正宗福建道地小吃！台中北屯總站夜市「福鼎肉片」 現點現刮滑嫩肉片，整碗爆量、湯頭很鮮甜

你有吃過正宗福建特色小吃「福鼎肉片」嗎？這家位於台中北屯總站夜市的攤位「福鼎肉片」，將豬後腿肉打成肉泥，加入地瓜粉與特製調味，採現點現刮的方式落鍋現煮，剛上桌的福鼎肉片整碗給料超大方、肉質帶Q嫩口感，搭配鮮甜湯頭，整體吃起來還蠻特別的。

福鼎肉片攤位位置

福鼎肉片的攤位位於台中總站夜市的倒數第二排，也就是後段設有專屬內用座位區的這一側。

攤位紅底白字的招牌相當顯眼，現場設有幾張簡易桌椅供顧客坐下來熱熱地享用，不管是逛夜市想邊走邊吃，或是找個位置內用慢慢品嚐都非常方便！

福鼎肉片菜單

攤位只專賣福鼎肉片這一樣招牌特色小吃，有小份跟大份兩種選擇，一般會加入蝦米、紫菜、辣椒等配料，如有不想加的可以事先告知老闆。

老闆選用豬後腿肉打成細緻肉泥，加入地瓜粉與特製調味均勻攪拌，點餐後，老闆會以俐落的手勢將肉泥鋪在鐵板上，再用小刀現點現刮成一條條順滑肉片落入沸騰湯鍋中現煮。

福鼎肉片 大碗130元

糖糖這天點的是大份的，整碗肉片裝得滿滿滿，幾乎快把底下的清湯給淹沒。

外表乍看之下很像傳統台式肉羹，但咬下一口才發現口感截然不同！因為加入了地瓜粉與特別的製作手法，入口帶有類似蒟蒻般的Q彈口感，吃起來肉味沒有很重。

除了肉片外，裡頭搭配的紫菜也是亮點之一！份量也給得相當大方，讓湯頭增添了迷人的鮮味。

第一次吃到福鼎肉片，口感還蠻特別的，雖然模樣跟傳統肉羹很像，但口感及味道完全不一樣，份量上還給蠻多的，湯頭也很鮮，不過台灣肉羹相比價格相對高了不少，整體相比，糖糖還是愛台灣肉羹的口感及味道。

福鼎肉片 正宗福建小吃

地址：台中市北屯區敦富路敦富一街口（總站夜市）

時間：週一、三、五、六、日17:00~23:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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