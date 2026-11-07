50元蝦仁炒麵太狂！ 台中太平美食「阿龍快炒」豬肝、什錦、牛肉炒飯統統50元 排隊半小時也要吃

阿龍快炒簡介

台中市太平區的【阿龍快炒】在地飄香30年，長億路上的【阿龍快炒】菜單提供炒飯、炒麵、燴飯及湯麵等選擇，鄰近太平長億夜市、長億中學的【阿龍快炒】價格親民、口味實在，近太平工業區、萬家福量販太平店的【阿龍快炒】是不少人太平小吃、長億美食、台中快炒、太平宵夜的好選擇。

阿龍快炒評價｜職人快炒的快速靈魂

50元蝦仁炒麵太狂，豬肝、什錦、牛肉炒飯通通50太扯。大太陽排半小時大家都甘願，這處隱身在太平商圈長億路的小攤！別看它只是個不起眼的小攤，那一爐炒飯的火候傳承多年，大廚阿龍手起勺落間，飯粒被炒得粒粒分明發出銷魂的咔滋聲，有人知道它的美味秘訣嗎。

阿龍快炒好吃嗎

這家藏身於臺中市太平區長億里長億路11-2號的快炒老字號，雖然店面外觀簡樸，但人氣絲毫不減。網友直呼一致盛讚其炒飯炒麵鑊氣十足、調味香氣濃郁且不膩口，台中快炒好選擇！

阿龍快炒在哪裡

阿龍快炒位於臺中市太平區長億里長億路11-2號；阿龍快炒距離最近的台中市公車站-長億二街口走路 1 分鐘；阿龍快炒鄰近太平長億夜市、長億中學、萬家福量販 太平店、慈明高中、太平工業區，阿龍快炒週邊有圖書館老店、福州水餃、美香自助餐、阿娟牛肉麵、傅記小吃、一條拉麵、牛角大叔-牛肉麵、各式餐飲、老字號場所。

Tel：無

Time：1100-1330／1610-1930 （週五、週六公休）

臺中市太平區長億里長億路11-2號

friedrice-along

阿龍快炒價目表

阿龍快炒提供多樣化的在地古早味選擇：炒飯/麵/燴飯系列：牛肉、羊肉、蚵仔、三鮮、什錦、豬肝、肉絲、蝦仁、火腿等口味。

特色搭配：各式湯品、炒青菜。

阿龍快炒環境

步入阿龍快炒，沒有提供內用，那是屬於太平街頭最溫暖的煙火氣。雖然攤位空間配置簡樸，攤位區域緊鄰著滾燙的爐火與來往的人潮，顯得熱鬧而擁擠，但這正是道地台中快炒的好滋味。

阿龍快炒料理過程

傳承多年的好手藝，大火爆炒浸潤著經過處理的食材，每一下翻攪都顯得飽滿油亮；旁邊負責備料的闆娘手腳俐落得驚人，將食材精準地滑入清澈油鍋，隨著大勺一揮，飯麵的香氣隱約浮動。從備料、下鍋到分裝，每一個動作都毫無贅餘，這不僅是單純的備餐，更像是傳承多代的標準化手感，確保每一位客人舀起的每一口，都是記憶中那個不變的滋味。

阿龍快炒調味料

除了必備的快炒醬汁，最推薦搭配店內提供的特製辣椒。辣椒的香辣氣息能瞬間提升整體的味覺層次，與粒粒分明的炒飯搭配，能讓口感變得更耐吃。

阿龍快炒吃什麼

這次來到台中太平區找美食，來到長億路的阿龍快炒吃快炒，在阿龍快炒沒點上牛肉炒飯與蝦仁炒麵。

阿龍快炒-牛肉炒飯

阿龍快炒的牛肉炒飯賣別人蛋炒飯的價格真的不用嫌，鍋氣是這盤炒飯的精髓所在，大廚透過長時間的翻炒，讓每一粒米飯都均勻上色，呈現出一種誘人的深邃醬色。飯粒炒得粒粒分明，軟硬適中，與鮮嫩的牛肉片、雞蛋拌炒後，香氣層次極為豐富。那種帶點微酥與特製醬汁香氣的滋味，混合著牛肉的鮮美油脂，每一口都是罪惡卻又無比滿足的享受。

阿龍快炒-蝦仁炒麵

這炒麵滿滿一整袋，最吸睛的莫過於那幾隻粉嫩彈牙的蝦仁，肉質紮實且鮮味十足。麵條經過大火快速翻炒，完美吸附了帶有鑊氣的鹹香醬汁，口感滑順中帶著一絲嚼勁，每一口都能感受到蔬菜的清甜與醬香的交織，是非常爽口的搭配。

個人心得總結

阿龍快炒不職是太平人的在地記憶，更是擁有古早靈魂的超高人氣名店。堅持現點現炒的誠意，這份平實的幸福在繁忙街道相當難得。

阿龍快炒 friedrice-along

電話：無

時間：1100-1330／1610-1930 （週五、週六公休）

地址：臺中市太平區長億里長億路11-2號

文章來源：美熊很愛吃 FB：台灣找美食

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