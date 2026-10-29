彰化粉紅花瀑隧道！二林美人樹盛開　百米步道美如畫





每當秋季來臨，彰化二林的鄉間道路便悄悄染上浪漫粉色。位於香田國小對面的儒林路旁，有一條長約100公尺的美人樹賞花路段，每年10月至11月迎來主要花期，滿樹桃紅花朵隨著枝條向外伸展，形成令人驚豔的粉紅景觀。這裡不像大型花海景點擁有遼闊的賞花腹地，卻因樹木生長姿態獨特，讓花朵顯得格外親近。當陽光灑落枝頭，粉紅花瓣與鄉間道路交織出柔美畫面，讓平凡的街道也成為秋日值得駐足欣賞的季節風景。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





20年美人樹枝條低垂！近距離欣賞滿樹桃紅花朵

香田國小美人樹步道最迷人的地方，就是樹齡超過20年的美人樹所形成的獨特姿態。隨著多年生長，部分枝條逐漸向外延伸、自然低垂，花期來臨時，一簇簇桃紅色花朵沿著枝條綻放，有些甚至接近人身高度，不必特別仰頭，就能欣賞花瓣細緻的形狀與色彩。從安全的路側角度望去，低垂花枝與遠方樹影相互交疊，呈現宛如粉紅花瀑的視覺效果。微風吹拂時，花朵輕輕搖曳，也讓整條步道多了幾分柔和與靈動，展現美人樹不同於其他秋季花卉的獨特魅力。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





百米粉紅花道美如畫！落花與樹影交織秋日風景

雖然賞花路段僅約100公尺，香田國小周邊的美人樹卻因枝條低垂、花朵集中，形成具有層次感的粉紅景觀。盛開時，從路旁向前望去，可以看見花枝沿著道路延伸，帶出宛如粉紅隧道的畫面；隨著花期推進，部分花瓣自然飄落，也可能在路側留下點點粉紅，讓景色從枝頭延伸至地面。清晨與傍晚的斜射陽光，能讓花瓣呈現更加柔和的色澤，也適合捕捉低垂枝條與道路遠景交會的畫面。不過，這裡仍是車輛通行的道路，拍照時應選擇安全的路側位置，避免為了構圖進入車道或影響交通。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





每年10至11月限定！賞花別忘留意道路與施工安全

香田國小美人樹的主要花期約落在每年10月至11月，實際盛開程度仍會受到天氣、降雨與植株狀況影響。想欣賞最浪漫的粉紅花景，可以留意近期花況，並選擇光線較柔和的清晨或傍晚前往。由於賞花位置位於香田國小正對面的儒林路旁，部分路段車速較快，近期也有工程施作情形，造訪時更需要留意車輛與現場交通動線。建議以短暫停留、步行賞花為主，不任意路邊停車，也不要攀折低垂花枝。用安全且尊重環境的方式欣賞，才能讓這條百米粉紅花道持續保有迷人的秋季風景。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【香田國小美人樹步道花開】

賞花位置：彰化二林香田國小正對面儒林路旁





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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