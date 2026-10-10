台中老饕哭哭！ 北屯37年老字號「仙園海鮮會館」宣告歇業 在地人嘆：最好吃的無骨鵝沒了

又一家時代的眼淚要告別了！ 陪伴台中在地人走過37個寒暑的知名老字號仙園海鮮會館，無預警在臉書粉絲專頁宣佈將於10月11日正式熄燈，在地老饕哀號湧入粉專直呼「以後吃不到這麼美味的無骨鵝肉該怎麼辦」。

圖／取自仙園海鮮會館官網

仙園海鮮會館的餐飲傳奇，最早可以追溯到1989年的「軍功吳無骨鵝肉」路邊攤。一路走來，憑藉著對好味道的堅持，從路邊小攤販一步步拓展至1993年的實體店面，接著在2002年華麗轉型為「仙園海鮮樓」，最終奠定至今人知曉的「仙園海鮮會館」。

業者在公告中透露，「我們將營業至 2026/10/11，為這段旅程先告一段落」、「從路邊攤一路走到今天，我們始終相信，一道好的台菜，來自對食材、火候與每一個細節的堅持」。業者強調，每一道端上桌的料理，都是他們想好好款待顧客的心意，這份深厚的情感會永遠留在心中，也祝福所有老饕未來都能平安順心。

消息一出立刻讓大批老饕心碎哀號，紛紛湧入粉專留言直呼「從小吃到結婚」、「婚宴都在這辦的」，甚至有人崩潰喊「以後吃不到這麼美味的無骨鵝肉該怎麼辦」，滿滿的不捨與遺憾充滿留言區。

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