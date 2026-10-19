台中北屯隱藏版手作蘿蔔糕！季節限定「竹筍糕」必點 還有芋頭糕也好吃
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喜歡吃蘿蔔糕的朋友，這間隱身在台中北屯巷弄的手作古早味「粿好日」一定要收藏！這裡沒有華麗的裝潢，卻有著真材實料、一吃就上癮的樸實溫度，除了經典招牌蘿蔔糕外，還有人氣爆棚的芋頭糕、南瓜糕、高麗菜香菇糕，以及老饕最推、吃得到香甜筍子的「季節限定竹筍糕」，搭配靈魂半熟蛋更讚。
隱身北屯巷弄中的手作蘿蔔糕
粿好日位在台中市北屯區中清路二段552巷的巷弄中，距離水湳不遠，不過因為店面隱身在住宅巷弄內，初次前往的朋友可能需要稍微留意一下門牌，建議可以認明紅色的醒目招牌會更好找喔！
店內環境：沒有華麗裝潢，只有最樸實的在地人情味
走進粿好日，這裡沒有華麗的裝潢，而是呈現最道地、樸實的小吃攤風貌，簡單的座位區與料理檯面散發著溫暖的在地氣息，讓人彷彿來到鄰居家作客般親切，能以最輕鬆自在的心情品嚐真材實料的手作古早味。
粿好日菜單
綜合糕 85元 + 荷包蛋 15元
粿好日除了單一口味，也可以選擇綜合口味，一次可以吃到多種口味，一般是店家搭配好，也可以自選，如果搭配到竹筍糕價格是85元。
邪惡半熟蛋吃法：蛋液結合酥脆糕體的絕配口感
加點的荷包蛋糖糖選了半熟，將蛋黃劃破，濃郁的蛋液緩緩流在蘿蔔糕上，讓外酥內嫩的糕體沾上滑順的蛋黃，口感更顯濕潤濃郁，讓人一口接一口停不下來。
筍香四溢：季節限定竹筍糕
採用港式蘿蔔糕的做法，並巧妙加入季節限定的竹筍，讓外酥內嫩的蘿蔔糕多了竹筍的清脆及香甜，這口味外面少見，也讓糖糖一吃就愛上。
外酥內嫩：原味蘿蔔糕
外皮煎至金黃微焦，裡頭口感軟嫩，每一口都能吃得到蘿蔔的自然清甜。
芋頭控必點：濃郁芋頭糕
芋頭糕也深得糖糖的心，不用沾醬，單吃就能品嚐到濃郁的芋頭香氣。
這個是老闆熱情招待的台式馬卡龍，這次品嚐到的是檸檬及芝麻口味，整體吃起來都不會太甜膩。
「粿好日」雖然隱身在北屯的巷弄中，卻憑著真材實料的手作古早味擄獲不少饕客的心，不管是外酥內嫩的原味蘿蔔糕、濃郁綿密的芋頭糕，還是錯過就要等明年的季節限定竹筍糕，搭配靈魂半熟蛋更讚！下次想找好吃又真材實料的蘿蔔糕，這間粿好日你一定要來試試。
粿好日
電話：0955-889853
地址：台中市北屯區中清路二段552巷27號
時間：06:00~14:00；週一、二、三店休
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