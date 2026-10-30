真材實料的清水老店！「純米古早味碗粿」超香醇好吃 連四神湯都多料又新鮮

清水美食《純米古早味碗粿》位於清水區中山路清水高中對面，是一家非常低調、又非常真材實料的碗粿店，店家在地經營超過20年，堅持使用古法不斷研發最後成就了這碗超好吃的古早味碗粿，這家可能連許多在地人都沒吃到的低調小店，老闆說之前食尚玩家原本要來採訪也直接拒絕了，說還有其他更好吃的店直得報導，不需要報我們這種小店，而老闆不只碗粿非常好吃連四神湯都非常多料新鮮，都是老闆凌晨3-4點就起床清理豬大腸才有現在這麼乾淨沒有豬腥味的四神湯。

純米古早味碗粿店家資訊

純米古早味碗粿 營業地址：臺中市清水區中山路139號

聯絡電話：04 2622 7210

營業時間：星期一至星期日06:00-20:00（星期二休息）

店家這家店真的很不起眼，雖然在清水高中正對面，但是因為店面真的很小加上又有點年代導致招牌都已經斑駁看不清了，而且店家的內用區只有少少的兩個桌子，所以很常必須要大熱天下吃碗粿跟四神湯，不然以店家的美味程度應該會大排長龍，不過店家的生意也是挺好的，在吃飯的期間還是有許多人來外帶。

這碗粿真的非常雪白，店家真的用得很真材實料，店家說以前都不知道丟掉多少個碗粿，就為了做出最好吃的碗粿。

純米古早味碗粿菜單

純米古早味碗粿推薦

碗粿 $40

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碗粿都是純米做的，非常香醇且濃郁，純米碗粿搭配店家的醬油膏，非常香醇且很非常扎實，可以咬到碗粿的口感，搭配醬油膏、油蔥酥，鹹甜鹹甜的口感跟南部口味很像，醬油膏不死鹹，淡淡的醬油膏將碗粿整個提味了起來，吃完碗粿會覺得暖暖的，非常用料實在且健康，雖然中間的小碎肉很少，但是剛好作了點綴，增加碗粿的口感，尤其如果敢吃辣可以加點店家特製辣醬，非常香且不會辣，整個提升層次。

因為太好吃了，來不及加辣椒就被我吃一口了，所以拍的有點醜請見諒。

四神湯 $40

四神湯的小腸給的非常多，小腸非常新鮮且沒有豬腥味，這可是店家每天早起處理的成果，加上中藥材、薏仁等等讓湯頭非常濃郁且鮮甜，喝一口湯整個胃都暖了起來，非常值得大家點碗粿配四神湯。

純米古早味碗粿

所在地址：臺灣台中市清水區中山路139號

營業時間：日 一 三 四 五 六 06:00-20:00

店家電話：04 2622 7210

文章來源：美食小蕃薯 FB：美食小蕃薯

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