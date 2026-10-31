舌尖上的台中之旅！從老字號糕餅到排隊名店的「伴手禮清單」

【FunTime小編群】說到台中伴手禮，第一個想到的多半是太陽餅，但是身為IG美食打卡熱點的台中，連伴手禮也都非常精美，不僅自用很滿足，拿來送禮也絕對超適合！快跟著FunTime小編一起看下去哪些伴手禮是你來到台中必買的吧～

禾雅堂乳酪蛋糕 。

花鳥川水果千層蛋糕

花鳥川水果千層蛋糕 。

花鳥川水果千層蛋糕只有販售一個品項—北海道生乳檸檬千層蛋糕，蛋糕的上層整齊鋪滿用檸檬醃製的蘋果切片，吃起來酸V呀酸V～下層則是千層蛋糕，剛剛好的奶香融合了蘋果的酸甜，整體吃起來非常有層次，有別於一般的千層蛋糕，吃起來相當清爽，難怪包裝盒上會寫「清爽綻放」，果真名符其實呀！

【美村本店】

地址：台中市西區美村路一段596巷14號

營業時間：09:00-20:00

【台中高鐵店】

地址：台中市烏日區站區二路8號

營業時間：09:00-21:00

李記麻糬

李記麻糬 。

台中李記麻糬經營近20年，秉持著每天手工現做的精神。長條形的麻糬外層裹滿花生粉，濃郁的花生香撲鼻而來，Q軟的麻糬皮中包裹著滿滿的內餡，綿密的紅豆與芝麻口味都是招牌，嚐起來既不黏牙也不會太甜膩，一不小心就解決掉一盒！麻糬愛好者們去台中別錯過了！配著茶吃也很美味喔～

地址：台中市北區西屯路一段399號

營業時間：09:00-17:00

日出土鳳梨酥

日出土鳳梨酥 。

鳳梨酥一直以來都是台灣超人氣的伴手禮之一，也是逢年過節的送禮首選。台中知名的宮原眼科也是其相關產業，而日出鳳梨酥的特別之處在於外包裝，多了復古又華麗的巧思在其中，氣派的包裝，拿來送禮絕對適合～當然味道更是不在話下，滿滿的鳳梨香、鳳梨肉令人著迷，酸甜好滋味配上熱茶享用，絕對是最經典的台式下午茶！

小編小提醒：這邊的乳酪蛋糕濃郁美味、包裝精緻，亦是超人氣伴手禮之一！

地址：台中市西屯區台灣大道三段460號

營業時間：9:30-21:00

六月初一8結蛋捲

六月初一8結蛋捲 。

六月初一的8結蛋捲被網友喻為「蛋捲界LV」，擁有獨特小巧的8字造型，有別於傳統的圓柱狀蛋捲，一顆一口再也不用擔心屑屑掉滿地！豐富有層次的酥脆口感，加上每種口味的香氣都濃厚美味，一個人吃掉一盒真的不誇張！貼心的塑膠盒設計，讓蛋捲層層固定，能夠妥善保存。若是要送禮的話，禮盒組送人更大方，口味任搭，再配上精美的外包裝，收禮人一定開心～

地址：台中市南區美村路二段19號

營業時間：11:00-20:00

坂神本舖長崎蛋糕

坂神本舖長崎蛋糕 。

位於台中第二市場對面的坂神本舖長崎蛋糕，是間台中的老字號名店，想買到可沒那麼容易！必須先到店裡預訂後，再依店家告知的取貨時間到店取貨，逾時不候唷。扎實又綿密的長崎蛋糕，香甜卻不膩，總是吸引滿滿的排隊人潮，甚至店還沒開就已經有人在排隊了！可見這美味程度無法擋～金閃閃的外包裝，送禮自用都非常體面！

地址：台中市中區台灣大道一段388號

營業時間：09:00-19:00（週一公休）

林信一福堂檸檬餅

林信一福堂檸檬餅 。

檸檬餅應該是不少朋友的童年回憶吧？小編以前參加戶外教學都會拿到裝有檸檬餅的餐盒，每次吃不夠還會在休息站多買一盒回家吃呢！如果你也想回憶這款好滋味，就絕對不能錯過台中林信一福堂的檸檬餅，鬆軟濕潤的蛋糕搭配檸檬巧克力脆皮，口感及香氣都令人著迷，簡單而經典～林信一福堂在西屯和清水有多間分店，但小編總覺得總店的更好吃！

地址：台中市東區復興路四段85號

營業時間：08:00-22:00

阿明師老店太陽堂

阿明師老店太陽堂 。

魏青海（阿明師）是公認的太陽餅發明人，而阿明師老店太陽堂是正統傳承店！除了販售太陽餅，還有各式的糕點，像是3Q餅、松子餅等。但最有人氣的仍是他的太陽餅，外皮酥軟，內餡甜而不膩，非常爽口，許多朋友們都是為此而來！店內另一樣夯品是彩頭酥（芋頭酥），濃郁的芋頭香氣，喜歡芋頭的朋友們絕對會吃的很滿足～下次去台中不知道買哪間太陽餅，買阿明師就對了！

地址：台中市中區自由路二段11號

營業時間：08:00-22:00

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