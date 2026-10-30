鹿港人的時代眼淚！在地40年「麗星百貨」11月底熄燈 全館6折起 鄉親不捨湧入搶買

陪伴無數彰化在地人長大的老字號要走入歷史了！位於彰化縣鹿港鎮三民路上的知名老店「麗星百貨」，近日在店門口貼出紅底白字的「結束營業」與「全館6折起」公告，消息一出立刻在地方社群掀起強烈震撼。

坐落於鹿港龍山寺附近的「麗星百貨」，是由施姓姊妹檔與上一代共同經營的在地老字號，橫跨超過40個年頭。

早期以販售文具、飾品起家，傳承至姊妹檔接手後，則轉型主攻日常用品、化妝保養品、美容美髮用品、精緻內衣褲及飾品百貨等。在網路購物、大型連鎖品牌尚未普及的年代，這裡幾乎是所有鹿港人添購生活美妝的首選。

鹿港麗星百貨即將結束營業。圖／翻攝google map

立委陳秀寳表示自己路過時突然看見店門口貼著大大的結束營業公告，當場驚嚇到立刻請司機停車，飛快跑進店內狂掃許多商品。她直言，自己從小到大都是這間店的常客，不僅商品齊全、價格比外面便宜，最珍貴的是還可以一邊逛街一邊和老闆話家常，對於這種充滿溫度的人情味記憶滿是不捨！

鄉親們追問老闆「為什麼不做了？」，無奈吐露心聲表示「年紀大了、想退休」，且下一代都有各自穩定的工作，且近年來歷經疫情衝擊、電商網購迅速崛起等多重夾擊之下，讓單一經營的在地品牌備感壓力，最終才忍痛決定結束營業。

隨著熄燈倒數，祭出全館6折～8折特價出清，預計只營業到11月底，店家最新消息指出，闆娘早上要整理店舖給消費者美美的購物環境，10/30中午12點才營業，彰化民眾可把握最後機會與青春回憶好好道別。

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