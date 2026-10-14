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台中美人樹花況！健康公園白花迎滿開 粉白雙色花景超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


台中南區健康公園迎來一年一度的美人樹花季，最令人驚喜的不是熟悉的粉紅花色，而是園內少見的「白花美人樹」，又被稱為銀雪美人樹。每年9月底至10月中旬，潔白花朵陸續綻放，當整片樹梢被白色花瓣覆蓋，遠遠望去宛如秋日降下一場輕柔白雪。相較於常見的桃紅美人樹，這抹清新雪白更顯獨特，也成為健康公園秋季賞花的一大亮點。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


潔白花朵開滿枝頭，銀雪美人樹展現浪漫姿態

健康公園的白花美人樹今年再度展現亮眼花況，目前約達七分開至滿開的觀賞階段。儘管前兩年曾經歷修剪，枝頭仍綻放不少潔白花朵，搭配藍天與綠意，呈現清爽而明亮的景色。從樹下仰望，能欣賞花朵沿著枝條盛開的姿態；稍微拉遠視角，則能捕捉白色樹冠與公園環境交織的秋日畫面。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


粉紅與雪白同框，雙色美人樹交織秋日風景

除了罕見的白花品種，健康公園也種植著粉紅、桃紅色系的美人樹。由於不同花色的開花時間略有差異，目前部分粉紅美人樹已進入花期尾聲，枝頭花量逐漸減少，偶爾還能欣賞花瓣隨風飄落的景象。不過園內仍有部分植株維持不錯的開花狀態，若遇上合適角度，便有機會將雪白與桃紅花朵一同收入鏡頭，留下秋季限定的雙色美景


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


公園位於台中市南區，是附近居民日常休憩的綠地，每到美人樹開花季，原本熟悉的公園景色也多了不同色彩。想欣賞白花美人樹的民眾，可以把握目前主要觀賞期，安排一趟輕鬆的公園散步。由於花況容易受到風雨、氣溫與植株生長情形影響，粉紅花朵也已陸續進入落花階段，建議趁10月中旬前前往，收藏這場短暫而美麗的秋日花景。


【台中健康公園美人樹花開】

賞花地點：台中市南區健康公園


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台中「鐵砧山」新身分！中部首座地質公園誕生成旅遊新地標

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