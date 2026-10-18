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捏一件旅行的紀念品　走進水里蛇窯看百年窯火的當代轉身

聯合新聞網／ 行遍天下
▲百年水里蛇窯依山而建，是台灣現存最具代表性的柴燒蛇窯。
▲百年水里蛇窯依山而建，是台灣現存最具代表性的柴燒蛇窯。

【圖／文：夏之意】

順著蜿蜒的山路駛進水里，這裡有座依山而建的百年「水里蛇窯」，這裡有座依山而建的百年「水里蛇窯」，除了保存歷史，更在一次次創新中，延續台灣陶藝的生命力，不僅是南投重要陶藝地標，已被登錄為南投縣文化資產。來到「水里蛇窯陶藝文化園區」，百年蛇窯依舊靜靜躺臥，見證南投陶藝產業的黃金歲月。曾經肩負製陶重任的水里蛇窯，保留著濃厚的人文氣息，可以近距離欣賞職人製陶過程，也能看到第四代接班人林家祥，如何透過空間設計升級，將傳統工藝與現代美學接軌，打造出「蛇窯文物館」、「林國隆陶藝美術館」與「陶林藝廊」等藝術展區，讓這座融合製陶現場與生活器皿的文化場景，重新照亮傳統產業永續傳承的未來之路。

　

把旅行捏進一件作品裡

旅行最有趣的時刻，便是用自己的雙手觸摸陶土，感受其溫度與柔軟。走進陶藝教室，在老師帶領下體驗拉坯、捏陶，陶土隨著掌心慢慢成形，完成一件專屬於自己的旅行紀念。接著到進藝廊風格的「陶器所」參觀，這裏的每個碗盤或花器作品．都保留手工製作獨有的溫潤質感，喜歡的就買回家，讓旅行記憶化作居家生活風景。

▲親自體驗拉坯與捏陶DIY，帶回珍貴的紀念品。
▲親自體驗拉坯與捏陶DIY，帶回珍貴的紀念品。

▲陶器所展售生活陶器把水里的工藝美學帶進日常生活。
▲陶器所展售生活陶器把水里的工藝美學帶進日常生活。

　

用創意甜點為旅程收尾

最後，記得多留一點時間給「土土甜品店」，這家極具創意的甜點店，把陶藝元素巧妙融入甜點設計中，從「泥漿咖啡」、「排窯千層酥」、「修坯蒙布朗」、「陶瓦抹茶乳酪」到「鐵觀音紫砂壺慕斯」等甜點，命名和造型都令人會心一笑。旅客還能自選飲品茶具，在充滿設計感的器皿與溫潤空間裡，回味百年窯火、人情故事與生活美學，用五感體驗收藏的旅行溫度。

▲鐵觀音紫砂壺慕斯讓陶藝文化化作創意甜點。
▲鐵觀音紫砂壺慕斯讓陶藝文化化作創意甜點。

　

店家資訊

水里蛇窯陶藝文化園區

地址：南投縣水里鄉頂崁村回窯路16號

電話：049-2770967　

時間：08:30-17:30（週三公休）

網址：https://www.snakekiln.com.tw/

　

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