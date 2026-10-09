全台最高巨型石雕媽祖！ 台中海線一日遊推薦 走訪「大安港媽祖文化園區」遠眺無敵海景

台中【大安港媽祖文化園區】是近期熱門的朝聖景點！全台最高巨型石雕媽祖，歷經 14 年籌建、高達 53.6 公尺（約 18 層樓高）的全台最高媽祖石雕像，近距離仰望壯觀又宏偉，絕對是今年不能錯過的打卡熱點。拍完美照後，還能吹著海風放鬆身心、欣賞湛藍海景；雖然造訪時館舍內部仍在整修暫未開放（已於 10/3 正式開放），但壯麗的雕像早已吸引無數遊客專程前往一睹風采（台中海線一日遊）

台中大安港媽祖文化園區

地址：台中市大安區海墘里中山北路117號

電話：04 2680 4957

開放時間：戶外無限制

館內、遊客中心：週二至週日：09:00 – 12:00、13:00 – 16:00（中休時間：12:00 – 13:00）

門票：免費參觀

停車資訊：免費停車場

大安港媽祖文化園區停車資訊

大安港媽祖文化園區已於10/3正式開放，現場規劃相當充裕的停車空間。走上旁邊的堤防，不只能遠眺遼闊的大海、吹著清涼海風，光是坐在這裡放空一兩個小時，就讓人感到非常舒適愜意。

大安港媽祖文化園區介紹

園區廣場上的竹編藝術裝置，造型獨特，與後方的巨型媽祖雕像相呼應。

當我們步步靠近巨型媽祖雕像，那份宏偉震撼的氣勢深深觸動著人心。回想早期來到大安，這裏只有底部的蓮花造型基座；如今有了這尊莊嚴的媽祖雕像聳立其上，整座園區與視覺畫面顯得更加圓滿且完整。

想感受大安海線的蔚藍風光與震撼地景嗎？快把大安港媽祖文化園區加入行程，來這裡打卡拍美照吧！

台中大安港媽祖文化園區

地址：台中市大安區海墘里中山北路117號

電話：04 2680 4957

開放時間：戶外無限制

館內、遊客中心：週二至週日：09:00 – 12:00、13:00 – 16:00（中休時間：12:00 – 13:00）

門票：免費參觀

停車資訊：免費停車場

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

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