、鴛鴦湖秋景必拍

福壽山農場海拔約2,100至2,614公尺，特殊的高山氣候與日夜溫差，孕育出蜜蘋果、水梨等特色水果。其中11月是蜜蘋果的重要產季，也是農場楓葉逐漸轉紅的時節。園區內松廬周邊是知名賞楓景點，楓紅時節搭配木造建築，充滿日式山林氛圍；鴛鴦湖則能欣賞湖光與季節林相，適合散步、拍照，感受高山秋冬景色。

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

2026福壽山農場採果樂！富士蘋果體驗、費用一次看

今年「蘋果採果樂」活動於11月1日至11月30日舉辦，開放中果區及上果區蘋果園體驗採摘富士蘋果。每天安排上午9點、下午2點兩個場次，每場體驗約60分鐘，每梯次限額20人。參加費用每人800元，可折抵2台斤果品，超過部分每台斤300元。活動採預約制，僅限農場住宿旅客參加，不包含露營區，出發前須先確認預約資格及活動場次。

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

福壽山農場怎麼去？自行開車、客運交通方式

自行開車從台中出發，可走國道6號往埔里，接台14線經霧社、清境、武嶺及大禹嶺，再沿台8線前往梨山，最後轉中131線福壽路抵達農場；北部旅客則可走國道5號經宜蘭、台7線及台7甲線，經思源埡口、武陵農場及梨山前往。官方提醒，中南部旅客勿從東勢行駛台8線谷關至德基路段，另應避免行駛路況較差的投89縣道。

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

搭乘大眾運輸，可先搭乘豐原客運865路或國光客運1751、1764路前往梨山，再轉乘豐原客運866區1前往福壽山農場。山區公車班次有限，建議事先查詢時刻表並預留轉乘時間。秋冬山區氣候多變，出發前也別忘了確認道路狀況，準備保暖衣物與雨具。

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

圖／福壽山農場提供
圖／福壽山農場提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

福壽山農場 賞楓

相關新聞

告別最美英式花園！彰化田尾「台版莫內花園」2027年最後開放 園方不捨曝原因

少一處賞花夯點！被稱作是「台版莫內花園」的「香久園」宣布，2027年將是最後一年開放，引發網友留言「多麼漂亮的英式花園，...

「福壽山農場」11月採蘋果！2026限定採果樂登場　松廬楓紅、蜜蘋果一次收

福壽山農場2026蘋果採果樂11月1日至30日登場，可採富士蘋果兼賞松廬楓紅，限住宿旅客預約，每場限20人。

彰化田中彩虹花牆！七彩九重葛美如畫 300公尺花瀑超壯觀

看過九重葛花牆，但你看過長達近300公尺、還能同時欣賞多種花色的彩虹花瀑嗎？彰化田中的「草日金道」，利用58根鐵柱栽培不同品種的九重葛，讓白色、淡黃、橘色、粉紅與紫紅色花朵交織成豐富的色彩層次。

彰化「大興飛行樂園」啟用 打造飛行探索體驗共融遊戲場

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化再添一座！充滿活力與飛行探索體驗的共融遊戲場「大興飛行樂園」。彰化縣長王惠美表示，為了讓青年留在彰化，並讓親子關係更加緊密，也讓彰化成為宜居城市，縣府持續打造適合大小孩子遊玩、鄉親運動休憩的優質空間。這座公園以「飛行探索樂園」為主題，感謝縣議會議員們對預算的支持，投入經費約2,800萬元，也感謝大興國小提供約0.4公頃的土地，改造成自然遊戲場，提供孩童遊樂、鄉親運動休閒及環境共融的特色遊憩場域。 王縣長表示，「大興飛行樂園」以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，巧妙融入飛機與砲塔意象，打造兼具歷史文化與飛行探索樂趣的特色遊戲場，其中雙層「砲台遊戲塔」結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等多元遊戲體驗，並設有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂等設施，以及規劃飛行哨所解說亭與林間體健區，讓大小朋友能在開心玩樂中探索地方文化。 王縣長指出，公園也整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境，公園對面也將新建外埔社區活動中心，未來將提供一處孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。