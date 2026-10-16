超過60種食材任夾！ 「麻子辣蒙古麻辣燙」新竹排隊名店插旗台中 獨門白湯/蒙古紅湯辣度任選、果凍麻辣鴨血神好吃

台中麻辣燙推薦/台中首家蒙古麻辣滷味~新竹超人氣排隊名店麻子辣蒙古麻辣燙插旗台中囉！首店就選在台中北屯區，也是全台中第一家主打蒙古風味的麻辣燙，湯頭真的一級棒！ 每天用數種中藥材、蒙古辛香料加上牛奶慢火熬煮，原味白湯溫潤順口連不吃辣的人或長輩小孩都能開心喝；紅湯香麻回甘，可選辣度滿足喜歡吃辣的人，尤其果凍麻辣鴨血神好吃。店內食材超過60種任選夾取，推薦老闆配好的超值個人套餐附白飯只要190元，免服務費、內用飲料暢飲，還能免費續湯一次！人均約200元就能吃得飽足又滿意，滿額再送蔬菜或豬肉，點套餐還有集點卡可免費兌換，比吃小火鍋還要超值，一定要收進台中美食口袋名單。

麻子辣蒙古麻辣燙台中北屯店地點交通

粉絲團：麻子辣蒙古麻辣燙台中北屯店FB

地址：台中市北區北屯路22-5號 (地圖)

電話：04-22339911

營業時間：16:00 ~ 23:00（週四公休）

麻子辣蒙古麻辣燙台中北屯店位於北屯路與興進路口的角間位置，就在北屯區監理站斜對面。三角窗大面寬加上紅黑對比的招牌，相當顯眼好找，對面就是監理站停車場，交通便利。

麻子辣蒙古麻辣燙菜單及優惠

麻子辣菜單選擇超級豐富。主要分為超值套餐（小碗）190元起與大份量豪華套餐（大碗）220元起，主食有豬、牛、羊、雞及鮮魚可選，附一碗白飯（換麵補差價），懶得想搭配點套餐最划算！

想自由選的朋友，現場有高達60種食材可單點夾取，各式火鍋料與特色滷味8元起，還有王子麵、關廟刀削麵等10種麵食可選；肉片單點40元起，想吃多少自己拿。

湯底分為帶孜然香氣可選辣度的紅湯，以及溫補中藥材熬煮的原味白湯，不吃辣的人也能大口暢飲有夠讚！很多人看店名是麻辣燙就誤會沒有不辣選項，其實有不辣白湯，而且特別好喝。

餐點都是現點現煮，烹調時間需要15-30分鐘，建議掃描菜單上的ＱＲ碼線上點餐，再到現場取餐節省等候時間。外帶碗蠻大碗的，而且都有封膜不怕路上打翻或是溢出，小細節就能看出店家的用心。

麻子辣優惠蠻多的，我幫大家整理如下：

單點滿額送：單點滿120元贈送青菜一份（不可指定）、單點滿200元贈送小份豬肉片。

套餐集點活動：消費套餐可參加集點，而且點數無期限。

中秋節限定優惠：9/25~9/27 連續3天內用消費，就免費招待 綜合鴨血臭豆腐一份（價值58元）。

麻子辣蒙古麻辣燙環境

有別於一般麻辣燙都是外帶攤位，麻子辣有內用座位區，整個用餐空間寬敞明亮，乾乾淨淨。自助區還有貼心提供醬料及飲料機無限暢飲，吹冷氣吃熱騰騰的麻辣燙，搭配冰涼飲料最對味！

旁邊一長排自助區，冷藏櫃裡有多達60種豐富食材，想吃什麼拿紅籃子自己夾，自助式取餐價格透明。

除了左右兩櫃食材，中間牆面還有多款麵食、肉品、及一些招牌單點，想吃什麼就直接拿牌卡放進籃中。

特別推薦單點麻辣鴨血，果凍般口感真的是一級棒!!

懶得選擇的朋友直接點套餐最划算，小碗超值套餐190元起/大碗豪華套餐220元起，通通有牛肉、羊肉、豬肉、雞肉、鮮魚等5種主食可選，套餐內容精選十多種招牌食材，再加上一碗白飯，比單點還要超值。

我們點一份套餐，再自助夾取喜歡的食材，煮成3碗人均200多元。特別一提，店員非常親切，對於辣度選擇更是給我們實用的建議，這家店的服務我喜歡。

麻子辣蒙古麻辣燙好吃嗎？

超值個人套餐與自選麻辣燙都很正點，尤其湯頭風味超級厲害，我覺得整體CP值比小火鍋還要高。

原味白湯（不辣）

麻子辣最令人驚豔的就是這個獨門湯頭，湯底辣度選擇超多元，共有原味（不辣）、混合湯（白湯+紅湯）、微辣、小辣、中辣、大辣。這碗我們選不辣的白湯，乳白色的湯頭是用數種中藥材加上牛奶慢火燉煮，喝起來格外濃郁香醇又溫潤回甘，當作溫補湯頭剛剛好。不吃辣或是帶小朋友來，點這個原味白湯就對了。

這碗我們夾了新鮮青花菜、青江菜、蟹肉棒與幾樣豆製品、蛋餃，再加上滿額送的豬肉片，看起來好好吃。

蔬菜、蟹肉棒及豆製品，吸滿了奶香白湯精華，每一口都超入味，溫和順口大人小孩都喜歡。其中百頁魚豆腐超好吃，只要8元推薦必點。

滿200元送的豬肉片份量不少，很有誠意。豬肉片本身就有甜味，再加上奶白湯汁精華，口感變得更軟更甘甜。

紅湯（微辣）

我們自己夾的食材大多煮在這一碗，蒸煮麵跟油條都是另外放，整個超豐盛兩個人吃也沒問題。

紅湯選用數種中藥材與蒙古獨門辛香料爆炒，再加入牛奶慢火熬製，味道特別香。一入口馬上感受孜然風味，加上奶香加持，跟一般麻辣燙大不同，我們點微辣就很好喝，喜歡辣一點還有小辣、中辣、大辣可選。

這碗紅湯我們選羊肉，跟孜然蒙古風味的湯頭超搭!羊肉加上孜然香以及奶香，越咬越出汁，帶點微辣好好吃。

麻子辣食材超多，隨便夾煮到紅湯中都很入味，尤其豆製品很吸湯汁，一咬爆汁超級過癮～

蔬菜、木耳、火鍋料也很讚，每一口都好滿足，湯頭還可以免費續一次，這樣吃我覺得比在小火鍋店還要超值！

老油條泡在紅湯中，泡一半不要翻面，這樣就能吃到酥脆及吸飽湯汁的雙重口感，半軟半酥很正點耶～大推。

蒸煮麵好大一碗，吸飽滿滿湯汁超級入味，光是單點這碗麵就超好吃，大推。

豪華套餐 牛肉／混和湯 附白飯 220元

這一碗我們選白湯+紅湯的混和湯頭，辣度大約是比微辣再少一點，除了中藥香還有蒙古孜然香，比原味白湯多了一些層次，微微辣的湯頭也是很好喝。

豪華套餐的料有夠多，我們本來以為只有看到這樣，結果撈一下底下還有很多料，再加上一碗白飯、飲料暢飲，還可以免費續一次原湯，這樣220真的很超值~

牛肉片在混和湯中滋味變得更多元，溫和中藥加上蒙古辛香料加持，讓牛肉美味度變得更有層次。不過牛肉帶筋口感比較有咬勁，我個人愛豬肉口感多一些，下次再來試試雞肉跟鮮魚，應該也很讚。

套餐裡頭除了主食肉片，還有高麗菜、金針菇、豆角螺、魚餃、甜不辣、貢丸、芋頭、魚豆腐、黃金魚蛋、三角油豆腐、米血糕、鴨血、手工肉羹等…將近20種，真的是隨便撈都有料，點套餐真的很滿足。

愛吃麻辣燙的朋友，麻子辣招牌鴨血及臭豆腐推薦必點，辣得很過癮。

他們家鴨血非常軟嫩，果凍般滑嫩軟Ｑ，看斷面完全沒有大孔洞，咬下瞬間還會在嘴裡爆出香辣帶麻的湯汁，尾韻回甘神好吃，我們一吃就愛上。

麻辣臭豆腐也很厲害，用筷子剪開豆腐，滿滿細緻孔洞裡，吸飽了店家慢火熬煮的麻辣紅湯，非常入味。濃郁獨特的臭豆腐香氣伴隨著麻辣甘甜滋味，口感紮實綿密又入味，每一口都是大滿足，配飯或單吃都超讚。

麻辣皮蛋 35元

我第一次吃到這麼香辣有勁的皮蛋，Q彈的皮蛋在特製的蒙古麻辣紅湯裡，看起來就覺得很夠味。入口先是皮蛋特有的香氣，緊接著孜然與辛香料的麻辣感在嘴裡爆發，又麻又辣真的挑戰味蕾，愛吃辣的朋友一定要試試，絕對辣的很過癮～～

麻子辣蒙古麻辣燙整體心得

麻子辣蒙古麻辣燙台中北屯店最厲害的就是獨門湯頭，用數種中藥材、蒙古辛香料搭配牛奶慢火熬煮，溫潤香醇又有滿滿層次感，而且多種辣度任選，完全不吃辣的人點原味白湯也能滿足，非常適合全家大小一起來用餐。

食材高達60種可自由夾取，懶得選擇直接點190元起的超值個人套餐更划算，免服務費，內用還有飲料暢飲跟免費續湯一次，人均約200元就能吃飽喝。親切的服務與不定期推出的滿額送青菜/肉片、集點無期限以及中秋限定活動，CP值很高！喜歡麻辣燙、蒙古火鍋的朋友，趕快收進你的台中美食口袋名單。

地址：台中市北區北屯路22-5號 （地圖 ）

電話：04-22339911

營業時間：16:00 ~ 23:00（週四公休）

文章來源：商妮吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」