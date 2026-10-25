不只肉包、麵線糊！鹿港甜食才是隱藏王者 4.2顆星「15元紅豆餅、20元冰麵茶」懷舊古早味

【旅奇傳媒/編輯部報導】演唱會不僅吸引粉絲前往表演場館，也日益成為海外旅客規劃台灣行程的原因。隨著韓國男子團體 BIGBANG 於10月在台北完成演出，以及 BTS 將於11月前往高雄。數位旅遊平台 Agoda 最新搜尋數據顯示，大型 K-pop 演唱會期間，海外旅客對台灣的旅遊興趣持續升溫。 BTS 高雄演唱會期間，海外旅客對高雄的住宿搜尋量達前兩週的3.6倍；BIGBANG 台北演唱會期間，海外旅客對台北的住宿搜尋量則較前兩週成長38%，顯示演唱會旅遊可能成為帶動台灣入境旅遊興趣的因素之一。 高雄躍上世界級演唱會城市舞台 近年來，高雄積極發展演唱會經濟。根據高雄市政府統計，自2023年以來，演唱會經濟估計已創造新台幣189億元的觀光產值，光是2024年就舉辦157場演唱會，吸引171萬人次參與。 此外根據台灣聯合信用卡處理中心針對2023-2025年高雄演唱會相關消費的分析，國際藝人演唱會的觀眾中，海外旅客占比為3.85%，相較之下，本土藝人演唱會的海外旅客占比為2.20%。此外，海外旅客的住宿平均每卡消費金額達新台幣8,772元，約為國內旅客的兩倍。 高雄，如今成為包括 BTS

2026-10-25 14:01