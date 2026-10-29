台中特寵餐廳推薦｜木需奶奶Brunch超療癒！爬蟲友善、親子美食一次滿足
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台中爬蟲友善餐廳推薦｜木需奶奶Brunch親子必訪！特寵控的天堂 早午餐也讓人驚艷
熱愛兩棲爬蟲的我們，又來踩點特寵餐廳啦～～ 自從家裡多了小豹、小肥跟Oreo之後，噗噗一家對於「爬蟲友善」這四個字真的完全沒有抵抗力！只要看到有爬寵、有特寵，第一個反應就是：「欸！這間我們是不是可以去看看？」
這次來到台中西屯的木需奶奶Brunch，其實是朋友去過之後大力推薦給我們的。原本只是抱著「來吃個早午餐、順便看看爬寵」的心情，沒想到實際來過之後，不管是店內環境、餐點，還是老闆娘對爬寵的熱情，都讓我們覺得：這間真的很可以耶！而且最重要的是——這裡是真的歡迎爬友帶著自家的孩子一起來用餐喔！對於想帶自家寶貝出門放風的爬友來說真的是非常寶藏的好所在。
木需奶奶Brunch 3大必訪亮點
如果你也是喜歡特寵、爬蟲 又喜歡找特色餐廳的人 我覺得木需奶奶Brunch有這3個亮點一定要收藏：
① 真正的爬蟲友善餐廳
可以帶自己的爬寵來用餐，但記得要使用寵物牽繩或是外出袋，也不要讓自己的孩子影響其他客人用餐。
② 店內就有好多可愛特寵可以欣賞
從鬃獅蜥一路增加到蛇類、守宮、馬陸等，對爬友來說真的會逛得很開心！
③ 不只是「看爬寵」，餐點也真的好吃
餐點都是現點現做，我們這次吃到的幾道餐點都讓人很滿意，完全不是那種「因為有動物所以餐點隨便吃」的餐廳。
木需奶奶Brunch在哪裡？
- 木需奶奶Brunch位於台中西屯區的臺灣大道二段上，是一間由老宅改建而成的特色早午餐店。
- 地址：台中市西屯區臺灣大道二段753號
- 營業時間：10:00～20:00
- ＊每月店休日依照店家公告
- 店家電話：04-2326-6661
店家附近有公車站，搭乘大眾交通工具也算方便；如果開車前往，附近也有停車場可以選擇。我們這次則是把車停在慈德慈惠堂附近、大墩十九街一帶的停車場，再走過來 大約8～10分鐘左右。
木需奶奶Brunch環境分享
木需奶奶Brunch的店面是一間透天老房改建，從外觀看起來就很有自己的味道，藍色窗框搭配粉嫩色的外牆，再加上門口滿滿的綠色植栽，第一眼就覺得這間店很有特色。
進入店之前可以好好閱讀一下入內用餐須知，木需奶奶Brunch是爬寵友善餐廳，不是親子餐廳，所以有帶孩子來的家庭要特別注意孩子的狀況，不要影響到其他客人用餐，雖然店內有許多寶貝，但並非主打互動式體驗的餐廳，所以能不能互動要看店家當下的狀況。另外木需奶奶Brunch只收現金，這一點要特別留意哦！
走進店裡之後，整個空間又是另一種感覺。一樓主要是用餐區，室內以木質家具搭配簡約的灰白色調，整體氣氛滿舒服的，而且我很喜歡店裡這種「老宅＋文青＋特寵」混搭的感覺。牆面、櫃子、層架上放了不少小物跟收藏品，仔細看會發現很多跟動物、生態、爬蟲有關的元素，不會讓人覺得太刻意，反而有一種「這就是老闆自己喜歡的世界」的感覺。
二樓也是用餐區域，不過也有開放租借場地辦活動，當天有Vtuber的布置展出，也滿有意思的。廁所也在二樓，上下樓梯的時候，小孩子要稍微小心一點哦！
上二樓前還可以欣賞一下闆娘收藏的很多可愛小物，記得不能隨意觸碰哦，我們只要好好看，不要動手觸摸哦～
一進門先逛爬寵周邊小物！
對噗媽來說，還有一個地方超容易失守——櫃台旁邊的爬寵周邊商品！這裡有一些爬蟲相關的小物、飾品、明信片以及可愛的小東西可以看看，噗媽當然沒有空手離開。
直接買了幾個小東西回去送給我們家的小豹跟小肥。養爬蟲之後真的很容易變成這樣：
- 看到爬蟲 → 好可愛
- 看到爬蟲周邊 → 好可愛
- 看到守宮 → 好可愛
- 最後錢包 → 一點都不可愛
- 木需奶奶早餐 300
- 美式豬肋排 380
- 嫩煎骰子牛 380
- 香煎鱸魚 350
- 火烤雞腿排 350
這裡根本是爬友天堂！
再往店裡面走，就會看到老闆跟老闆娘的寶貝們。其實店裡最早是從兩隻鬃獅蜥開始，後來慢慢增加了更多成員。除了鬃獅蜥之外，也有豬鼻蛇、玉米蛇、豹紋守宮、肥尾守宮，甚至還有比較少見的馬島蟑螂、巨型馬陸等等。光是聽到這份名單，爬友應該就懂我的意思了吧！這裡根本就是爬蟲迷的天堂啊！
而且老闆跟老闆娘是真的很喜歡這些孩子，尤其跟闆娘聊天的時候，只要聊到爬寵，整個人的表情跟語氣都會變得很開心。噗噗一家也是養爬蟲的人，所以一聊起來真的超有共鳴，從我們家的小豹、小肥聊到店裡的孩子，完全停不下來，那種「你懂我在說什麼」的感覺真的很開心～～
木需奶奶Brunch菜單分享
木需奶奶的菜單其實滿豐富的，早餐、歐姆蛋、燉飯、排餐、兒童餐、炸物、沙拉、飲料、甜點都有。
早餐類有：
歐姆蛋也有木需奶奶歐姆蛋、田園蔬菜歐姆蛋、火腿蘑菇歐姆蛋、墨西哥歐姆蛋等選擇，另外也有兒童餐，像是兒童早餐、麥克雞塊、起司三明治，對親子家庭來說選擇算滿友善的。店家也有基本用餐規範，例如人均低消一份套餐或300元以上，客滿時用餐時間為90分鐘。
木需奶奶Brunch餐點實吃
木需奶奶早餐｜豐盛度很滿足
需奶奶家的早午餐拼盤一端上桌 第一個感覺就是：哇！也太豐盛了吧！😍一份裡面有雞蛋、培根、火腿、薯餅、小熱狗以及全麥吐司，配料給得滿大方的。整體口味走的是比較香鹹、香料感明顯的路線，調味相對比較重一些，喜歡濃郁口味的人應該會滿喜歡，而且份量真的不少，整份吃完的飽足感很夠！
嫩煎骰子牛｜大推法式吐司
這次我最想大推的就是他們家的 法式吐司！端上來的時候就覺得很漂亮，吐司表面帶著淡淡的糖粉，看起來就很好吃，實際吃下去也沒有讓人失望。吐司本身有淡淡的香氣，口感軟嫩，而且還帶著一點肉桂香，那個肉桂香真的很加分！不是很嗆的那種，而是淡淡的香氣跟吐司融合在一起，噗媽很喜歡這種味道～搭配旁邊的生菜、蛋跟肉類一起吃，也不會覺得整份都是甜甜的，整體口感滿有層次。如果第一次來不知道要點什麼，法式吐司很推！
再來就是 嫩煎骰子牛，噗媽原本其實完全沒有抱太大期待，結果毫無防備地吃下一塊之後⋯⋯點頭，再吃一塊，繼續點頭，噗爸就在旁邊說：「有沒有這麼浮誇？」
結果換噗爸吃一口之後⋯⋯自己也點頭如搗蒜。骰子牛吃起來嫩度很不錯，簡單調味就能吃到牛肉本身的香氣，對我們一家來說，這道真的有中！
兒童早餐｜噗噗一開始還說自己不餓
親子家庭最重要的當然還是小朋友吃不吃啦！這次噗噗一開始還非常有個性地說：「我不餓。」每次小孩說這句話 身為爸媽們都知道——等一下就會搶東西吃。
果然！噗噗吃了一口炒蛋之後，那個表情就表示直接打開食慾，然後一路吃、一路吃⋯⋯最後居然自己吃光光！甚至還不滿足，開始吃噗爸盤子裡的配菜，所以媽媽們真的不要太相信小孩說的「我不餓」。
近距離接觸爬寵互動（可愛小店長們）
這次來木需奶奶 噗噗最期待的當然不是吃東西，而是——看爬蟲！
這裡要先跟大家說明一下：
木需奶奶Brunch本身並不是主打「隨時可以互動」的爬寵餐廳，因為店裡主要就是老闆跟老闆娘兩個人在照顧，所以要看當天店內的忙碌狀況，有空閒的時候才有辦法陪同顧客互動，這一點大家來之前要先有心理準備喔！店家也有明確的爬寵友善規範，例如自家爬蟲需要使用牽繩、不能隨意觸碰其他客人的爬寵，也不能自行打開爬寵箱或餵食。
我們這天剛好有機會近距離接觸到豹紋守宮以及巨大馬陸，噗噗的兩隻眼睛真的直接放光！
尤其看到巨大馬陸的時候，那個興奮程度完全藏不住，結果闆娘還很逗趣地問：「那要不要摸摸看馬島蟑螂？」噗噗居然完全沒有猶豫，馬上答應！至於噗爸跟噗媽⋯⋯我們兩個默默躲到旁邊(嫌棄臉)，孩子的勇氣到底是遺傳到誰的啦？
親子家庭來適合嗎？
如果你問我：「木需奶奶Brunch適合帶小朋友來嗎？」
我的答案是：很適合喜歡動物、生態、爬蟲的小朋友！店裡不是一般傳統的親子餐廳，也不是大型互動式動物園，所以如果你的孩子只是想要「一直摸動物」，那可能就不一定適合。但如果孩子本身喜歡：🦎 守宮、🐍 蛇、🪳 昆蟲、🐛 馬陸、🌿 生態觀察，那我真的滿推薦可以來看看。而且除了看爬寵之外，餐點本身也有一定水準，所以就算今天沒有安排互動，單純來吃個早午餐，看看店內的爬寵，也不會覺得白跑一趟哦！
噗噗一家小評
這次來到木需奶奶Brunch 我覺得最大的驚喜是：它不是單純靠「有爬蟲」來吸引客人的餐廳。老闆跟老闆娘自己就是喜歡這些小生命的人，所以整間店可以感受到一種很真實的熱愛。
從店內的布置、爬寵、周邊小物，到跟闆娘聊天時聊到爬寵的表情，都會讓人覺得：「嗯～這裡真的很懂爬友」，再加上餐點都是現點現做，這次吃到的法式吐司、嫩煎骰子牛以及兒童早餐，我們一家都滿喜歡。
店內環境也維持得很乾淨，氣氛舒服，當天看到店裡有年輕情侶來聊天吃飯，也有像我們一樣的親子家庭，所以它並不是只有爬蟲玩家才適合來，單純想找台中特色早午餐的人，也完全可以來吃看看！而對我們這種家裡有守宮的家庭來說⋯⋯能夠一邊吃飯、一邊被爬寵們圍繞著，這種幸福感真的不要太強啦～
木需奶奶Brunch小提醒
✔️ 店家是爬蟲友善餐廳 可以帶自家爬寵一起來 但請務必遵守店家規範
✔️ 不要自行打開店內爬寵箱、餵食或使用閃光燈 避免驚嚇動物
✔️ 木需奶奶不是主打隨時互動的特寵餐廳 是否能互動要看當天店內狀況
✔️ 店家只有老闆與老闆娘兩人為主 所以如果店內比較忙 互動可能需要稍微等待一下
✔️ 人均低消為一份套餐或300元以上 客滿時用餐時間90分鐘 只收現金
✔️ 每月店休日可能不同 出發前建議先確認店家最新公告
木需奶奶Brunch
地址：台中市西屯區臺灣大道二段753號
營業時間：10:00～20:00
＊每月店休日依照店家公告
店家電話：04-2326-6661
文章來源：噗噗美食旅遊小物札記 FB：噗噗美食旅遊小物札記
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