彰化田中彩虹花牆！七彩九重葛美如畫 300公尺花瀑超壯觀





彰化田中的街道旁，藏著一道令人驚豔的繽紛花牆！位於斗中路一段與梅州街口附近的「草日金道」，以高約5公尺、綿延近300公尺的九重葛景觀聞名。不同於常見的單色花牆，這裡種植多種九重葛品種，當花況進入盛開期，白色、橘色、粉紅、桃紅與紫紅色花苞片交錯綻放，宛如一道天然彩虹沿著道路延伸。高聳的花柱搭配密集垂落的花串，讓原本平凡的街景，多了一份令人忍不住停下腳步欣賞的浪漫。





▲圖片來源：何霖源攝影





高達兩層樓的花瀑！58根鐵柱打造繽紛景觀

草日金道最具特色的設計，在於利用58根鐵柱作為支撐，讓九重葛沿著高處攀附生長，逐漸形成連續的立體花牆。每根鐵柱至少混種兩種以上的九重葛品種，使不同花色能在同一處交織，呈現白色、淡黃、橘色、粉紅與紫紅色相互映襯的景象。盛開時，層層花苞片從高處自然垂落，形成宛如瀑布般的視覺效果。無論從遠處欣賞整面花牆，或近距離觀察不同花色的細節，都能感受到這片景觀的豐富層次。





▲圖片來源：何霖源攝影





在地企業家多年栽培！草日金道藏命名巧思

這片壯觀花牆的誕生，背後也有一段在地故事。草日金道由田中企業家葉昭欽先生投入多年時間，斥資百萬元栽培，並安排人員持續維護，才逐漸形成如今具有辨識度的街道景觀。而「草日金」三字，則是將葉昭欽姓名中的部首拆解而來，成為這處花牆獨特的名稱。從最初的植栽規劃，到不同品種的搭配與日常養護，這片九重葛不僅展現花卉本身的美麗，也讓人看見地方人士為生活環境增添色彩的心意。





▲圖片來源：何霖源攝影





彰化田中賞花秘境！導航金斗店就能找到

想欣賞這道七彩九重葛花牆，可以前往彰化縣田中鎮斗中路一段與梅州街口，或直接導航「全家田中金斗店」，花牆就位於對面。由於景觀沿著道路延伸，適合從不同角度欣賞高聳花瀑與多色花叢交織的畫面，尤其在花況良好時，更能拍出充滿層次的繽紛街景。九重葛開花狀況會受到氣候與植株修剪影響，建議出發前留意近期花況，並在拍攝時注意來往車輛、避免占用道路，讓賞花行程更加安全自在。





▲圖片來源：何霖源攝影





【彰化田中九重葛花牆・草日金道】

景點地點：彰化縣田中鎮斗中路一段與梅州街口





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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