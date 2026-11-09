2026「台中耶誕嘉年華」12/14登場！17公尺童話耶誕樹、柳川水舞秀　3大燈區免費拍

2026台中耶誕嘉年華即將登場！台中歲末迎來年度節慶盛事，今年以「夢幻童話」為主題，將於2026年12月14日至2027年1月3日展開，活動範圍涵蓋舊台中火車站、綠川及柳川，透過大型燈飾、童話造景與水岸光影，打造城市限定的耶誕風景。今年更以「白兔先生」擔任主視覺角色，邀請民眾跟著童話線索探索三大展區，感受不一樣的冬季台中。

舊台中火車站前廣場是今年活動的重要拍照亮點，現場將設置高達17公尺的主燈「童話奇想曲」，以金色齒輪、緞帶及禮物盒等元素重新詮釋耶誕樹，呈現華麗又充滿想像力的視覺效果。周邊另有「甜蜜回憶」燈區，運用大型糖果與薑餅屋打造童趣場景，活動期間每週五至週日還安排藝文表演，讓民眾賞燈之餘也能感受節慶熱鬧氣氛。

圖／台中市政府與勤美綠園道提供

沿著舊城區走向綠川，水岸將化身閃耀的耶誕銀河。「星鑽銀河」以星芒燈飾映照河面，營造璀璨光影；「雪願耶誕」則結合發光噴泉與水面倒影，呈現不同層次的夢幻景致。柳川則規劃多個童話主題場景，包括以巨型發光玫瑰打造的「童話仙境」、結合城堡與撲克牌元素的「瘋狂國度」，以及以放大版茶壺、茶杯呈現的「童話茶會」，讓河岸成為充滿奇幻想像的拍照景點。

圖／台中市政府與勤美綠園道提供

柳川主舞台還將推出「瘋狂國度」水舞秀，透過水柱、燈光與音樂交織演出。平日週一至週五自晚間5時30分起，每半小時演出一次；週六、週日及耶誕節當天則加碼現場表演，表演結束後自晚間7時30分起，每半小時安排水舞演出。全區燈飾每日17時30分至22時點亮，活動免費參觀，適合安排舊城區耶誕夜遊行程。

圖／台中市政府與勤美綠園道提供

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