全台唯一城市！台中連續三年入選綠色旅遊基金會全球百大目的地故事獎

台中市為全國首座取得綠色旅遊目的地銅質標章認證的縣市政府，充分展現台中推動永續觀光已從單一景點及特色旅遊體驗，逐步深化至城市治理與產業共好網絡，並赴斯洛維尼亞出席年度頒獎大會，向國際分享台中在永續觀光、文化資產保存及旅遊體驗上的實踐成果。

台中永續旅遊實績與各國城市交流 圖片來源｜台中市觀旅局

修復活化百年馬場 延續城市共同記憶

中市觀旅局長陳美秀表示，2024年聯合國大會宣布2027年為「國際永續與韌性觀光年」（International Year of Sustainable and Resilient Tourism），顯示如何兼顧觀光發展、文化保存與地方韌性，已成為全球旅遊城市共同面對的重要課題。此次后里馬場以文化資產保存與活化為核心，獲選全球百大目的地故事獎「文化和遺產」類別，正是台中將永續理念落實於歷史場域再生的具體成果。市府持續推動文化資產修復與設施改善，並透過公私協力導入民間專業及營運資源，以「修復取代拆除、活化延續記憶」的理念，讓百年馬場在保存歷史風貌的同時，也重新成為市民與旅客走進、體驗並創造共同記憶的城市場域。

后里馬場榮獲全球百大目的地故事獎 圖片來源｜台中市觀旅局

賞駿馬騎鐵馬 串聯文化體驗與地方觀光

觀旅局指出，后里馬場現由市府透過營運移轉（OT）方式，引進民間專業團隊經營，將百年歷史場域轉型為結合馬術運動、教育文化、休閒遊憩與觀光體驗的複合式園區。除了保存第一、第二馬廄、場本部等歷史空間及馬場文化記憶，園區也持續發展專業馬術培訓與競技場域，並推出騎乘體驗及親子動物互動等活動，降低民眾接觸馬術文化的門檻；近年更推出融合馬術與高空特技的展演，讓傳統馬場增添當代觀光體驗。此外，后里馬場也是后豐鐵馬道的重要旅遊節點，遊客可騎單車從園區延伸體驗花梁鋼橋、九號隧道等壯麗景觀，形成「賞駿馬、騎鐵馬」的特色遊程，讓文化資產不只是被保存，更能持續被使用、被體驗，帶動周邊觀光與地方發展。

致贈全球綠色旅遊目的地基金會創辦人Albert Salman 台中伴手禮 圖片來源｜台中市觀旅局

攜手七家業者取得認證

觀旅局補充，永續觀光不僅著重景點環境維護，更涵蓋文化資產保存、自然資源保育、地方特色延續及公私協力等多元面向。同時市府積極鼓勵在地產業響應，目前已輔導台中福華大飯店、台灣味噌釀造文化館、阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、自行車探索文化館、旅巷自在輕旅及霧峰林家宮保第園區等7家業者，取得好旅行標章（Good Travel Seal, GTS）或全球永續旅遊委員會（GSTC）相關永續認證。未來，台中市將持續擴大公私協力的永續旅遊網絡，讓永續理念從城市治理延伸至產業與旅遊最前線，立足為具國際競爭力的永續旅遊之都！

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