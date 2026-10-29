快訊

台股收盤下跌667點失守季線 台積電收低10元

泰勒絲下令燒毀9.6億婚禮裝飾！怕遭偷走轉賣 堅持「不留任何痕跡」

川普救不了選情！共和黨候選人紛紛與他保持距離

彰化粉紅花瀑隧道！二林美人樹盛開　百米步道美如畫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


每當秋季來臨，彰化二林的鄉間道路便悄悄染上浪漫粉色。位於香田國小對面的儒林路旁，有一條長約100公尺的美人樹賞花路段，每年10月至11月迎來主要花期，滿樹桃紅花朵隨著枝條向外伸展，形成令人驚豔的粉紅景觀。這裡不像大型花海景點擁有遼闊的賞花腹地，卻因樹木生長姿態獨特，讓花朵顯得格外親近。當陽光灑落枝頭，粉紅花瓣與鄉間道路交織出柔美畫面，讓平凡的街道也成為秋日值得駐足欣賞的季節風景。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


20年美人樹枝條低垂！近距離欣賞滿樹桃紅花朵

香田國小美人樹步道最迷人的地方，就是樹齡超過20年的美人樹所形成的獨特姿態。隨著多年生長，部分枝條逐漸向外延伸、自然低垂，花期來臨時，一簇簇桃紅色花朵沿著枝條綻放，有些甚至接近人身高度，不必特別仰頭，就能欣賞花瓣細緻的形狀與色彩。從安全的路側角度望去，低垂花枝與遠方樹影相互交疊，呈現宛如粉紅花瀑的視覺效果。微風吹拂時，花朵輕輕搖曳，也讓整條步道多了幾分柔和與靈動，展現美人樹不同於其他秋季花卉的獨特魅力。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


百米粉紅花道美如畫！落花與樹影交織秋日風景

雖然賞花路段僅約100公尺，香田國小周邊的美人樹卻因枝條低垂、花朵集中，形成具有層次感的粉紅景觀。盛開時，從路旁向前望去，可以看見花枝沿著道路延伸，帶出宛如粉紅隧道的畫面；隨著花期推進，部分花瓣自然飄落，也可能在路側留下點點粉紅，讓景色從枝頭延伸至地面。清晨與傍晚的斜射陽光，能讓花瓣呈現更加柔和的色澤，也適合捕捉低垂枝條與道路遠景交會的畫面。不過，這裡仍是車輛通行的道路，拍照時應選擇安全的路側位置，避免為了構圖進入車道或影響交通。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


每年10至11月限定！賞花別忘留意道路與施工安全

香田國小美人樹的主要花期約落在每年10月至11月，實際盛開程度仍會受到天氣、降雨與植株狀況影響。想欣賞最浪漫的粉紅花景，可以留意近期花況，並選擇光線較柔和的清晨或傍晚前往。由於賞花位置位於香田國小正對面的儒林路旁，部分路段車速較快，近期也有工程施作情形，造訪時更需要留意車輛與現場交通動線。建議以短暫停留、步行賞花為主，不任意路邊停車，也不要攀折低垂花枝。用安全且尊重環境的方式欣賞，才能讓這條百米粉紅花道持續保有迷人的秋季風景。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【香田國小美人樹步道花開】

賞花位置：彰化二林香田國小正對面儒林路旁


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>彰化竹塘藏美景！鄉村系九重葛秘境 木門花屋宛如唯美童話！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

步道 賞花 花海

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

彰化粉紅花瀑隧道！二林美人樹盛開　百米步道美如畫

美人樹不用仰頭看，在彰化二林就能近距離欣賞！香田國小對面的儒林路旁，種植著樹齡超過20年的美人樹，部分花枝低垂至接近人身高度，盛開時粉紅花朵層層交疊，宛如天然花瀑。約100公尺的步道雖然不長，卻有濃厚的秋日浪漫氛圍，是彰化季節限定的賞花亮點。

新店裕隆城「青春漢堡」登場！　老宅復古空間大啖多蜜牛肉堡

走進位於新店裕隆城2樓的「青春漢堡」，映入眼簾的木質調配色與復古老屋物件，打造出宛如置身老宅般的寫意氛圍。品牌承襲台中「田樂」超過30年的日系漢堡研發功底，所謂「青春（日語Aoharu）」對團隊而言不是年齡，而是一份對料理始終如一的熱忱與初心。

慢遊嘉義「雲海季」11／2登場 旅遊集章抽好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬是走訪嘉義山區、欣賞雲海與山林景致的好時節，嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 LINE 11/02-12/30推出全新旅遊主題「雲海季」，完成指定集章任務，即有機會抽中 Nintendo Switch 2主機、「皮克敏」官方授權周邊及「來嘉慢遊」收藏卡盒玩等好禮。 本次「雲海季」延續「慢遊嘉義」推廣深度旅遊的理念，透過數位集章機制，鼓勵旅客依照自身時間與旅遊需求安排路線，串聯嘉義縣多處山林步道、觀景臺、特色部落及山城商圈，從單一區域的輕旅行，到跨區域的深度探索，活動採三階段任務設計，可依照旅遊規劃自由選擇參與程度。 三階段集章 任務１「慢遊賞」：只要在A區完成1處景點集章，即可獲得「來嘉慢遊電子旅遊章」，並加抽「來嘉慢遊」收藏卡盒玩，限量300份。 任務２「探索賞」：須於A、B兩區各完成1處景點集章，即可參加「皮克敏」官方授權周邊抽獎，限量200份。 任務３「達人賞」：則須於A、B、C三區各完成1處景點集章，即可參加 Nintendo Switch 2主機（限量1台）或「來嘉慢遊」收藏卡盒玩全套（限量50套）抽獎。 「雲海季」景點分為A、B、C三區 【A區】

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。