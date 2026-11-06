台中海鮮火鍋高CP值！「菁選涮涮鍋」活體龍蝦帝王蟹現點現撈超新鮮，爆料雞佛蛤蜊鮮蚵打邊爐、自助吧無限享用

菁選涮涮鍋，台中最強海鮮火鍋推薦，活體龍蝦帝王蟹現點現撈，必吃雙人爆料海鮮打邊爐，雞佛、蛤蜊、鮮蚵放滿滿，而且免收服務費、自助吧飲料和淇淋無限享用。

菁選涮涮鍋西屯店，位於台中市西屯區文心路上，緊鄰捷運文心櫻花站，步行只要1分鐘，旁邊就有收費停車場，交通很便利。開幕慶活動：即日起至12／31止，單筆消費滿千送百元折價卷！（需下次消費折抵，共鍋無法使用此折價卷）

菁選涮涮鍋南屯店則在台中市南屯區惠文路上在全聯旁邊，開車可找路邊停車格，周邊有文心森林公園（入口在惠文路）、大墩四街-河北停車場惠文站、大墩六街停車場（二場）等停車選擇。另外還有南興路上的菁選涮涮鍋北屯店。

每次朋友請我們推薦台中海鮮火鍋，首推絕對是菁選涮涮鍋，吃完都大獲好評。店內整體空間明亮空敞，內用有2人、4人及6人桌，還有一間可容納8人的獨立包廂。可攜帶寵物一起用餐，需準備牽繩、推車或寵物背包。

菁選涮涮鍋自助吧有多款飲品、熱茶包可自行沖泡，杜老爺冰淇淋無限爽吃。火鍋湯底則是每日新鮮熬煮，提供蔬果或豚骨湯可自助加湯。

佐料區準備得相當完整，有洋蔥丁、蒜末、蔥花、薑絲、朝天椒，以及多種醬料可以自由搭配。

一般海鮮火鍋店看到水族缸已經不算稀奇，菁選涮涮鍋南屯店直接放水池，新鮮生猛的活體帝王蟹、龍蝦現點現撈，上桌就能感受到海鮮食材本身的鮮度，價格也很有誠意。

菁選涮涮鍋菜單

基本消費一人一份套餐，用餐時間1小時50分鐘，免收服務費。鍋物包含主食（肉盤／海鮮）、鍋底、菜盤及附食，不需菜盤可更換低脂牛或梅花豬。另外還有單點生魚片、平日限定商業午餐249元起。

雙人龍蝦套餐 2899元

每日限量的雙人龍蝦套餐，建議想吃的人提前預訂。套餐包含2隻活體波士頓龍蝦、綜合海鮮、2盤肉盤、雙人綜合菜盤、鴛鴦鍋底以及2份附食。

這份海鮮拼盤端上桌真的很有份量，一人就能爽嗑一整隻龍蝦，綜合海鮮還有天使紅蝦、菁選海蝦、生食級干貝、船釣透抽、季節海魚、鮑魚、蛤蜊、鮮蚵等（內容物會依當日魚貨調整）。從蝦、貝類到魚、透抽都有，種類超豐富，喜歡海鮮的人可以一路吃到過癮。

鴛鴦鍋可任選2款湯頭，基本鍋底蔬果昆布湯，清爽耐喝，非常百搭。個人推薦加價50元泰越檸檬湯，微酸帶點辣，清爽又開胃，煮上海鮮後很有泰式海鮮料理風味。

活體龍蝦吃起來就是不一樣，大口吃龍蝦的爽感直接拉滿，蝦肉厚實飽滿，入口Q彈帶勁，咬下去滿嘴都是自然海味。這種豪邁吃海鮮的方式，真的很適合想一次滿足口腹之慾的人。

雙人套餐本身就附有兩盤中份肉盤，梅花豬、去骨雞腿、櫻桃鴨、低脂牛任選。梅花豬肥瘦比例剛剛好，涮熟後肉質帶點彈性，吃起來不乾澀，也不會有過多油膩感。低脂牛則是肉質較為紮實，入口有濃郁肉香。

雙人綜合菜盤

搭配多種當季蔬菜，以原型食物為主，沒有搪塞一堆加工火鍋料，煮起來清甜爽口，也能稍微平衡一桌海鮮與肉品的葷食感。

附食任選白飯、冬粉、王子麵。想吃得更有變化，也能加價升級。加價+90元換鮭魚卵溫泉蛋蓋飯，鮭魚卵搭配滑嫩溫泉蛋，超涮嘴。敢吃辣的朋友可以+60元換購皮蛋魚子蓋飯，吃得到嗶嗶啵啵的飛魚卵、Q彈鮮美小干貝，還有微辣的皮蛋拌醬，再加上半熟溫泉蛋的溫潤滑順，層次一口接一口。

菁選涮涮鍋還能吃到雙人爆料鍋，有爆蛤蜊鍋、爆蚵鍋、爆佛鍋、爆干鍋、爆龍鍋五款鍋物選擇。使用淺鍋打邊爐的方式呈現，先吃主食，最後留下滿滿海鮮精華的湯底，再加入雜炊盤煮成一鍋香濃雜炊粥。桌邊有清楚的煮法說明，跟著步驟煮就可以。

雙人爆蛤蜊鍋 829元

+149元升級為海貝600克+台灣文蛤500克。包含主食鍋物、2份肉盤、雙人鮮蔬菇盤、2份附食和雜炊盤。

自家熬煮的蔬果昆布湯底，再加入麻油、蔥花、洋蔥、蒜頭、辣椒等現煮調味，湯底一滾，蛤蜊顆顆張開，整鍋竄香，蛤蜊鮮味自然融進湯裡，越煮越有滋味。加價升級海貝真的很推薦，超大顆的海貝肉質肥厚，鮮甜多汁帶脆彈感，口感非常討喜。台灣文蛤同樣鮮味十足，整鍋喝起來更加鮮香濃郁。

雙人鮮蔬菇盤

有高麗菜、金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇、木耳等多種蔬菜與菇類。吸附鮮美湯汁菁華後，每一口都帶著鮮活海味，彷彿倘佯在大海的環抱中。

套餐附有2大份肉盤，可任選梅花豬、去骨雞腿、低脂牛、櫻桃鴨、小肥牛，也可加價升級肉品。我們點了肩小排+145元和伊比利豬+145元，入口帶著淡淡油脂肉香，入口迷人，吃完回味。一餐同時吃得到澎湃海鮮和高品質肉品，整桌豐富度再往上疊加。

附食同樣也是白飯、冬粉、王子麵擇二，想要吃的奢華些，推薦加價+180元換四倍鮭魚卵溫泉蛋蓋飯，鮭魚卵爆量升級，與半熟溫泉蛋拌著吃，鹹鮮滑順融合在一起，視覺跟味道都很犯規。

雙人爆佛鍋 1349元

選用台灣土雞佛600克，經過品質認證與尺寸挑選，份量多達一斤左右。剛上桌時就能看到雞佛表面細微血管，食材的新鮮度很可以。湯底搭配蔬果昆布鍋，再加入麻油、薑絲、蔥花及米酒提味。湯滾後約煮5分鐘，雞佛中間呈現白色即可享用，咬下去表層脆彈、裡頭軟嫩滑潤，完全不腥，非常順口，保證一試就愛上。

肩小排+145元，肉盤加價升級，下鍋涮熟後肉質仍保有彈性，肉香細緻、油脂甜潤。

雙人爆蚵鍋 829元

內容物有台灣鮮蚵450克，下鍋後滾湯涮約3分鐘，等蚵仔肚子變成胖滾滾、QQ緊實的狀態，入口肥嫩多汁，蚵仔海味鮮明，搭配鍋底一起吃，鮮香感更加突出。這鍋爆蚵鍋特製的湯頭，我非常喜歡，涮肉也很棒。

吃爆料鍋最期待的就是最後這一鍋雜炊，這雜炊可不是隨便拌拌喇喇，真的是無敵美味。留下湯底精華，加入白飯、香菇絲、油蔥酥，慢慢煮到糊化狀態，再加入海苔絲與蛋花，或到自助吧拿取蔥花、洋蔥、蒜末等配料增加香氣。雜炊帶著飽滿濃郁的海鮮美味，就算吃不完打包回去再熱過，依舊很好吃。

台中海鮮火鍋推薦菁選涮涮鍋，食材新鮮，價格實惠，每次推薦必獲好評。尤其愛吃海鮮的朋友，來此無不吃得心底痛快腳底痛風，情不自禁就一再回訪。

線上訂位：https://inline.app/groups/chinghotpot

菁選涮涮鍋西屯店

地址：台中市西屯區文心路三段144號

營業時間：11:30-13:30，17:00-22:00（每週三公休）

訂位專線：（04）2317-1102

菁選涮涮鍋南屯店

地址：台中市南屯區惠文路336-1號

營業時間：11:00-22:00

訂位專線：0925-215575

菁選涮涮鍋北屯店

地址：台中市北屯區南興路89號

營業時間：11:00-22:15

訂位專線：（04）2436-4275

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」