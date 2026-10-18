苗栗「最美牛肉麵店」到南投開二店！古色古香寬敞空間、古董收藏免費參觀，還有古早味豆花吃到飽

南投埔里美食/埔里特色餐廳/埔里牛肉麵推薦~被網友封為「最美牛肉麵店」，苗栗苑裡排隊名店大鼎夏荷牛肉麵館到南投埔里開二店啦！大鼎夏荷麵食館埔里店超大用餐空間古色古香，還能免費參觀老闆私藏的藝術古董！附大型免費停車場，店內免服務費、不限時，內用更享有古早味黑糖豆花無限吃到飽，位在國道6號埔里終點旁邊，到埔里旅遊必吃美食推薦這一家！

大鼎夏荷麵食館影片搶先看

大鼎夏荷麵食館地點交通

粉絲團：大鼎夏荷麵食館埔里店ＦＢ

地址：南投縣埔里鎮蜈蚣里中山路一段186-8號（國道六號終點出口左轉左手邊）

電話：049-2990499

營業時間：10:30-14:30、16:30-20:00 週二公休

大鼎夏荷麵食館埔里店位在南投縣埔里鎮中山路一段上，從國道6號終點出口左轉，左手邊就能看到，非常醒目好找。不管是去埔里市區玩，還是準備上清境農場、日月潭，都很適合把這裡當作中繼美食站。

這裡貼心附設了超大型的免費專屬停車場，完全不用在路邊辛苦找車位，真的大大加分！

大鼎夏荷麵食館埔里店環境

從大門口就能感受到濃濃的中國風，古色古香的建築外觀與庭園景觀，光是這裡就非常吸睛。

旁邊戶外區有好多張長桌，可以泡茶聊天，地上水池裡頭還有錦鯉游來游去。

室內用餐區寬敞明亮，挑高的設計讓人用餐完全沒有壓迫感，空間非常大，滿座也不顯擁擠。

桌椅全部採用沉穩的實木中式桌椅，四周的牆面則以雕花木窗櫺、古色古香的木質屏風打造，彷彿走進時光隧道，在這裡用餐很舒適。

自助區有冷盤小菜、醬料、免費豆花、還有餐具，通通自助取用。餐點如果沒吃完，這裡也有提供塑膠袋，自助打包。我有發現店家隨時都有在維護整潔，讓人拿取餐點時覺得特別安心、舒服，小細節非常加分！

冷盤小菜種類很多，排列整齊乾淨衛生。均一價60元，下方有托盤喜歡吃什麼就直接拿，取完再畫單即可。

醬料、餐具也是這裡自取。特別一提店家秘製的辣椒很香，愛吃辣的朋友一定要試試。

免費豆花吃到飽

網友大讚的古早味豆花和糖水也在這一區，每天早上手工製作的古早味豆花數量有限，太晚去有可能吃不到喔～

隱藏版私人藝術美術館 免費參觀

在用餐區的一側，會看到一面非常吸睛的木門，上方高掛著「崇德堂」匾額，兩旁還有古樸的對聯。直接推開這扇古老的崇德堂木門，裡面藏著一整個驚人的大寶庫！

走進去之後真的會被眼前的景象震懾到！這裡全部都是老闆私人的珍貴收藏品，完全開放給來用餐的饕客免費欣賞參觀，簡直就是一間隱藏版的私人古董美術館！

牆面極具江南園林特色的大圓形拱門（月洞門），透過圓門望出去，還能看到戶外的水池、綠意盎然的松柏盆栽與大型佛像石雕，完美演繹了「養心」的幽靜意境。

室內則擺滿了各式各樣古色古香的太師椅、實木雕刻條案、字畫卷軸。吃個牛肉麵居然還能順便免費逛古董展，全台灣大概只有在大鼎夏荷才能擁有這麼奇妙又奢華的體驗了！

大鼎夏荷麵食館埔里店菜單Menu

大鼎夏荷麵食館菜單主要品項分為麵類、飯類、水餃類、湯類、飲料以及小菜類。低消規定是每人 150 元，12歲以下 80 元，5歲以下免低消（外帶不計入低消）。免服務費，目前新開幕用餐不限時，內用有古早味手工豆花吃到飽(每天早上手工製作，數量有限)。在菜單上劃記好餐點，冷盤小菜要先自取，取完後自己把數量畫在點菜單上，再到櫃檯結帳即可。

大鼎夏荷麵食館埔里店 好吃嗎？

我們每人點一樣，再加上自取冷盤小菜及免費豆花，一整桌擺開來超級豐盛、讓人食指大動！

對了～～餐點好了有貓咪機器人送餐，還會一邊唱歌很可愛。

紅燒牛肉刀削麵

一碗就有好多厚切牛肉塊，跟一般牛肉麵常用的半筋半肉腱子牛肉切片不一樣。這裡的牛肉比較大塊也比較厚，燉煮的很入味，咬下去軟嫩帶點咬勁，口感不錯。

刀削麵充滿彈性與麵香，口感Q帶有咬勁，吸附了滿滿的湯汁，大口咬很過癮。

紅燒湯頭，喝起來溫潤帶有厚度，口味比較重一些。可惜菜單中只有紅燒及川辣牛肉麵，期待以後會推出清燉牛肉麵可選。

水餃（豬肉玉米）

一份10顆的水餃圓滾滾的個頭不小，份量不少。咬開看到內餡飽滿，鮮甜的豬肉搭配甜甜的玉米粒、吃起來還有芹菜香，不用沾醬就很好吃。

喜歡重口味的人，推薦店家秘製辣椒，香辣過癮。

紅燒牛肉湯

紅燒湯頭同樣醇厚甘甜，帶著牛油香氣，熱呼呼的喝超舒服。裡頭牛肉給得完全不手軟，滿滿的肉香與多汁口感，搭配水餃或乾麵都很適合。

油蔥乾粄條

這道油蔥乾粄條上頭好多店家自製的油蔥酥，攪拌時就能聞到香噴噴的味道。粄條口感Q彈滑順，吸附滿滿油蔥香氣，搭配韭菜、豆芽菜，樸實無華的古早味真好吃。

苑裡魚丸湯

從苗栗苑裡到埔里開二店，當然少不了苑裡特產魚丸湯。魚丸口感Q彈卻不會太過硬脆，吸飽湯汁咬的時候會爆漿呢~湯頭清爽小孩超愛。

川辣牛雜

一盤有多種牛肚部位，川辣牛雜點湯麵才會比較辣，這道小菜吃起來屬於小辣而已。牛肚處理得很乾淨，完全沒有想像中的內臟腥味。而且滷得恰到好處，軟嫩又帶有咬勁，越咬越香。

冷盤小菜自取，每天有16款上架，我們拿了4道每一種都好吃。

涼拌黑木耳 醋溜風味酸酸甜甜的，口感爽脆，吃起來非常開胃又解膩。

麻油豬肝 豬肝處理得非常好，口感綿密帶點微Q，完全不柴，入口滿是濃郁卻不燥的麻油香，非常好吃。

煙燻雞爪 雞爪都有去骨處理，還貼心切成小段，吃起來完全不沾手。滿滿膠質皮Q有嚼勁，煙燻的香氣十分迷人，一口接一口越吃越涮嘴。

豬耳朵 這道滷得非常入味，也有著煙燻香氣，豐富膠質加上軟Q口感，鹹香回甘好好吃。

燙青菜

燙青菜依照當令蔬菜變換，今天是空心菜。新鮮蔬菜淋上肉燥，味道蠻香的。不過滋味偏清淡，我們自己再加自助區的醬汁才比較剛好。

免費古早味豆花吃到飽

網友大讚大鼎夏荷的免費豆花是靈魂甜點，非常好吃。我們一吃果然很正點，口感非常綿密細緻，吃得出濃濃的豆香，淋上甜而不膩的糖水，我覺得比外面很多專賣店還要厲害，我連吃了3碗，賺到了~哈哈！

大鼎夏荷麵食館埔里店整體心得

大鼎夏荷開到埔里來，對喜歡去南投旅遊的朋友來說真的是大福音！以往在苑裡總是要排隊排到天荒地老，埔里二店擁有更大的空間、更古典優雅的環境、令人驚豔的隱藏版免費藝術古董展，還有專屬大型停車場，交通與用餐體驗都大升級。下回到埔里遊玩，記得到國道6號終點出口旁邊這家大鼎夏荷麵食館用餐，吃麵吃飯還有好吃的免費豆花吃到飽，享受古色古香的空間以及超棒的古董收藏。

地址：南投縣埔里鎮蜈蚣里中山路一段186-8號（國道六號終點出口左轉左手邊）

電話：049-2990499

營業時間：10:30-14:30、16:30-20:00 週二公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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