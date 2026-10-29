台中特寵餐廳推薦｜木需奶奶Brunch超療癒！爬蟲友善、親子美食一次滿足

台中爬蟲友善餐廳推薦｜木需奶奶Brunch親子必訪！特寵控的天堂 早午餐也讓人驚艷

熱愛兩棲爬蟲的我們，又來踩點特寵餐廳啦～～ 自從家裡多了小豹、小肥跟Oreo之後，噗噗一家對於「爬蟲友善」這四個字真的完全沒有抵抗力！只要看到有爬寵、有特寵，第一個反應就是：「欸！這間我們是不是可以去看看？」

這次來到台中西屯的木需奶奶Brunch，其實是朋友去過之後大力推薦給我們的。原本只是抱著「來吃個早午餐、順便看看爬寵」的心情，沒想到實際來過之後，不管是店內環境、餐點，還是老闆娘對爬寵的熱情，都讓我們覺得：這間真的很可以耶！而且最重要的是——這裡是真的歡迎爬友帶著自家的孩子一起來用餐喔！對於想帶自家寶貝出門放風的爬友來說真的是非常寶藏的好所在。

木需奶奶Brunch 3大必訪亮點

如果你也是喜歡特寵、爬蟲 又喜歡找特色餐廳的人 我覺得木需奶奶Brunch有這3個亮點一定要收藏：

① 真正的爬蟲友善餐廳

可以帶自己的爬寵來用餐，但記得要使用寵物牽繩或是外出袋，也不要讓自己的孩子影響其他客人用餐。

② 店內就有好多可愛特寵可以欣賞

從鬃獅蜥一路增加到蛇類、守宮、馬陸等，對爬友來說真的會逛得很開心！

③ 不只是「看爬寵」，餐點也真的好吃

餐點都是現點現做，我們這次吃到的幾道餐點都讓人很滿意，完全不是那種「因為有動物所以餐點隨便吃」的餐廳。

木需奶奶Brunch在哪裡？

木需奶奶Brunch位於台中西屯區的臺灣大道二段上，是一間由老宅改建而成的特色早午餐店。 地址：台中市西屯區臺灣大道二段753號

營業時間：10:00～20:00

＊每月店休日依照店家公告

店家電話：04-2326-6661

店家附近有公車站，搭乘大眾交通工具也算方便；如果開車前往，附近也有停車場可以選擇。我們這次則是把車停在慈德慈惠堂附近、大墩十九街一帶的停車場，再走過來 大約8～10分鐘左右。

木需奶奶Brunch環境分享

木需奶奶Brunch的店面是一間透天老房改建，從外觀看起來就很有自己的味道，藍色窗框搭配粉嫩色的外牆，再加上門口滿滿的綠色植栽，第一眼就覺得這間店很有特色。

進入店之前可以好好閱讀一下入內用餐須知，木需奶奶Brunch是爬寵友善餐廳，不是親子餐廳，所以有帶孩子來的家庭要特別注意孩子的狀況，不要影響到其他客人用餐，雖然店內有許多寶貝，但並非主打互動式體驗的餐廳，所以能不能互動要看店家當下的狀況。另外木需奶奶Brunch只收現金，這一點要特別留意哦！

走進店裡之後，整個空間又是另一種感覺。一樓主要是用餐區，室內以木質家具搭配簡約的灰白色調，整體氣氛滿舒服的，而且我很喜歡店裡這種「老宅＋文青＋特寵」混搭的感覺。牆面、櫃子、層架上放了不少小物跟收藏品，仔細看會發現很多跟動物、生態、爬蟲有關的元素，不會讓人覺得太刻意，反而有一種「這就是老闆自己喜歡的世界」的感覺。

二樓也是用餐區域，不過也有開放租借場地辦活動，當天有Vtuber的布置展出，也滿有意思的。廁所也在二樓，上下樓梯的時候，小孩子要稍微小心一點哦！

上二樓前還可以欣賞一下闆娘收藏的很多可愛小物，記得不能隨意觸碰哦，我們只要好好看，不要動手觸摸哦～

一進門先逛爬寵周邊小物！

對噗媽來說，還有一個地方超容易失守——櫃台旁邊的爬寵周邊商品！這裡有一些爬蟲相關的小物、飾品、明信片以及可愛的小東西可以看看，噗媽當然沒有空手離開。

直接買了幾個小東西回去送給我們家的小豹跟小肥。養爬蟲之後真的很容易變成這樣：