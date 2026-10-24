鹿港甜點下午茶！「雅覓甜點咖啡」甜點融入彰化在地食材 戚風蛋糕、千層蛋糕誘人選擇困難

雅覓甜點咖啡。鹿港甜點下午茶推薦，會知道雅覓甜點還是看threads上鄉民推薦，主打融入彰化在地食材的甜點，販售戚風蛋糕、千層蛋糕、脆皮泡芙、琥珀布丁、手工餅乾等，精緻甜點讓人會有選擇困難感，手沖咖啡也頗具水準，來的這天剛好經營一年，累積了不少熟客購買，返鄉青年用心製作的甜點，入口能感受幸福甜蜜滋味。

鹿港甜點店推薦

雅覓甜點咖啡比較偏鹿港老街外圍，如果跟我從員林大排轉進鹿港，從青雲路右轉復興南路就可看到雅覓甜點，旁邊就是鹿港廈街尾護安宮土地公廟，這一區停車不算難，店主曾在臺北與高雄的五星級飯店及知名甜點店累積烘焙經驗，返鄉打造具在地特色的甜點品牌。

雅覓甜點咖啡在鹿港復興南路旁，木質裝潢帶點奶油色系很明亮感。

內用低消一杯飲料，因為我剛營業就來拍照，想拍比較多一點品項，內用空間還算寬敞，大約可容納16人左右。

雅覓甜點咖啡飲料菜單

氣泡飲。彰化水果與蜜餞熬煮果醬，調配出清爽的果香氣泡。

歐蕾。台灣鮮奶為基底，可可跟黑糖兩種選擇。

台灣茶。台灣在地各式好茶，新品手沖拿鐵、鐵觀音鮮奶茶。

仔細看這裡的甜點介紹卡上幾乎都有融入彰化在地食材，更凸顯甜點特色，鹿港麵茶、彰化花生、福興米香、花壇茉莉花、社頭香草莢、鹿港竹鹽等，讓我覺得很新奇的是台灣社頭居然有人在種植香草莢，從種植到開花要經過三年漫長的時間，做成香草棒需要再經過殺菁→發酵→乾燥，當然價格也反映在物品稀缺上。

我在鹿港午后跟半線香草二選一中糾結，後來實在太好奇社頭香草，下次再來吃看看鹿港麵茶戚風蛋糕。

手工餅乾、費南雪、磅蛋糕。

耶加雪菲果丁丁（柑橘／百香果／鳳梨）$150

手沖咖啡水準不錯，淡淡的果香有發揮出來。

半線香草（社頭香草夾／鹿港竹鹽／北海道鮮奶油）$180

琥珀布丁（虎尾三溫糖／芳苑雞蛋）$70

馬卡龍泡芙（芳苑雞蛋／社頭香草夾／杏仁糖）$60

耶加雪菲果丁丁（柑橘／百香果／鳳梨）$150

半線香草（社頭香草夾／鹿港竹鹽／北海道鮮奶油）$180

層層堆疊的千層蛋糕，盤子還點綴水果塊跟米香，吃的到香草香氣，上方鮮奶油有畫龍點睛增加濕潤感。

琥珀布丁（虎尾三溫糖／芳苑雞蛋）$70

非常滑嫩的琥珀布丁，使用芳苑雞蛋製作，入口甜度剛剛好。

馬卡龍泡芙（芳苑雞蛋／社頭香草夾／杏仁糖）$60

酥脆的泡芙蛋香很濃郁，泡芙餡細膩滑順還有細細的香草籽，這泡芙很好吃。

招待的手工餅乾，兩款都很好吃。

雅覓甜點咖啡

營業時間：11：00~19：00（週二三公休）

電話：0975-337-583

地址：彰化縣鹿港鎮街尾里復興南路99號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」