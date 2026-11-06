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總站夜市的好吃烤玉米！ 台中北屯美食「五九香烤玉米」古法生烤愈嚼愈香 還能挑選口味

傻蛋夫妻生活札記／ 文、圖／傻蛋夫妻

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台中北屯美食『五九香烤玉米-總站夜市』是總站夜市內眾多烤玉米攤的其中一家！但有別於其他攤位，他們家的烤玉米還有生烤品項，而且最後還會灑上麵包粉增加酥脆口感，口味相當吸引人耶！文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

五九香烤玉米-總站夜市 店家資訊

營業地點：台中市北屯區敦富路與號敦富一街口【總站夜市】

營業時間：每週一、三、五、六、日17:00-00:00

聯絡電話：0903-508489

店家IG：五九香烤玉米（總站夜市） (@aa20220303)

店家粉專：五九香烤玉米-總站夜市

環境介紹

這家『五九香烤玉米-總站夜市』是我近期去逛總站夜市時，相對常買的烤玉米小攤販！

生烤的口感就是和蒸熟的完全不同，所以也相對費工！

在沒人的情況下，也要等上至少15-20分鐘！剛好也可以趁這個等待的機會在附近逛逛再過來～

完整菜單與價格

最主要是因為他們的菜單上有一個相當吸引我的“古法生烤”，也就是從生的開始烤熟，其他一般的口味則是由蒸熟的狀態開始烤！【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】

餐點介紹

這次我們也點了兩隻古法生烤的烤玉米！他們唯一的缺點大概就是沒有辦法挑玉米的老或嫩，但生烤的口感正好是我喜歡的那種稍微比較硬的口感，整個越嚼越香啊～～

雖然生烤是獨立的選項，但依然可以挑口味！像這個大辣的烤玉米以及另一支的香酥芥末，都是我很喜歡的口味～～

而在玉米烤好以前，他們還會在玉米上灑上麵包粉用炭火烘烤！難怪吃起來有酥酥的感覺~口感很特別，相當討人喜歡啊～～

結論

整體來說，『五九香烤玉米-總站夜市』是我近期蠻喜歡的烤玉米，尤其是古法生烤加上灑上麵包粉炭燒後的口感，實在相當討喜！有機會的話，蠻可以來上一支試試的呢～

五九香烤玉米-總站夜市

所在地址：406臺灣台中市北屯區敦富路與號敦富一街口【總站夜市】

營業時間：日 一 三 五 六 17:00-24:00

店家電話：0903-508489

文章來源：傻蛋夫妻生活札記　　FB：傻蛋夫妻生活札記

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