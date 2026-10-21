台中南區排隊下午茶推薦，手擀現做香酥蔥油餅，隱藏版半熟蛋這樣吃超讚！

台中南區下午茶吃什麼？糖糖最近挖到一間超人氣的在地銅板美食「美村蔥油餅」！這間外觀雖然低調，卻是許多老饕私藏的手擀現做香酥蔥油餅專賣店，不僅餅皮外酥內Q、香氣十足，內行人吃的時候一定要加碼點隱藏版的「半熟蛋」吃法，滑順蛋液與酥脆餅皮的完美結合，讓人一吃就愛上！

美村蔥油餅在哪裡？隱身美村南路商圈的寶藏店小吃

美村蔥油餅位在台中市南區美村南路上，周邊鄰近台中高工與中興大學，不僅是學生和在地居民的解饞首選，也是許多人下午茶的口袋名單。

堅持手擀現做！現點現煎的酥脆好滋味

來到美村蔥油餅，遠遠就能聞到迷人的麵香與油煎香氣，這裡堅持純手工現擀、現點現煎！看著老闆娘熟練地將手擀麵團壓平成形，放進大平煎鍋中半煎炸。

隨著溫度漸漸升高，蔥油餅的外皮慢慢轉變成誘人的金黃色澤，邊緣還帶著恰到好處的酥脆感，那剛起鍋、熱騰騰還滋滋作響的模樣，光看照片就讓人忍不住口水直流！

美村蔥油餅菜單

蔥油餅加蛋 40元

蔥油餅到手時相當燙手，將蔥油餅掀開，裡頭塗抹著一層古早味醬油膏，再加入全熟荷包蛋，一口咬下去，外皮香酥不油膩，裡頭帶點Q勁，鹹香滋味讓人一口接一口。

蔥油餅加蛋 40元（半熟蛋）

糖糖另一份蔥油餅加蛋請店家做成半熟蛋，剛起鍋、外皮炸得金黃酥脆的蔥油餅，包入了一整顆濃郁的半熟蛋。

一口咬下，滑順的蛋黃液立刻傾瀉而出，完美滲入外酥內Q的餅皮之中，那蛋香四溢、鹹香酥脆又帶有濕潤滑順的豐富口感，真的讓人一試成主顧，罪惡感十足卻又完全停不下來！

整體來說，這間位於台中南區的美村蔥油餅雖然外觀低調，卻是一間讓人一吃就驚豔的道地銅板美食！手工現擀現煎的酥脆餅皮，搭配隱藏版半熟蛋吃法，喜歡吃蔥油餅的朋友趕緊筆記起來。

美村蔥油餅

電話：0981-588934

地址：台中市南區美村南路68-3號

時間：14:00~19:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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