台中泡腳景觀餐廳3選｜邊泡腳邊賞夜景，私人包廂、動物互動全收藏

台中泡腳景觀餐廳這次整理3間：晴園秘境能跟水豚、梅花鹿近距離互動，泡咖下班後最適合放空，轉角遇見你還有冷氣私人包廂。不管是朋友聚會、情侶約會，還是想找台中夜景餐廳約會景點，這3間都先收藏起來！

台中泡腳景觀餐廳｜晴園秘境

蒸足體驗超少見！還能近距離和水豚、梅花鹿互動

第一站來到台中龍井的晴園秘境，這間景觀餐廳結合小動物互動、親子遊樂設施與少見的蒸足體驗，從下午就能一路玩到晚上。園區裡有水豚、梅花鹿、羊駝等可愛動物，可以近距離觀察、餵食互動，還有溜滑梯、跳跳床等設施，小孩可以玩上一整個下午。

圖/ReadyGo

最吸引人的是二樓的蒸足體驗，逛累了正好讓雙腳放鬆，還能從夕陽一路看到城市夜景。園區也賣牛肉麵、雞絲麵和炸物，不用再找地方吃飯。入園門票150元，可以折抵100元消費，結合動物互動和夜景的餐廳，台中目前還不算多。

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晴園秘境

地址：台中市龍井區南崗路180號

電話：0988-570-855

營業時間：週五、週六13:00–22:00；週日13:00–21:00（週一至週四公休）

門票：150元／人，可折抵100元消費；泡腳另計

台中泡腳景觀餐廳｜泡咖

150元邊泡腳邊看夜景！下班後放鬆的好去處

第二間是位在台中北屯的泡咖，離市區不算太遠，下班後想找地方放空很方便。這裡主打戶外泡腳配景觀餐飲，150元就能泡腳，坐著看遠方城市燈光，雙腳泡進溫熱的水裡，一天的疲憊慢慢散掉。

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除了泡腳看夜景，這裡還有牛奶鍋、鬆餅、水果茶，可以邊吃邊跟朋友聊天，從傍晚待到晚上都很有氣氛。店家營業到凌晨1點，深夜想找地方續攤也去得。不過戶外蚊蟲較多，記得帶防蚊用品，熱門時段也要留意候位和泡腳時間限制。

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泡咖

地址：台中市北屯區北坑巷12-1號

電話：0958-188-587

營業時間：週一至週五17:30–01:00；週六、週日17:00–01:00

戶外泡腳費用：150元／人

台中泡腳景觀餐廳｜轉角遇見你

情侶約會首選！冷氣私人包廂，邊泡腳邊欣賞霧峰夜景

最後一間是位在台中霧峰的轉角遇見你，這間很適合安排情侶約會。這間泡腳景觀餐廳最大的特色，除了戶外泡腳區，還有附冷氣的私人泡腳包廂，夏天不會太悶熱，聊天也比較自在。晚上從高處看霧峰的城市燈光，確實有點浪漫的感覺。

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這裡戶外泡腳每人200元，雙人包廂每小時600元，還提供藥包和擦腳巾，園區內也有餐飲可以選。一邊泡腳一邊看夜景，偶爾跟另一半聊聊天，不用多安排活動就有約會感。不過包廂隔音有限，使用時間建議先跟店家確認。

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轉角遇見你

地址：台中市霧峰區仁德巷45-1號

電話：04-2339-7988

營業時間：週一至週五17:30–01:00；週六、週日17:00–01:00

泡腳費用：戶外200元／人；雙人包廂600元／小時

台中泡腳景觀餐廳常見問題

台中泡腳景觀餐廳需要事先訂位嗎？

依提供的旅客評論，泡咖採現場候位，熱門時段可能需要等待。轉角遇見你若想使用私人包廂，建議出發前先向店家詢問。

台中泡腳景觀餐廳哪一間適合帶小朋友？

晴園秘境有小動物互動區、溜滑梯、跳跳床等設施，很適合安排親子出遊。泡咖也有兒童遊戲空間，不過如果要讓小朋友體驗泡腳，仍建議先確認店家的年齡限制與安全規範。

台中有營業到凌晨的泡腳景觀餐廳嗎？

有！泡咖與轉角遇見你都營業到凌晨1點，很適合晚餐後或下班後安排。不過泡腳服務的最後入場時間可能與餐廳營業時間不同，建議出發前先確認。

台中泡腳景觀餐廳適合雨天去嗎？

可以優先考慮有室內或包廂空間的轉角遇見你，但能否在雨天正常使用泡腳設施，仍須依現場安排而定。晴園秘境與泡咖都有戶外體驗區，若遇到下雨，建議先向店家確認開放情況，避免白跑一趟。

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