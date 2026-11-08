台中火鍋298元起自助吧吃到飽！米其林聯名鵝骨湯、獨門鱸魚白湯鍋，壽喜牛肉、滷肉飯、麻辣燙無限爽吃

湯日和日嚐鍋物，台中北屯火鍋推薦，主打米其林聯名湯頭+小農直送野菜放題，最低298元起自助吧吃到飽，新鮮蔬菜、精選鍋料、麻辣燙、壽喜牛肉、肉燥飯、麵食、霜淇淋、咖啡飲品無限享用！

湯日和日嚐鍋物位於台中北屯梅川東路五段、近崇德二路交叉口，餐廳後方有俥亭北屯梅川東場，附近也有松竹公有停車場(20元/時)，步行約5分鐘，停車方便。

餐廳位於2樓，走上樓梯後，映入眼簾的就是高質感用餐空間。溫潤木質調搭配亮眼愛馬仕橘牆面，大片窗戶讓自然光灑進室內，環境明亮舒服，自助吧動線寬敞自在。座位從2人桌到4、6人桌都有，無論兩人吃鍋，或家人同事朋友一起聚餐，都能找到合適的位置。

湯日和菜單

可任選主餐及湯頭搭配，另有肉品、海鮮單點。用餐時間100分鐘，消費均收10%清潔費。身高100公分以下孩童免低消，101-120公分低消68元，121-140公分低消168元，141公分以上低消298元。

平日午間限定商業午餐298元+10%，主餐有雪花牛／梅花豬2選1，享自助吧放題，活動至10／31止。

湯日和的自助吧內容豐富，新鮮蔬菜、火鍋配料、雞蛋，還有壽喜牛肉、肉燥飯、麻辣燙、麵類、咖啡飲品、大苑子水果冰沙、霜淇淋、Niseko冰淇淋無限享用，能感受到店家對食材用心與嚴選。

蔬菜區選用小農新鮮直送的在地蔬菜，除基本的葉菜、菇類外，還有紫地瓜、馬鈴薯、蓮藕、山苦瓜、花椰菜、水蓮等較特別的選擇，樣樣清新鮮脆，我覺得很加分。火鍋配料部分也有一定的品質，連雞蛋都放在自助吧，想煮幾顆都能自行取用。

熟食區有香Q白米飯及養生地瓜飯。私房肉燥裡頭還加了豆乾，肉質偏瘦，味道很香但口感不油膩。令人驚喜的壽喜牛肉，豐沛肉量搭配洋蔥燉煮，鹹甜交織味道很有水準。還有一整鍋麻辣燙，滑嫩鴨血、豆乾、貢丸都有，辣香美味很過癮。

麵類有意麵、粉絲、蒸煮麵、滷味麵、王子麵、雞絲麵，通通可以自由取用，這一餐不用擔心會吃不飽。

湯日和的醬料區也很有特色，除了基本火鍋沾醬外，還準備了老干媽、海鮮醬油、韓式辣醬等獨特醬料，可依自己喜好調配。我超愛他們家的辣菜脯，脆口微辣鹹香，拿來搭配肉燥飯特別對味。

飲料區則喝得到特調手搖飲料、乳酸飲、果汁、熱咖啡、大苑子水果冰沙，一整排選擇，各式都有。還有霜淇淋和Niseko冰淇淋，也都是無限供應。

招牌魚骨白湯鍋 568元

人氣必點的招牌魚骨白湯鍋，鍋底本身附山泉鱸魚片和蛤蠣，如果想吃肉盤，只需99元就能加購雪花豬、梅花豬、雪花牛3選1，直接升級變身海陸雙享餐。這鍋絕對是滋養身體補元氣的No. 1選擇！

選用三峽山上的山泉鱸魚，魚骨經過油炸逼出香氣，再慢火熬煮4小時，將鱸魚骨精華釋放，熬成天然乳白色鮮魚湯。開鍋先將附的香煎鱸魚放入鍋煮，湯頭入喉既能嘗到魚香鮮美的滑順口感，又能喝到精燉醇厚豐潤、營養滋補膠質感，及回韻甘甜。這湯兼具深度、厚度與細緻度，而且不覺負擔，堪稱火鍋湯底天花板。

這鍋就是鱸魚兩吃，附上新鮮鱸魚片和蛤蠣，鱸魚鍋煮後肉質細嫩，魚皮天然Q彈，吸收魚骨白湯後更是美味封頂，蛤蠣則再添上一股海味，整鍋的鮮度也跟著往上堆疊。

霜降雪花牛+99元

只要加價99元就多一份肉盤，真的非常划算。雪花牛涮進魚骨白湯，肉質柔嫩口感輕盈，海陸融合真是大快人心。

無骨牛小排 728元，搭配鵝骨冬菜湯+38元

湯日和的點餐方式，除了「招牌魚骨白湯」是直接鍋物合一外，其他都是先選主餐、再搭配鍋底湯頭。

鵝骨冬菜湯

身為一位鵝肉愛好者，一定要鄭重推薦這款，由湯日和與米其林推薦餐廳「東方龍」聯名研發的湯底，以鵝骨作基底，先經高溫烘烤，再加入冬菜慢火熬製而成。入口就能感受鵝香溫醇油潤，融入冬菜鹹香甜甘，這湯頭真的是甘旨美味、層次無限，而且竟還能無限續湯。推薦先加一包寬冬粉，嗑一碗冬菜鵝肉冬粉湯，超滿足。

無骨牛小排

肉品選了無骨牛小排，肉質紮實帶有彈性，吸附湯汁後會多一股淡淡的鵝香，不用另外沾醬就很有味道。

雪紋松阪豬 528元，搭配剝皮辣椒湯+58元

剝皮辣椒湯

湯裡放入剝皮辣椒、蛤蠣和薑絲，入口先是鹹香，接著帶出剝皮辣椒特有的微辛感，整體風味香辣但非常順口，剝皮辣椒的回甘一波波，非常舒爽。湯日和的鍋底湯頭真的都很夠水準。

雪紋松阪豬

西班牙的雪紋松阪豬，肉片油花分布均勻，涮熟後的彈脆口感非常美妙，Q嫩中再帶出剝皮辣椒湯的鮮甜味，實在享受。

海鮮盛合（大）668元

海鮮控加碼必點，有鮑魚、山泉鱸魚、深海小卷、大草蝦、小干貝、蛤蠣、扇貝，一次就能吃到多種海鮮。食材都很新鮮，尤其放進魚骨白湯裡一起煮之後，海鮮鮮味融進湯裡，越煮越美味，有夠好喝。

最後霜淇淋和Niseko冰淇淋也是不能錯過的重點，口味以現場供應為主。這天剛好遇到開心果霜淇淋，真的是太開心了，這口味真的好好吃好好吃，我一不小心就連吃了三支。冰淇淋還能自己加入跳跳糖、棉花糖、水果軟糖等配料，充滿童趣和回憶，幸福感直接拉到最滿。

地址：台中市北屯區梅川東路五段91號2樓

營業時間：週一至五11:30-14:30，17:30-21:30

週六日11:30-22:00

電話：（04）2298-5858

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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