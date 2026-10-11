錯過等明年！南投「九重葛秘境餐廳」免費拍 夢幻粉紅花瀑、山林美景一次收
又到了賞九重葛的時節！全台多處九重葛陸續綻放，南投這處免費賞花點也迎來九重葛花季，不需門票即可與美麗花瀑同框，讓你一次拍好拍滿。
九重葛花期約落在每年10月至隔年4月，位於南投竹山的「黃山秘境-景觀餐廳」的九重葛花海準時報到，佛心老闆不收門票，讓到訪的民眾都能盡情賞花。由白色、粉紅、桃紅等色系的九重葛交織成花牆，還有滿開後變身夢幻花瀑，統統都是必拍的浪漫絕景。
目前景觀餐廳的九重葛大盛開，除了大拍九重葛花海外，同時還能欣賞自然山景，肚子餓了也能就近用餐一飽口福，享受被九重葛包圍與山林間獨一份的悠閒愜意。
黃山秘境-景觀餐廳
地址：南投縣竹山鎮東鄉路5-63號（下竹山交流道後5分鐘抵達）
Google導航：黃山秘境-景觀餐廳
電話：0983500371
備註：賞花免門票
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