「臺中國際花毯節」10／31登場 來趟結合特色民宿、泡湯賞花小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026臺中國際花毯節」10/31登場，臺中市府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）邀請遊客走訪新社欣賞花海，並結合周邊特色民宿、自然景點及溫泉旅遊，規劃台中秋季小旅行。

觀旅局表示，新社、東勢及石岡等地區擁有多元特色旅宿，適合安排親子、好友及家庭出遊，搭配「2026台中好湯溫泉季」及住宿抽獎活動，鼓勵旅客延長停留時間，體驗台中在地旅遊特色。

「臺中國際花毯節」周邊的新社、東勢及石岡等地區有多家特色民宿，包括新社「沐漁書房」民宿，坐擁環山景致，適合享受悠閒山居時光；「月湖老家」民宿位於月湖河階旁，隔大甲溪與東勢相望，可欣賞山川景色；石岡「離家出走」民宿鄰近東豐自行車道6.5公里處，方便旅客安排單車行程；東勢「日光山林」民宿則以歐式原木木屋、寬敞庭園及包棟住宿為特色，提供不同旅遊需求的遊客多元選擇。

▲「沐漁書房」民宿，坐擁環山景致。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，「2026台中好湯溫泉季」持續至10/31，遊客造訪指定合法溫泉旅宿，與活動立牌或桌牌合照，並將照片上傳至「大玩台中」Facebook 粉絲專頁指定貼文留言區，完成活動任務，就有機會抽中「台中－日本名古屋」雙人來回機票及溫泉住宿券等好禮。此外，活動期間也推出「湯旅限定好湯優惠甜甜價」，提供住宿及泡湯優惠。

觀旅局進一步說明，配合交通部觀光署「2026國旅補助」，台中市另推出「週週住台中，度假一整年」抽獎活動，即日起至11/30，於活動期間入住台中合法旅宿，符合相關規定即可參加抽獎，有機會獲得52張住宿券、Gogoro 電動機車及多項3C好禮。10月份首波抽獎已有12名幸運得主，歡迎民眾把握相關住宿優惠及抽獎活動，安排台中旅遊行程。

▲「離家出走」民宿鄰近東豐自行車道6.5公里處。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局建議，遊客可將「花毯節」與周邊景點、特色民宿及溫泉行程結合，安排兩天以上的台中旅遊。更多活動資訊可至「大玩台中」網站查詢。 並提醒，訂房前可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿業者，入住時也可確認業者是否懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，避免入住非法旅館或日租套房，保障住宿安全。

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