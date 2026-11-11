「福壽山農場」11月採蘋果！2026限定採果樂登場　松廬楓紅、蜜蘋果一次收

11月正是上山追楓、品嚐高山蘋果的好時機！位於台中和平區梨山的福壽山農場，隨著秋冬氣溫轉涼，山林逐漸染上紅黃交錯的色彩，不只有知名的松廬楓紅、鴛鴦湖湖畔美景，還能品嚐當季高山蘋果，甚至親自走進果園體驗採摘樂趣。2026年福壽山農場「蘋果採果樂活動」已於11月1日登場，活動一路持續至11月30日，想安排秋冬高山小旅行，不妨把握11月上山賞景的機會。

圖／福壽山農場提供

福壽山農場11月賞楓！松廬、鴛鴦湖秋景必拍

福壽山農場海拔約2,100至2,614公尺，特殊的高山氣候與日夜溫差，孕育出蜜蘋果、水梨等特色水果。其中11月是蜜蘋果的重要產季，也是農場楓葉逐漸轉紅的時節。園區內松廬周邊是知名賞楓景點，楓紅時節搭配木造建築，充滿日式山林氛圍；鴛鴦湖則能欣賞湖光與季節林相，適合散步、拍照，感受高山秋冬景色。

圖／福壽山農場提供

2026福壽山農場採果樂！富士蘋果體驗、費用一次看

今年「蘋果採果樂」活動於11月1日至11月30日舉辦，開放中果區及上果區蘋果園體驗採摘富士蘋果。每天安排上午9點、下午2點兩個場次，每場體驗約60分鐘，每梯次限額20人。參加費用每人800元，可折抵2台斤果品，超過部分每台斤300元。活動採預約制，僅限農場住宿旅客參加，不包含露營區，出發前須先確認預約資格及活動場次。

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福壽山農場怎麼去？自行開車、客運交通方式

自行開車從台中出發，可走國道6號往埔里，接台14線經霧社、清境、武嶺及大禹嶺，再沿台8線前往梨山，最後轉中131線福壽路抵達農場；北部旅客則可走國道5號經宜蘭、台7線及台7甲線，經思源埡口、武陵農場及梨山前往。官方提醒，中南部旅客勿從東勢行駛台8線谷關至德基路段，另應避免行駛路況較差的投89縣道。

圖／福壽山農場提供

搭乘大眾運輸，可先搭乘豐原客運865路或國光客運1751、1764路前往梨山，再轉乘豐原客運866區1前往福壽山農場。山區公車班次有限，建議事先查詢時刻表並預留轉乘時間。秋冬山區氣候多變，出發前也別忘了確認道路狀況，準備保暖衣物與雨具。

圖／福壽山農場提供

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