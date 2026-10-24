台中週末去哪玩？精選適合漫遊散步與必去拍照景點，這篇先存好

【FunTime小編群】台中一直以來都是假期出門玩樂的首選之一，眾多的美食還有美麗的風景人文，不管是好友出遊或是親子旅行都非常適合～你還在煩惱要安排哪些景點嗎？快跟上FunTime小編的腳步，一起來看看台中有什麼必去的地方吧！

BUTTER HOTEL 奶油飯店

BUTTER HOTEL 奶油飯店。

到台中打卡的新寵兒絕對非「BUTTER HOTEL奶油飯店」莫屬啦！它其實就是超人氣甜品「but. 奶油甜點(but.we love butter)」的台中分店，美式復古的風格讓人還沒踏入就充滿期待，奶油飯店一共有四層樓，有洗衣部、警衛室、客房和奶油浴場等造景可以拍照，處處充滿驚喜！到伴手禮區還有免費奶油圓餅和茶可以享用，真的一定要去～

地址：台中市西區民權路217巷18號

營業時間：13:00-18:30（假日營業至17:00、週一公休）

門票：免費

國家漫畫圖書館

國家漫畫圖書館。

全台唯一的漫畫博物館就在台中！「國家漫畫圖書館」位於台中火車站及五權車站之間，原先為臺中刑務所官舍群，後作為台漫潮流孵化基地優化成現在的模樣。北側主場館目前尚未完工，只開放東側園區，不過光這樣就有超多可以逛的！東側園區一共有15棟日式建築，規劃了8個主題策展，除了常態展覽之外也有限定特展，假日還會有不定時市集，超級豐富～不僅如此，園區內也超好拍，隨手一拍都超日系！

地址：台中市西區林森路33號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

門票：目前試營運期間，參觀各館舍展覽免費

富興工廠1962

富興工廠1962。

「富興工廠」位於台中火車站旁，前身為化妝品公司「盛香堂」的老工廠，後透過老屋再生計畫成為新的文創據點。富興工廠有許多商店進駐，像是餐廳、古著店、書店等，也會舉辦不定期展覽，三樓還有展示老屋翻新的過程及老工廠的回憶，讓遊客可以在這裡悠閒度過一下午。

地址：台中市東區復興路四段37巷2號

營業時間：11:00-20:00（週一公休）

門票：免費入場，部分展覽需另付費

台中三井LaLaport

台中三井LaLaport。

台中超好逛的購物天堂在這！「台中三井LaLaport」整個商場總面積超過2萬坪，主要分成「北館」與「南館」，兩館由天橋串聯，商場匯集了休閒娛樂、大型超市、服飾品牌、日常生活用品、美食區等商店，讓前來的民眾能享有完整的購物體驗！如果不知道要去哪，只想在室內吹冷氣，直接來台中三井LaLaport慢慢逛就對了～

地址：台中市東區進德路600號

營業時間：平日11:00-22:00（假日10:30開始營業）

望高寮夜景公園

望高寮夜景公園。

「望高寮夜景公園」擁有非常遼闊的視野，城市的景色一覽無遺，是台中觀看夜景的絕佳位置，更是許多情侶們的約會勝地～另外，望高寮也是台中欣賞日出日落、看跨年煙火的好去處！中間有一條景觀木棧道，兩側皆是大片的綠地，不管在白天或是晚上來都別有一番風景，很適合在這裡拍攝照片哦！

地址：台中市南屯區中台路601號

PARK2草悟廣場

PARK2草悟廣場。

「草悟廣場」是台中今年新開幕的熱門景點，結合了綠植公園與非常有設計感的商場空間，是一座具有文青風格的時尚公園。上下兩層進駐了許多特色餐廳、咖啡廳，還會不時舉辦快閃店與特色市集活動，很適合與三五好友相約來這裡度過悠閒的午後時光，或是晚上前來酒吧小酌一番～

地址：台中市西區英才路534號

開放時間：各店略有不同

異想新樂園

異想新樂園。

「異想新樂園」是台中一座室內主題樂園，有8大主題園區與79項遊樂設施，也附設了餐廳及家長休息區，非常適合帶小朋友來跑跑跳跳！另外還有適合所有年齡層的全景沉浸式光影探索，不斷延伸的鏡面空間，加上特殊的光影變幻，可以在這裡拍攝一系列的夢幻藝術照、網美照！

地址：台中市大里區科技路1號B2

開放時間：10:00-20:00（假日營業至21:00）

星光票開放時間：18:00-20:00（假日營業至21:00）

武陵農場

武陵農場。

「武陵農場」除了是每年人潮滿滿的賞櫻勝地之外，其實一年四季都有美景可以欣賞，春天的桃花梨花；夏秋的水果豐收；秋天的楓葉以及冬天的銀白雪景，每次來都有新鮮的感受！園區內還有豐富的動植物生態與歷史遺跡，能觀賞到台灣特有種櫻花鉤吻鮭～另外也設置了露營區，可以在小木屋、空中帳篷裡深度體驗大自然的美景，在花季時更是一位難求，一定要提前報名哦！

地址：台中市和平區武陵路3號

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