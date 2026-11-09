台中北屯東光市場人氣小吃！正東山肉圓：Q皮、酥皮肉圓一次吃 還有關東煮、麵線、肉羹都點得到

台中肉圓大部分是 Q 皮的炸肉圓，還有少部分軟皮的蒸肉圓，但其實彰化很紅的脆皮炸肉圓台中也是有滴！之前吃過吳記脆皮肉圓，印象還不錯，這次來挑戰另一間也是超多人推薦的正東山肉圓。

「正東山肉圓」位於台中北屯東光市場內，每次經過都會看到攤位前滿滿的排隊人潮，生意很好！比較特別的地方，就是同時有不同口感的肉圓可以選。喜歡外皮軟Q、有嚼勁的朋友，可以選擇Q皮肉圓；如果偏愛外皮酥脆的口感，則可以試試脆皮肉圓，還能選擇不辣或麻辣口味。另外還有關東煮、麵線、肉羹、麵、肉燥飯等麵食小吃。

【正東山肉圓】

電話：0937 787 078

地址：406臺中市北屯區北平路四段68號東光市場內

營業時間：早上10:15-下午18:30

公休日：週三

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正東山肉圓｜位置環境

正東山肉圓攤位就在昌平路一段與北平路四段交叉口很好找，有內用座位在攤位兩側，但不多，客人以外帶為主。

正東山肉圓｜菜單

正東山肉圓菜單如下，我這次是外帶脆皮肉圓與Q皮肉圓，另外也點了菜頭、黑輪、米血、魚蛋和金針菇等關東煮。

所有餐點要等最久的就是脆皮肉圓了，因為現點現炸，最少等候時間15分鐘起，所以趕時間的話可以點別的。

正東山肉圓｜餐點

脆皮肉圓

脆皮肉圓，不辣一顆55元。脆皮肉圓店家還特別在外帶盒蓋上留了一個透氣孔，讓熱氣可以散出來，不會整個悶在盒子裡。拿到手時，肉圓還沒有淋醬，醬汁是另外提供，要吃的時候再自己淋上去，不怕熱氣和醬汁讓外皮變得濕軟。

外皮是炸到超脆的那種，咬下去有明顯的「喀滋」脆硬感，但裡面仍然保有Q彈口感，形成外脆內Q的層次口感。不淋醬直接單吃會稍微偏乾一些，淋上醬汁之後，整個甜鹹提味，偏乾的脆度也會稍微降低一些，但還是能吃到外皮的酥脆感，整體口感濕潤中帶脆帶Q彈，層次豐富好吃耶！

脆皮肉圓，麻辣一顆55元。麻辣和不辣的差別在於，麻辣脆皮肉圓加了麻辣醬XD 其他脆皮肉圓的外皮內餡是一樣的，內餡都是整塊加筍乾的類型，肉圓內餡我比較怕吃到大塊肥肉和筋，它們家不會，好吃！

它的麻辣醬不是那種帶有明顯花椒香氣、吃起來嘴巴會麻麻的椒麻類型，而是以鹹辣風味為主，辣度大約中等，不會過於刺激，搭配甜甜鹹鹹的肉圓醬剛剛好。

Q皮肉圓

Q皮肉圓，麻辣一顆45元。Q皮的外皮口感真的就是軟Q軟Q、有厚度嚼勁的類型，內餡和脆皮的一樣，都是有筍乾的肉餡。搭配鹹甜的肉圓醬汁一起吃，就是涮嘴！我真的很愛吃肉圓呀XD

關東煮：菜頭、黑輪、米血、魚蛋、金針菇

菜頭、黑輪，各15元；米血，一個20元；魚蛋、金針菇，各25元。關東煮有附湯，湯頭喝起來是簡單的菜頭清湯，清甜路線。我們點了菜頭、黑輪、米血、魚蛋、金針菇…等料，吃起來就跟便利商店的差不多，再沾店家的特製沾醬來吃就不錯吃，如果沒有買主餐的話，還自己可以再煮麵來配。

正東山肉圓｜常見問題

Q1：正東山肉圓在哪裡？

A：正東山肉圓位於台中市北屯區北平路四段68號，在東光市場內、與昌平路一段交叉口的位置。

Q2：正東山肉圓的營業時間是幾點？

A：營業時間約為上午10點15分至下午6點30分，公休日可以上正東山肉圓FB查看。

Q3：正東山肉圓的肉圓價格是多少？

A：Q皮肉圓為45元，脆皮肉圓不辣與麻辣口味皆為55元。

正東山肉圓

電話：0937 787 078

地址：406臺中市北屯區北平路四段68號東光市場內

營業時間：早上10:15-下午18:30

公休日：週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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