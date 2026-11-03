甕仔雞整隻只要10元！台中新開幕「七里香甕仔雞」限時2天狂殺 每日限量名額、搶吃攻略一次看

台中又有超殺開幕優惠！主打古早手藝與香氣四溢的「七里香甕仔雞-崇德洲際店」即將盛大開幕，業者回饋廣大民眾，限時2天祭出超狂「銅板價」開幕慶活動，整隻招牌甕仔雞竟然只要「10元」就能帶回家！

圖／翻攝七里香甕仔雞-崇德洲際店FB粉專

想搶10元甕仔雞得把握，根據店家公告，本次限時優惠活動將於11月4日（三）至11月5日（四）登場，限時兩天祭出兩大好康優惠：

【優惠一：整隻甕仔雞只要10元】

活動期間每日推出限量好康，內用前25組、外帶前25組的幸運顧客，每人（內用與外帶合計）限購一隻只要10元的超殺甕仔雞，數量有限，想搶便宜的手腳絕對要快！

【優惠二：烤雞直接半價 340 元】

如果沒搶到前段的10元名額也別灰心！每日內用及外帶合計第50組後的顧客，同樣享有每人限購一隻的烤雞半價優惠，原價680元直接以340元半價回饋。

圖／翻攝七里香甕仔雞-崇德洲際店FB粉專

七里香甕仔雞－崇德洲際店

．地址：台中市北屯區崇德十七路17號

．營業時間：11:00～21:00

．開幕優惠：11月4日至11月5日

．優惠一：整隻甕仔雞10元，每日內用25組、外帶25組

．優惠二：每日第50組後，甕仔雞原價680元、優惠340元

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