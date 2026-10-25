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不只肉包、麵線糊！鹿港甜食才是隱藏王者 4.2顆星「15元紅豆餅、20元冰麵茶」懷舊古早味

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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4.2顆星以上銅板價古早味鹿港美食不勝枚數，吃貨咪路分享這兩家只要15-20元即可買到的好滋味，在Google地圖上擁有許多好評，出發前不妨先加到踩點清單中。

⬤ 鹿港必吃車輪餅

圖／IG@mirumo0201授權
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最佳點心！在地飄香的「飛碟紅豆餅」每個都只要15元銅板價，有紅豆、奶油、芋頭、花生、巧克力、菜脯絲等口味選擇，是不少在地人的點心愛店。到訪過的人讚「超級好吃 餡料很多」、「皮Q薄 餡多」，由於人氣高也被建議可先致電預約以免撲空。

飛碟紅豆餅

地址：彰化縣鹿港鎮興化里民族路191號

營業時間：週二至五7:00-12:10、14:30-17:10；週六、日7:00-16:10（週一公休）

電話：0923-646-083

⬤ 正港古早味20元冰麵茶

圖／IG@mirumo0201授權
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鹿港街頭美食多，古早味代表「麵茶」更是不容錯過！這家「阿良師麵茶」以平價消暑的杯裝冰麵茶與手工現炒麵茶聞名，冰麵茶一杯只要20元，還有傳統酸梅汁也僅30元。網友分享「很有回憶的麵茶，最原始原味」、「麵茶帶回家沖泡也好喝」、「不甜膩、香氣足」。

阿良師麵茶

地址：彰化縣鹿港鎮大有里民族路237號

營業時間：8:00-19:00

電話：04-777-4105

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