南投人私藏！在地隱藏版「299元火鍋吃到飽」 5種肉片、打拋豬、炸雞塊統統無限拿

299元火鍋肉肉吃到飽！南投隱藏版火鍋吃到飽只要299元，即可爽嗑豬、雞、牛、羊等肉片無限續，還有自助吧時疏、飲料吧、肉燥飯及甜點任你吃。

圖／唻一鍋埔里店粉專

南投埔里這家「唻一鍋」以超值價格受到消費者稱讚，內用火鍋吃到飽最低僅299元，就能爽吃豬、雞、牛、羊肉，牛肉還多了牛五花的選擇，共計5種肉品，用餐時間90分鐘。鍋底除了不加價的原味湯底外，也有蒙古、泰式、麻奶、酸白菜等多種鍋底可以加價升級。

圖／唻一鍋埔里店粉專

圖／唻一鍋埔里店粉專

圖／唻一鍋埔里店粉專

不光有肉肉任你吃，自助吧也有新鮮時蔬、多款火鍋料、手炒肉燥、打拋豬、雞塊炸物、烤吐司等，甜點則有冰淇淋、布丁及蛋撻，以及各式飲料、咖啡，統統不怕你吃。每人開鍋299元，低消一人一鍋；平日週一至五免收清潔費，假日、國定假日則收取10%清潔費。

網友吃過後評價「CP值超高」、「牛肉 豬肉 羊肉都是好吃的」、「很棒的店家 不會因為價格便宜就失去火鍋店該有的水準」、「價格便宜 東西也多而且又好吃」。

圖／唻一鍋埔里店粉專

唻一鍋 埔里店

地址：南投縣埔里鎮信義路12號

營業時間：11:00-22:30（最後收客21:30）

電話：049-2996396

備註：有停車場、可刷卡、可LinePay

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