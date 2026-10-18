燈塔腳下有亮點！ 黑白線條一路延伸 芳苑燈塔園區11/14全新相見

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部航港局表示，「芳苑燈塔園區」整修工程已進入完工階段，預計於今年11/14重新開放，園區以芳苑燈塔黑白造型為設計發想，將燈塔特色融入園區地坪及景觀，打造兼具燈塔文化風貌與休憩觀光特色的燈塔園區，歡迎遊客造訪芳苑，感受整修後的全新風貌。

航港局指出，本次「芳苑燈塔園區藝術與再生計畫工程」以園區地坪更新為主要改善重點，並同步辦理建物修繕及環境綠美化。設計以「芳苑燈塔」黑白相間的色彩及建築線條為發想，將塔身意象延伸至園區地坪，透過線段與色彩配置，讓燈塔與周邊景觀相互呼應，也讓原本單純的地坪成為園區景觀的一部分。

從遠處望去，是熟悉的「芳苑燈塔」。走進園區，則能循著地坪上的黑白線條，感受燈塔建築與園區空間的連結，在新的景觀環境中認識「芳苑燈塔」守護航行安全的歷史意義。

▲芳苑燈塔完工紀念磁鐵。 圖：交通部航港局／提供

▲芳苑燈塔園區整修後空拍圖。 圖：交通部航港局／提供

「芳苑燈塔」位於彰化縣芳苑鄉「王功漁港」，1960年代王功漁港闢建後，逐漸成為彰化沿海一帶的重要漁港，海關決定在港內興建燈塔，以兼顧臺中港與雲嘉外海塭港堆這兩座燈塔之間燈光照射光程的不足，維護彰化沿海漁船及往來於臺灣海峽的船隻安全。

「芳苑燈塔」於1983年完工，外型為漆成黑白垂直條紋的八角形燈塔，也是臺灣本島興建時間最晚、最年輕的燈塔。而塔身如同「斑馬線」般的設計，主要是因為彰化沿海多霧的緣故，燈塔外觀漆成黑白相間垂直條紋，比較醒目，利於航行船隻辨識。

為迎接「芳苑燈塔」重新開放，航港局特別製作完工紀念磁鐵，11/14（六）-11/22（日）開放時間內（11/16逢週一休園）造訪「芳苑燈塔園區」即可免費領取，每日限量80份，共計640份，送完為止。

航港局將持續推動燈塔園區維護與文化觀光，透過適度修繕、景觀改善及特色營造，讓燈塔在持續發揮航行安全功能的同時，也成為遊客認識海洋文化、地方歷史及沿海景觀的重要窗口。歡迎走訪「芳苑燈塔」，在西海岸的海風與景色中，重新認識這座陪伴地方多年的燈塔。

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