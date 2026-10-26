台中免費展覽新景點！「小熊維尼」百年快閃店展至明年1月，300款周邊、限定商品一次逛

台中又有療癒系角色展可以安排！迎接小熊維尼誕生100週年，「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店於2026年10月17日至2027年1月3日在iFG遠雄廣場台中店登場，開放民眾免費參觀。現場結合經典繪本、角色造景與台日插畫家聯名創作，另有超過300款周邊商品及台中站限定品項，無論是想拍照留念、收藏角色商品，或規劃台中週末行程，都能列入參考。

圖／有點市提供

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小熊維尼繪本走進現實！經典角色場景成拍照亮點

這次活動將小熊維尼的故事世界搬進展場，透過大型繪本造型入口、森林主題布置與角色立體公仔，呈現百畝森林的童話氛圍。展區也融入經典插畫元素，讓參觀者從不同角度感受這個陪伴許多人成長的角色魅力，為現場增添適合拍照留念的場景。

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除了經典形象，展覽也邀請台日創作者參與聯名企劃。台灣創作者包括「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」及「KINGJUN」；日本創作者則有nagano、Honobono、Lommy、mojiji與Kanahei等，共計8組創作者以不同畫風重新詮釋維尼與森林好友。喜歡插畫與角色收藏的粉絲，也能藉由作品展示，欣賞維尼在不同創作風格下呈現的樣貌。

超過300款周邊商品！台中限定品項同步登場

除了拍照場景，商品販售區也是活動重點之一，現場集結超過300款小熊維尼相關周邊，並推出台中站限定商品。品項涵蓋角色收藏與日常生活小物，適合粉絲挑選自用或作為送禮選擇。現場另規劃相關商品體驗及優惠活動，實際參與方式、贈品門檻與商品供應情況，仍以活動現場及主辦單位公告為準。

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「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店展期至2027年1月3日，地點位於iFG遠雄廣場台中店1樓廣場，地址為台中市東區復興路四段186號。營業時間為平日11：00至22：00、例假日10：30至22：00，免費入場。出發前可先查看活動最新公告，確認限定商品與現場活動資訊。

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