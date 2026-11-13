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台中絕美日系刨冰！ 「Tomotomo冰菓室」特色日式雪花冰必點，還有香噴噴鍋燒麵

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說到台中特色水果雪花冰，這間台中人氣日系冰店「Tomotomo冰菓室」一定榜上有名！這次推出的新品「大橘大利」真的超級美！特別採用茂谷柑冰磚打成香橙雪花冰，視覺吸睛又清爽美味；另一款人氣冰品「綠野仙蹤」糖糖也超推薦，居然是以紅心芭樂冰磚為基底製作的雪花冰！來台中想找特色日式雪花冰與水果冰品，這間Tomotomo冰菓室你一定要筆記～

Tomotomo冰菓室位置：隱身台中西區巷弄的日系刨冰店，就在姊妹店「一人一伴」對面

Tomotomo冰菓室隱身在台中市西區向上路一段的寧靜巷弄內，正對面就是姊妹店「一人一伴」。

店面外觀打造得極具日系文青質感，溫潤的木質色調與大片簡約玻璃窗相呼應，散發著寧靜、舒適又放鬆的日式氛圍。

Tomotomo冰菓室環境：宛如走進日本京都老屋！溫暖木質與老宅紅磚交織的日系空間

推開門走進Tomotomo冰菓室店內，首先映入眼簾的是充滿暖色調的木質櫃檯與工作區。溫潤的木造樑柱結構，巧妙搭配著保留歲月痕跡的裸露紅磚牆，兩者交織出濃厚的復古氛圍，整座空間充滿細緻的日式老宅質感，讓人彷彿一秒穿越到日本京都巷弄裡的百年冰菓老店。

大片的透明景觀玻璃窗上，特別貼著店家超可愛的專屬吉祥物圖案，坐在溫潤的木質高腳椅上，一邊細細品嚐精緻的日式雪花冰，一邊新上賞著巷弄間悠閒穿梭的日常光影。

Tomotomo冰菓室周邊商品專區：可愛童心滿滿！文青帆布袋與吉祥物貼紙選品

往店內後方角落走去，還能驚喜發現Tomotomo冰菓室的周邊商品展示區！以質感的木質洞洞板掛置陳列，從實用百搭的文青帆布袋到塗鴉風的可愛吉祥物貼紙應有盡有。

Tomotomo冰菓室菜單：招牌手炒黑糖琥珀粉圓冰、特色雪花冰與香噴噴鍋燒麵

Tomotomo冰菓室 主打職人手作的「手炒黑糖琥珀粉圓冰」！除了最純粹的基本款，還貼心提供可自由搭配配料的雙盛粉圓冰與推薦必點的三盛粉圓冰。此外，店內還有多款吸睛的高顏值水果雪花冰，以及現點現煮的鹹食鍋燒麵系列，不管是想吃消暑甜品還是熱騰騰鹹食都能滿足！

Tomotomo冰菓室必點新品｜大橘大利：整顆蜜柑糖葫蘆加持，極致清爽的柑橘水果雪花冰

大橘大利　240元

這款應景又喜氣的 「大橘大利」，絕對是 Tomotomo冰菓室近期吸睛度破表的超狂新品！冰基底特別採用茂谷柑冰磚刨製成綿密雪花，堆疊上滿滿的新鮮蜜柑瓣，最後淋上酸甜提味的百香果醬，並灑上柚子與檸檬皮屑增添柑橘清香。

最驚喜的亮點莫過於頂端擺上的整顆蜜柑糖葫蘆，薄脆糖衣裹著多汁蜜柑，酸甜交織，清爽解膩，讓人一口皆一口。

Tomotomo冰菓室必吃推薦｜綠野仙蹤：紅心芭樂雪花冰搭配綠葡萄、義式芒果冰淇淋的多層次果香

綠野仙蹤　255元

另外這碗綠野仙蹤也超級美！Tomotomo冰菓室特別選用紅心芭樂冰磚刨製成粉嫩夢幻的雪花冰基底，再灑上畫龍點睛的梅子粉提味，鹹甜酸甜的極致風味令人一吃驚豔。

配料更是重磅鋪滿新鮮綠葡萄與鮮切紅心芭樂塊，內部還藏有清香解膩的茉香綠茶凍，最後頂端再疊上一球濃郁綿密的義式芒果冰淇淋，層次豐富，清爽不甜膩。

Tomotomo冰菓室這次推出的新品「大橘大利」不只美也好好吃，喜歡柑橘系列的朋友一定會很愛！還有另一款「綠野仙蹤」糖糖也很推薦，採用外面少見的紅心芭樂為主角，搭配新鮮綠葡萄及梅子粉層次超豐富。

Tomotomo冰菓室

地址：台中市西區向上路一段17巷1弄1號

時間：12:00~19:00；週三、四店休

文章來源：糖糖's 享食生活　　FB：糖糖's 享食生活

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新社花海變身「甜點王國」！台中國際花毯節喜迎三麗鷗七大明星亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026新社花海暨台中國際花毯節」日前盛大開幕！今年以「Hello台中 花現新社」為主題，展期至11/22，地點位於農業部種苗改良繁殖場二苗圃，總面積39.5公頃。臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，活動結合「新社花海」、「台中國際花毯節」及「台中領鮮」農特產品展售市集，打造融合花卉景觀、食農教育及在地農產特色的秋季賞花活動。 觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節以「甜點王國」為策展主軸，將台中甜點文化融入花卉景觀，結合三麗鷗七位明星、花藝設計及互動體驗，讓甜甜圈、草莓、棉花糖及冰淇淋等甜點意象化為大型花卉造景，呈現不同主題場景。開幕首日已吸引大批遊客到訪，親子家庭、年輕遊客及三麗鷗粉絲紛紛走訪各展區，欣賞花海並拍照留念。 觀旅局指出，園區中央高達19公尺的「甜點城堡」為主花毯核心，七位三麗鷗明星齊聚其中，並加入機械動態設計，「Hello Kitty」將從城堡走出、旋轉演出，搭配煙霧泡泡、雪花特效及三麗鷗音樂，呈現音樂盒劇場般的展演效果。 ▲休憩區的「大耳狗喜拿」依偎在柔軟雲朵上。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供 另一亮點「巧克奇境」也吸引遊客駐足，「漢頓」

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