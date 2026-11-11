彰化「大興飛行樂園」啟用 打造飛行探索體驗共融遊戲場

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化再添一座！充滿活力與飛行探索體驗的共融遊戲場「大興飛行樂園」。彰化縣長王惠美表示，為了讓青年留在彰化，並讓親子關係更加緊密，也讓彰化成為宜居城市，縣府持續打造適合大小孩子遊玩、鄉親運動休憩的優質空間。這座公園以「飛行探索樂園」為主題，感謝縣議會議員們對預算的支持，投入經費約2,800萬元，也感謝大興國小提供約0.4公頃的土地，改造成自然遊戲場，提供孩童遊樂、鄉親運動休閒及環境共融的特色遊憩場域。

王縣長表示，「大興飛行樂園」以福興鄉外埔村、番婆村境內的歷史建築「原彰化飛行場防空塔」為設計發想，巧妙融入飛機與砲塔意象，打造兼具歷史文化與飛行探索樂趣的特色遊戲場，其中雙層「砲台遊戲塔」結合攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯等多元遊戲體驗，並設有飛機造型遊具、飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊搖搖樂等設施，以及規劃飛行哨所解說亭與林間體健區，讓大小朋友能在開心玩樂中探索地方文化。

▲「大興飛行樂園」，打造兼具歷史文化與飛行探索樂趣的特色遊戲場。 圖：彰化縣政府／提供

王縣長指出，公園也整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境，公園對面也將新建外埔社區活動中心，未來將提供一處孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融遊憩場域。此外，縣府近年積極落實「一鄉鎮一特色公園」政策，今天是我們完成的第20座共融式特色公園，目前還有6座陸續施工，期待讓親子有更多更好的環境。

縣議員凃淑媚代表致詞表示，為守護孩童安全，感謝縣府即刻改善監視器空窗期問題，「大興飛行樂園」遊戲場不僅造福福興鄉的小朋友，秀水鄉的民眾也能共同使用，非常適合家長帶孩子、祖父母帶孫子前來共享親子時光，場內設施皆為最新型且細節極為用心，特別感謝王縣長縣府團隊的付出，打造出如此優質的遊戲樂園回饋福興鄉親。

彰化縣城市暨觀光發展處表示，「卦山大縱走・彰化兜兜圈」活動正熱烈進行至11月底，歡迎挑戰八卦山8條步道拿好禮，「彰化公園好玩美」集章活動，即日起至2027/01/31，集章換「彰化公園積木組」，限量1,000組換完為止。歡迎同來暢遊公園遊戲場、挑戰登山步道，一起感受彰化的多元魅力！

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