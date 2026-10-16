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空拍超壯觀！彰化最美「1.3公里欒樹隧道」變色 秋色如畫美翻天

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


彰化秋天最迷人的風景之一，就藏在埔鹽鄉石埤村的東螺溪河堤旁。鄰近石埤福德宮的自行車道，每年雙十節前後便迎來台灣欒樹的季節變化，綿延約1.3公里的樹列逐漸染上金黃、粉紅與橘紅色彩。當翠綠葉片與不同成熟階段的蒴果交錯枝頭，原本寧靜的河堤小徑彷彿換上一身五彩外衣，也因此被許多攝影愛好者稱作彰化「最美小徑」。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


金黃花朵遇上粉橘蒴果，整條河堤化身五色隧道

台灣欒樹最特別的魅力，在於開花與結果時期呈現的豐富色彩。細碎的金黃色花朵點綴樹梢，接著長出粉紅、橘紅色的囊狀蒴果，隨成熟逐漸轉深，與綠葉交織成層次鮮明的秋日景觀。石埤村自行車道兩側種植成排欒樹，當樹冠逐漸轉色，沿途便形成一條繽紛的天然林道，無論步行或騎乘單車，都能近距離欣賞這場季節限定的色彩變化。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


空拍視角更壯觀！五彩樹冠沿著東螺溪延伸

除了從小徑中央拍攝欒樹隧道，石埤村最令人驚豔的還有空拍視角。從高處俯瞰，約1.3公里長的欒樹沿著河堤排列，粉紅、橘紅與綠色樹冠交織成一條蜿蜒的彩色帶狀景觀，與周邊田野及東螺溪河岸形成鮮明對比。相較於地面視角的樹蔭與花果細節，空中畫面更能完整呈現林道的延伸感，也讓這處秋季秘境展現不同層次的壯麗風貌。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


遠離車流的河堤秘境，散步騎車都能收藏秋色

石埤村自行車道位於河堤路線，與下方一般道路存在高度落差，車輛不易直接進入，保有相對安靜的步行與騎乘環境。沿途除了欣賞台灣欒樹，也能眺望東螺溪周邊的農村景色，適合安排一趟悠閒的秋日小旅行。目前欒樹已進入蒴果轉色階段，想捕捉最鮮明的五彩樹冠，不妨把握雙十節前後的主要觀賞時段，親自走訪這條藏在彰化河畔的彩色小徑。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【秋天的五色河堤｜彰化埔鹽石埤村欒樹小徑】

賞景地點：彰化縣埔鹽鄉石埤村自行車道（石埤福德宮旁、東螺溪下游）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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地面看是浪漫的欒樹隧道，從空中看卻像一條彩色河流！彰化埔鹽東螺溪畔的石埤村自行車道，正迎來台灣欒樹蒴果轉色期，大片粉紅、橘紅與金黃色彩沿著河堤延伸，畫面格外迷人。

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