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錯過等明年！南投「九重葛秘境餐廳」免費拍 夢幻粉紅花瀑、山林美景一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
實際花況依現場為準。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專
實際花況依現場為準。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專

又到了賞九重葛的時節！全台多處九重葛陸續綻放，南投這處免費賞花點也迎來九重葛花季，不需門票即可與美麗花瀑同框，讓你一次拍好拍滿。

往年花況。圖／黃山<a href='/search/tagging/1013/秘境' rel='秘境' data-rel='/1013/103076' class='tag'><strong>秘境</strong></a>-<a href='/search/tagging/1013/景觀餐廳' rel='景觀餐廳' data-rel='/1013/89558' class='tag'><strong>景觀餐廳</strong></a>粉專
往年花況。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專

九重葛花期約落在每年10月至隔年4月，位於南投竹山的「黃山秘境-景觀餐廳」的九重葛花海準時報到，佛心老闆不收門票，讓到訪的民眾都能盡情賞花。由白色、粉紅、桃紅等色系的九重葛交織成花牆，還有滿開後變身夢幻花瀑，統統都是必拍的浪漫絕景。

目前景觀餐廳的九重葛大盛開，除了大拍九重葛花海外，同時還能欣賞自然山景，肚子餓了也能就近用餐一飽口福，享受被九重葛包圍與山林間獨一份的悠閒愜意。

九重葛目前已進入賞花期。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專
九重葛目前已進入賞花期。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專

往年花況。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專
往年花況。圖／黃山秘境-景觀餐廳粉專

黃山秘境-景觀餐廳

地址：南投縣竹山鎮東鄉路5-63號（下竹山交流道後5分鐘抵達）

Google導航：黃山秘境-景觀餐廳

電話：0983500371

備註：賞花免門票

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