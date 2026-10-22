彰化市高CP值素食推薦！「清心蔬東波」199元主餐加99元升級熱炒、甜點水果、飲料吃到飽

清心蔬東波。彰化吃素的族群龐大，清心緣食坊在彰化金馬路一段靠近陸橋旁開設了新品牌「清心蔬東波」，石鍋、鐵板、火鍋平日199元，無限享用養生飲品、養生飯、蔬菜湯，再加99元享熱炒、小吃、甜點、水果、冰品、咖啡吃到飽，多數客人都會選擇升級享餐點吃到飽非常划算CP值超高！而且清心緣的素食料理好吃有口碑，用心口味，適合吃素的朋友們聚餐，他們也有提供素食外燴自助餐、素食便當，有需求都可提早電話預訂，早餐享買一送一優惠。

彰化市素食吃到飽推薦

清心蔬東波從早上6:30就開始販售，店門口旁是早餐攤子，目前有推出點早餐送飲料買一送一優惠(依店家公告為主)，11:00後販售火鍋、石鍋拌飯、鐵板料理跟特色小吃，可升等加購99吃到飽，平常日點主餐199元+99元就可以吃到飽，不用300元吃到飽CP值超高，下午也沒有休息，剛試營運就吸引不少人來用餐。

清心蔬東波在金馬路一段陸橋旁，過去就是交流道，門口方便停車用餐。

清心蔬東波早上6:30開始販售早餐，早餐小吃麵食自由配滿百折20元，全植物養生飲品，飲料水準高，很好喝。

清心蔬東波用餐方式

早餐、小吃、麵食自由配滿百折20元

單點石鍋、鐵板、火鍋特價199加99元享全場吃到飽（298元吃到飽）

假日無提供單點小吃麵食

活動今日起到2026／12月底

清心蔬東波菜單

火鍋、鐵板、石鍋拌飯（燴飯）、燉飯、麵食。升級+99元無限享用沙拉、小吃、咖啡、水果、甜點、冰品、飲料。火鍋湯底植物辣木提煉。

清心蔬東波早餐菜單 小吃麵食單點

我跟家人選擇平常日中午時段用餐，用餐環境寬敞，也很適合聚餐。

除了火鍋、鐵板、石鍋餐點，另外還有提供單點小吃類，選擇蠻多樣化的，香筍湯包80、腰果杏鮑菇素圓80等。（假日忙碌無提供小吃單點）

單點的腰果杏鮑菇素圓。

羅勒朵芙腰果燉飯。

鐵板料理。（可以選飯跟麵）

香酥G排面（雙醬）。G排酥脆不油膩，搭配雙醬的麵條很好吃，不太像吃素的感覺，口味很厲害。

清心蔬東波自助吧吃到飽

現場每天準備的熱炒菜色口味跟菜色都蠻用心的，另外他們炸金針菇跟蘿蔔糕都很好吃，炒蔬菜類也都很新鮮爽脆，醬燒茄子色澤鮮豔入味，炒筍片、高麗菜、大白菜等都可多攝取青菜纖維。

紅燒臭豆腐使用的是非基改的臭豆腐，前一天就精心滷製，入口爆汁。

他們的炸物一向很強，酥脆不油膩，炸金針菇、炸蘿蔔糕幾乎都快被夾光光。

炸蘿蔔糕很蘿蔔糕味道濃郁厚實很好吃。

想吃多少都可以自己夾取，吃到飽就是可盡情挑選自己喜歡的菜色。

這裡還有蔬菜湯、素若躁、紅藜白飯、麵茶（自行沖泡）無限自取。

粒粒分明的紅藜白飯，吃起來香Q軟糯，搭配素魯若吃起來很香！屬於香料味道比較濃郁的醬汁。

這個組合我可以吃完一整碗飯，鹹香好吃。

蔬菜湯喝起來很清甜，撈起來料多豐富。

清心蔬東波飲料區

熱咖啡區有美式咖啡、熱拿鐵、摩卡奇諾、卡布奇諾、熱鮮奶、可可歐蕾、熱牛奶等。

這一台提供香蕉牛奶、杏仁茶、亞麻仁仔堅果飲、鐵觀音拿鐵。

冷飲有高山青茶（無糖）or白鶴靈芝茶or辣木甜菊茶。

清心蔬東波生菜沙拉水果甜點區

甜點有果凍、雪花膏、奶酪、水果，生菜沙拉醬汁有和風醬、千島醬，還有涼拌藕片等小菜。

清心蔬東波剉冰區

冰塊會隨時補充，先拿碗裝刨冰再選想吃的配料，紅豆、綠豆、薏仁、芋圓、愛玉、仙草凍、鳳梨醬、雪蓮子等，還有百香果醬、煉乳、糖水等，都可無限取用，光是吃這區刨冰就很超值。

剉冰區多種配料可選，每一款都讓人想吃，我看有客人拿剉冰後淋上大量煉乳跟百香果醬，真的是專業吃貨。

這裡還有外面剉冰店少見的雪蓮子，吃起來口感鬆綿，仙草跟愛玉也是我很喜歡的配料之一。

鬆綿的芋頭吃起來甜蜜滑順，不定期供應，有看到一定要拿取。

手工豆花也是不定期出現，光是這刨冰區吃到飽就相當划算！

火鍋料自助區

火鍋湯底植物辣木提煉。這一區是點火鍋的客人拿取的專區，各種蔬菜、配料、豆製品、麵類都可自己夾取喜歡的加入火鍋裡。

火鍋湯頭：韓式泡菜鍋/麻香薑母鍋/麻辣臭臭鍋/和風辣木鍋/鮮蔬番茄鍋/十全藥膳鍋/南瓜豆乳鍋/叻沙咖哩鍋/起士牛奶鍋，湯頭選項多來都可以點選不同口味。

拿取自己想吃的菜餚，餐點也著重在不油膩且又美味為主打，新鮮健康、養生營養！

腰果杏鮑菇素圓80。這個素圓很好吃，裡面還有脆脆的筍子，外皮酥脆吃起來Q彈，搭配鹹香醬汁口味很讚，比我想像中好吃很多。

雙麻鮮蘇拌面。這乾麵加上大量麻醬跟蔬菜，麻醬香濃、蔬菜爽脆，攪拌起來很香濃，趁熱吃很讚。

香筍湯包。裡面包的的爽脆的筍子還有紅蘿蔔增色，吃起來也是小巧精緻。

這款炸筊白筍很好吃，他們的炸物類都很厲害，酥脆不油膩。

最後再來個剉冰滿足甜點味蕾，還有水果跟果凍、奶酪可以拿取喔。

辣木煎餅，早餐系列買主食送飲料或饅頭，相當超值喔。

清心蔬東波

電話：04-723-6599（可預訂團替外繪跟便當）

營業時間：06：30（早餐到售完）11：00~20：00（午晚餐）

活動今日起到2026／12月底

地址：彰化縣彰化市金馬路一段99號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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