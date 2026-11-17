南投埔里又有新景點啦！全新開幕的「臺灣地理中心碑園區」一登場便引爆人潮、造成周邊交通壅塞。園區不僅環境綠意舒適，定時啟動的夢幻灑水系統，更營造出如仙境般的迷霧景觀，吸引大批遊客搶拍！還有熱門品牌 Feeling18「靠山咖哩中心店」 新進駐，讓人在綠意間享受濃郁美食。還能順遊直上虎頭山體驗飛行傘翱翔天際，絕對是今年埔里最夯的必訪行程！

Feeling18 靠山咖哩（臺灣地理中心碑園區）

地址：南投縣埔里鎮大湳里中山路一段421號

電話：049 298 0218

營業時間：平日：10:00 – 18:00；假日：10:00 – 19:00

門票：免費參觀

室內低消：每人低消 120 元，用餐時間限制 90 分鐘

停車：週邊停車場

Feeling18 靠山咖哩：停車資訊

埔里雖然只是個小鎮，但「臺灣地理中心碑園區」環境整頓確實打造得相當漂亮！唯獨停車問題相當棘手，現場最醒目的車位大多配備了電動車充電樁，若是開特斯拉或純電車造訪，找位子相對輕鬆不少；反而是油車甚至連機車都一位難求。雖然新開幕帶來的「現象級人潮」難免需要消化，但若能適度增加基本車位數量，相信遊客的整體體驗會更加完美。

Feeling18 靠山咖哩：園區介紹

Feeling18 靠山咖哩進駐在臺灣地理中心碑園區，一踏入迎面而來的是大片令人心曠神怡的綠意草皮，與中央挺拔的大樹相映成趣。最讓人驚喜的，莫過於不定時飄散出的夢幻水霧！每當霧氣噴灑而出，孩子們便興奮地衝入其中歡笑奔跑，隨手一拍都是浪漫又仙氣十足的夢幻大片。

若能待到黃昏時刻，夕陽渲染出的一整片金黃光芒穿透瀰漫的水霧，光影交織間讓整座園區瀰漫著浪漫氣息，夢幻指數瞬間飆到最高點！

園區另一側還種植了幾株落羽松(應該是)，可以預見等到了秋冬轉紅的季節，整片景色定會展現出截然不同的異國風情。此外，周邊還貼心設置了許多可愛的造型公仔供遊客合照，為這座優雅的園區增添了不少活潑趣致的打卡焦點！

Feeling18 靠山咖哩：室內空間

走進新進駐的 Feeling18 靠山咖哩，充滿溫暖氣息的木質調空間。店內格局規劃得很清晰：中央為明亮的點餐櫃檯，另一側則是精緻的伴手禮展示區。這裡集結了各式人氣點心、香醇咖啡與美味麵包系列，非常適合遊客在享用美味咖哩後，順手帶上幾份在地名產作為伴手禮。

Feeling18 靠山咖哩：用餐空間

另一側則是寬敞明亮的用餐區。Feeling18 靠山咖哩主打濃郁香厚的咖哩飯與咖哩拉麵，價格相當親民合理；再搭配幾款酥脆的熱門炸物單品，整體CP值極高！在如此舒適質感的環境中優雅享用美食，絕對是極大的享受。

安排一趟埔里小旅行，千萬別錯過全新升級的「臺灣地理中心碑園區」！不僅能賞夢幻水霧、品嚐 Feeling18 靠山咖哩，還能順遊虎頭山體驗飛行傘。快把這裡加入你的埔里必訪清單吧！

Feeling18 靠山咖哩（臺灣地理中心碑園區）

地址：南投縣埔里鎮大湳里中山路一段421號

電話：049 298 0218

營業時間：平日：10:00 – 18:00；假日：10:00 – 19:00

門票：免費參觀

室內低消：每人低消 120 元，用餐時間限制 90 分鐘

停車：週邊停車場

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」