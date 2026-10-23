台中咖哩推薦｜3間人氣名店，紅酒燉牛肉、印度堅果咖哩、濃郁大人味一次收藏

台中咖哩到底該吃哪間？這次挑了3間風格完全不同的台中咖哩：南門市場巷弄的紅酒燉牛肉、勤美一帶奶香濃郁的印度堅果咖哩，還有濃郁系大人味咖哩，通通收藏起來！

台中咖哩推薦Top1｜沼澤咖哩

藏在南門市場巷弄裡，紅酒燉牛肉軟嫩又大碗

第一間先鑽進南門市場附近的巷弄，來吃這間「沼澤咖哩」。原本只是衝著咖哩來，沒想到從點餐開始，老闆就陸續送上免費小點心，還沒正式開吃，桌上就已經變得超澎湃。這次小編點的是紅酒燉牛肉咖哩，一上桌最直接的感受就是份量很有誠意。牛肉燉得相當軟嫩，搭配微微帶辣的咖哩醬，仔細吃還能感受到蔬果帶來的自然甜味，不會只有單一厚重的辛香料味。

圖/ReadyGo

最讓小編印象深刻的反而是整頓飯的用餐體驗。除了咖哩之外，老闆送上的其他點心也被小編默默吃光光，最後結帳時竟然還遇到折扣，真的會讓人有種「怎麼這麼暖」的感覺。如果想找一間份量滿足、價格相對親切，又多了一點人情味的台中咖哩店，沼澤咖哩可以先收進口袋名單。

沼澤咖哩

地址：臺中市南區國光里瑞豐街19巷4弄7號

電話：0916-225-692

營業時間：每日11:00－20:00，週二公休

台中咖哩推薦Top2｜飪室咖哩

印度大廚研發堅果咖哩，鹹甜奶香讓小編三度回訪

第二間來到勤美一帶的「飪室咖哩」。如果第一間吃的是比較熟悉的咖哩飯，那這一站的風味就完全不一樣。這次吃的是由印度籍大廚研發的堅果咖哩雞肉，整體風味不是一味追求辛辣，而是帶著鹹甜與明顯的奶香，濃郁卻很順口。對小編來說也是相對容易接受的印度咖哩風味，結果不知不覺又配掉好多白飯。

圖/ReadyGo

而且白飯不夠還能續加，對於喜歡用飯把咖哩醬吃得乾乾淨淨的人來說真的很加分。小編自己已經是第三次回訪，也完全不意外每次來都還是會想把咖哩吃光。除了咖哩之外，還可以升級套餐搭配甩餅。剛上桌時帶著淡淡麵香，撕開之後直接沾咖哩吃，越嚼越能感受到餅皮本身的香氣。吃到後面小編反而有點選擇困難，到底咖哩應該配飯還是配甩餅？如果平常比較少接觸印度咖哩，又怕香料味太強烈，這款帶著堅果與奶香的咖哩會是相對好入門的選擇。

飪室咖哩

地址：臺中市西區忠明里美村路一段149巷19號

電話：04-2322-0857

營業時間：每日11:30－15:30、17:00－21:00

台中咖哩推薦Top3｜小次男咖哩所

濃郁大人味咖哩，牛胸腹肉燉到入口即化

最後一間直接把口味拉到濃郁派！「小次男咖哩所」主打的是帶有濃厚風味的大人味咖哩，光是太陽蛋戳開、蛋黃流進咖哩的畫面，就已經讓人忍不住想挖一大口。這次小編點的是經典牛次，使用牛胸腹肉塊，肉燉到相當軟嫩，入口幾乎不用費力咀嚼。咖哩本身則能感受到牛油香氣，味道比前兩間更加濃郁，配上白飯完全就是「白飯殺手」。

圖/ReadyGo

而且白飯還能免費續，對於重口味咖哩愛好者來說很容易不小心再多吃一碗。店內除了咖哩，也有其他小菜可以搭配，不過這次真正讓小編記住的還有最後登場的布蕾。原本以為咖哩吃完就差不多了，結果甜點反而又成為另一個記憶點，甚至會讓我願意為了它再回訪一次。如果喜歡香氣濃郁、存在感比較強烈的咖哩，小次男咖哩所會和前兩間呈現完全不同的風格。

小次男咖哩所－審計店

地址：臺中市西區昇平里美村路一段358號

電話：04-2301-1582

營業時間：每日11:30－15:30、17:00－20:00

小次男咖哩所－成功店

地址：臺中市中區公園里成功路156號

電話：04-2225-5342

營業時間：每日11:30－15:30、17:00－20:00

台中咖哩3間怎麼選？

三間實際吃下來，小編覺得最大的差別就在咖哩風格。沼澤咖哩的紅酒燉牛肉走的是份量滿足、帶著蔬果甜味的路線；飪室咖哩則是堅果與奶香比較明顯的印度咖哩；小次男咖哩所則把濃郁感拉高，牛油香氣與大人味咖哩很適合重口味派。

所以與其問哪一間最好吃，不如直接照自己喜歡的口味挑。想吃牛肉又在意份量，可以先選沼澤咖哩；第一次嘗試印度咖哩，可以從飪室的堅果咖哩開始；平常就是濃郁派咖哩愛好者，小次男咖哩所則可以直接收進名單。

台中咖哩常見問題

台中咖哩推薦哪三間？

這次整理的是沼澤咖哩、飪室咖哩、小次男咖哩所。三間風格差異很大，分別可以吃到紅酒燉牛肉咖哩、帶有奶香的印度堅果咖哩，以及風味濃郁的大人味咖哩。

第一次吃印度咖哩推薦哪一間？

這次在飪室咖哩吃到的堅果咖哩雞肉，鹹甜中帶著奶香，整體風味濃郁但相對順口。如果平常比較少接觸印度咖哩，可以從這類型的口味開始嘗試。

哪一間咖哩可以免費續飯？

從這次拍攝來看，飪室咖哩與小次男咖哩所都有白飯續加的服務。不過店家規定可能調整，實際仍建議以現場最新公告為準。

三間台中咖哩可以一天吃完嗎？

如果真的想挑戰咖哩一日遊，可以把三間分成午餐、下午時段與晚餐，中間穿插勤美或台中市區散步。不過三間都是主食類，份量也不算小，比起趕著連吃三間，更推薦依自己的食量安排，或分成不同天慢慢踩點。

三間台中咖哩的口味有什麼不同？

想吃帶有蔬果甜味的紅酒燉牛肉，可以選沼澤咖哩；喜歡奶香、堅果風味或想嘗試印度咖哩，可以選飪室咖哩；偏好濃郁、牛油香氣明顯的大人味咖哩，則可以試試小次男咖哩所。三間特色不同，也正是這次台中咖哩合輯最有趣的地方。

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