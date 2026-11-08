鹿港人氣銅板小吃！鹿港圓環頂麵食館：乾意麵、餛飩乾麵、10元小菜超親民

每次來鹿港老街，找美食都以小吃麵線為主，這次在鹿港待的時間比較晚，想吃晚餐時很多小吃攤販都已經關門了，查詢一下發現「鹿港圓環頂麵食館」營業到晚上 7 點，Google 2千多則評論有 4.6 高分，而且餐點平價還有10元滷味，看起來CP值超高的，就殺過來吃啦！

我後來寫食記時查資料，才知道「鹿港圓環頂麵食館」其實是連鎖的耶！鹿港這間是創始店，在台中漢口、沙鹿、彰化溪湖都有分店，以後想吃免跑鹿港，台中就有得吃很方便。

【鹿港圓環頂麵食館】

電話：04 775 5345

地址：505彰化縣鹿港鎮新宮里博愛路42號

營業時間：

週二-週五 10:30-19:00

週六-週日 08:30-19:00

公休日：週一

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鹿港圓環頂麵食館︱地址位置

鹿港圓環頂麵食館位於彰化縣鹿港鎮博愛路42號，距離鹿港天后宮步行大約8分鐘左右，走路到鹿港天后宮香客大樓也只要3分鐘，蠻近的。

店家很貼心地在牆上教學「招牌乾意麵」的三種獨門吃法，可以跟著參考吃看看：

【不吃辣的完美吃法】

第一步：點一碗「招牌乾意麵」

第二步：將麵條與醬汁均勻「拌勻」

第三步：這就是不吃辣的完美吃法啦！

【辣台妹愛辣油吃法】

第一步：點一碗「招牌乾意麵」

第二步：將麵條與醬汁均勻「拌勻」

第三步：加入特製的「辣台妹愛辣油」

第四步：一碗香辣過癮的「辣油子乾拌麵」就完成囉！

鹿港圓環頂麵食館︱菜單與價格

鹿港圓環頂麵食館菜單這次沒拍到，我查詢了一下網路最新菜單，將菜色品項與價格打成文字條列如下供參喔：

主食類

主食類部分品項提供小碗、大碗選擇，並可選擇鹹度減半或正常。

小菜類

小菜可以依照喜好自由搭配，部分品項可選擇鹹度減半或正常。

湯類

湯品可選擇鹹度減半或正常，適合搭配乾麵、小菜一起享用。

飲品

外帶伴手禮

除了內用餐點，也有滷肉及丸類商品可以選購，想把喜歡的味道帶回家，可以參考以下品項。

（註：以上菜單與價格依店家提供的資訊整理，實際供應品項及售價請以店家現場公告為準。）

附上這次點的菜色內容。

鹿港圓環頂麵食館︱餐點

滷味：豆皮絲、小黃瓜、黑輪、海帶

滷味：豆皮絲、小黃瓜、黑輪、海帶，除了海帶是一份20元之外，其他都是一份10元。想不到現在還有一份10元的小菜，太佛心了吧！雖然份量不多，但CP值還是很高呀。

豆皮絲切成細長條口感不錯，本身帶有淡淡的豆香；小黃瓜清脆爽口；黑輪則是魚漿製品特有的軟糯口感；海帶軟中帶點嚼感的口感，每種調味都算是簡單基本的鹹香提味，在地樸實的小吃路線。

燙青菜

燙青菜，一份30元。燙青菜是地瓜葉，淋上帶有淡淡蒜香的醬汁提味，吃起來清爽不油膩~

餛飩乾麵

餛飩乾麵，小份65元。

青花驕拌松花皮蛋麵

青花驕拌松花皮蛋麵，一份80元。青花驕拌松花皮蛋麵多了皮蛋獨特的風味，再搭配麻辣香氣，整體算是比較重口味的麵食。不過實際吃起來，辣度沒有想像中強烈，青花驕招牌的香麻感也沒有預期中那麼濃郁，喜歡吃辣的可以自己再加辣醬喔～

招牌乾意麵

招牌乾意麵，小份40元。意麵比陽春麵條更加有彈性，搭配豆芽菜口感更豐富，拌上肉燥還蠻涮嘴的～

招牌乾陽春麵

招牌乾陽春麵，小份40元。這碗吃起來就是沒有餛飩的餛飩乾麵，肉燥乾麵的傳統美味，加辣滋味更豐富。

古早味手工丸湯

古早味手工丸湯，小份20元。現在要找20元的手工丸湯也不容易了呀，價格真的很親民！手工丸 Q 彈好口感，熱呼呼的清湯清甜順口，配乾麵剛剛好。

鹿港圓環頂麵食館︱評價

整體來說，鹿港圓環頂麵食館的餐點沒有特別華麗或令人驚豔的亮點，但就是簡單耐吃的傳統好滋味！乾麵拌上肉燥，吃起來順口又有古早味，喜歡吃辣的話再加點辣，風味更有層次。加上滷味小菜和湯品的價格都非常親民，想吃什麼就隨意搭配，不用花太多錢就能吃得滿足。屬於那種如果剛好開在家附近，就會想三不五時來吃一碗的日常麵店啊～

鹿港圓環頂麵食館︱常見問題

Q1：鹿港圓環頂麵食館全台有幾間分店？

A：鹿港圓環頂麵食館台中彰化都有分店，總店在鹿港「彰化縣鹿港鎮博愛路42號」，其他分店有：「彰化溪湖店」、「台中漢口店」、「台中沙鹿店」。

Q2：鹿港圓環頂麵食館有哪些推薦餐點？

A：乾麵、滷肉飯，以及各種10元起的平價小菜與滷味，都是人氣必點。

Q3：鹿港圓環頂麵食館餐點價格多少？

A：招牌乾意麵與招牌乾陽春麵小碗都是40元，餛飩乾麵小碗65元，青花驕拌松花皮蛋麵80元。小菜則有10元起的選擇，實際價格以店家現場菜單為準。

Q4：鹿港圓環頂麵食館營業時間是幾點？

A：鹿港圓環頂麵食館鹿港總店的營業時間為，週二至週五10:30–19:00、週六日08:30–19:00，週一公休。

Q5：圓環頂麵食館乾麵有哪些推薦吃法？

A：店內提供多款自製辣椒，敢吃辣的話推薦加入「辣台妹辣油子」以及一小匙「孟婆辣醬湯」或「傳統台式醬油辣椒」。

電話：04 775 5345

地址：505彰化縣鹿港鎮新宮里博愛路42號

營業時間：週二-週五 10:30-19:00 | 週六-週日 08:30-19:00

公休日：週一

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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