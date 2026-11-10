烤鴨控收藏！台中西區人氣文青烤鴨專賣店「小鴨片」 大推回購N次的「烤鴨捲餅」

台中西區美食推薦「小鴨片」，這是一間人氣超高的文青風烤鴨專賣店，主打片鴨、醬爆鴨架、酸菜鴨架湯、鹽酥鴨架、小鴨捲餅，以及各式滷味小菜等多樣化餐點。其中，小鴨捲餅更是讓我回購N次的心頭好！由於店家生意相當好，建議大家提前打電話預訂，以免久候或撲空。這篇也幫大家整理好「小鴨片」的店家地址、電話、營業時間，以及完整菜單價目表MENU，想吃烤鴨的朋友可以先收藏起來！

先前到台中旅遊都一定會用Uber Eats點他們的小鴨捲餅來吃～喜歡到不行！這回總算造訪「小鴨片」的實體店面，親自購買片鴨和炒鴨架！

我們這天有先打電話訂購，到現場直接報電話取餐，不需要等待，相當方便！

店內也有販售一些真空包裝的滷味及小菜！

一旁是店家的等候區，如果你是直接到現場購買的客人，因為要等候現場製作，就可以先站在旁邊等候！

【小鴨片｜完整菜單MENU】

這是「小鴨片」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【小鴉片｜外帶7號餐&小鴨捲餅】

我們這天外帶了7號餐（片半鴨+小份醬爆鴨架），還有兩份我最愛的小鴨捲餅！

七號餐是半份的片鴨和小份的醬爆鴨架，這樣的份量比較適合兩個人吃，因為我以為這是外面半隻鴨的份量，殊不知這和我平常在桃園買的半隻烤鴨比較起來，份量少很多啊。

小鴨片的外帶包裝盒很有質感，烤鴨和配料都會另外隔開，裡面有甜麵醬、蔥段和小黃瓜，底部還會有一包荷葉餅！

因為一包荷葉餅只有6片，所以我又額外加購一份，一份是6片40元。

荷葉餅裡面包入鴨肉、蔥段、小黃瓜再加點甜麵醬就很對味！

醬爆鴨架的味道還不錯，稍微帶點甜味的醬汁，吃起來還蠻下飯的！只是小辣的辣度不太夠，下次會直接點中辣來吃。

【小鴨捲餅】

小鴨捲餅是我回購最多次的品項～每次到台中玩肯定都會用Uber Eats點來吃！一份100元有六塊，個人覺得這一份非常值得點！

外層是酥脆的蔥油餅，裡面加了甜麵醬、蔥段、小黃瓜和烤鴨！味道還不賴！比較可惜的是這天吃到的小鴨捲餅偏乾了點，沒有之前吃到的那麼美味，覺得品質有點不穩，吃得有點小失望啊。

整體來說，「小鴨片」走的是精緻質感路線，從包裝到餐點呈現都相當有特色。不過，以這次購買的份量來看，半份鴨片和小份鴨架的份量，確實比一般傳統烤鴨店的半隻烤鴨少了不少，如果習慣大份量的朋友，建議可以先評估一下。比較可惜的是，這天吃到的片鴨口感略柴，就連我平常回購N次、原本非常喜歡的小鴨捲餅，這次吃起來也有些偏乾，整體表現不如預期，讓人有點小失望，畢竟是自己一再回購的店家，還是很希望餐點品質能夠更加穩定！即使價格稍微高一些，只要美味度能維持在一定水準，我還是願意繼續支持～希望下次再訪時，能重新吃到讓我一吃就想再回購的小鴨捲餅！

地址：台中市西區五權一街117號

電話：04-3609-5222

營業時間：週一至週日11:30-19:00

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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