營業到深夜12點！由日本人主廚坐鎮，以濃郁蝦濃湯為基底再加松露的拉麵超特別

從疫情時候一直開到現在，每次在經過sogo附近的『Concept La’麺KnockOut』都會看一下裡面，帥氣的年輕老闆依然坐鎮。因為強生愛吃拉麵，所以在擇日不如撞日的情況下，直接殺來吃一碗限定拉麵最爽快。

2026.09 的店內樣子，年輕老闆還是很有型！可以上店家的FB看到他的樣貌，很日本街頭的感覺，猛一看也很像五月天阿信？都很帥！

Concept La’麺KnockOut

地址：台中市忠誠街127號

營業時間：12:00-00:00

FB：https://pse.is/47u4b8

店內的改變不大，而且還是有送白飯的服務（見他們IG的公告）

自助式的水、餐具。

用機器點餐很方便。

看Knockout的FB，這個可愛的圖像是年輕老闆的侄女畫的，超cute耶。

黑蒜雞白湯拉麵

這個是限定口味，看著陰陽分明的湯頭，就有一中魔力想要點來吃吃看。有增加一份叉燒豬肉在拉麵內。端上來時候超燙，小心湯頭不要躺到嘴巴。

細細的拉麵吃起來完全不會過軟，依舊維持手工拉麵的功夫，在濃郁的雞白湯湯頭加持下，可以品嚐到麵條極致好吃的口感。

叉燒豬肉很厚！吃起來很有口感，稍微炙燒過後的皮可以吃的到一點焦香，整體的湯頭很濃郁，黑蒜的部份並不會過於明顯，可以搭配碗內的番茄、海苔、柳橙、花椰菜一起享用。整體的份量一個男生是可以吃飽的！好吃～

===============底下為2023食記記錄==================

這家▸La麺Knock Out◂的店面外觀雖然不太起眼，但日本人主廚卻是憑介著曾經在銀座篝和東京銀座蛤蜊Soba名店的經驗，在台中西區開設La麺Knock Out這個全新的拉麵品牌；主廚也受到法國course料理的影響，取其創意投射到拉麵中而打造出與眾不同的拉麵，也是吸引我們特地過來這裡嚐鮮的原因喔！假日在中午開業前十分鐘抵達竟然已經有3組人在排隊啦。

由於店面在忠誠街上不太好停車，La麺Knock Out也很貼心的提供了附近的停車優惠，只要滿足圖片中條件就可以折抵30元。

La’麺Knock Out的內用座位不多，真的有點像在寸土寸金的東京開店的感覺吧，主要就是吧台的八個座位、再來旁邊還有一桌。

茶水&餐具自助區。

2023.09拍攝菜單如下。

入店後是掃QR碼點餐哦！如果IG有追蹤他們帳號還可贈送麵包或白飯。

特製椰奶松露蝦濃厚湯La’ 麵

一端上來發現松露醬也給太多啦！喜歡松露的朋朋們應該超開心。

拉麵上方除了有滿滿松露醬還有莫札瑞拉起司，真的是很創意式的拉麵吼！左側則是我們另外加點的炸花椰菜～

蝦濃湯湯頭裡頭搭配的肉品是雞胸肉，吃起來應該會叉燒內來得清爽一些～

湯頭富含濃郁蝦湯味又加椰奶，再混入松露和起司完全是超濃厚系和濃稠感的湯頭！麵條稍稍偏硬口感剛好，吃到後來湯頭都巴到麵上啦～

鹽味特製雞白La’ 麵

這道擺盤也挺美的！

雞白湯高湯味濃郁，喝起來香氣十足！也可以自行加入座位前的起司粉增加風味～

裡頭原本附的料有數片雞胸肉和一片叉燒肉，還有蔬菜和整顆溏心蛋～這道好吃有推哦！

另外加點的炸餛飩，炸得酥酥的搭配起來也很適合哦！

————–我是2022.05用餐分隔線，請參考—————

La’麺KnockOut不定期也會推出不同的限定La’麵，這次推出的是以「辣味」和「香菜」為主角的拉麵，害怕香菜的捧油可以避開，哈哈。

點完餐後店員有很貼心的詢問需不需要圍兜兜，當天穿了一身白洋裝的小吠當然是很需要啦！(結果回家後發現湯汁竟然還是噴到袖子上)

Knock Out La’麵-極み

從外觀看起來就不是普通的日式拉麵，除了以蝦子為基底熬煮的湯頭之外還加入了蕃茄，另外可看到起司塊和風乾蕃茄在上頭，完全就是法式濃湯和拉麵的綜合體呀！不得不說湯頭的日法風味融合的非常好，口味濃厚但完全沒有違和感，小吠覺得這道的蝦味不會特別突出，湯頭hen好喝捏。

如果覺得起司的味道不夠重，可以自己加櫃檯上面的起司粉，喜歡帶有一點辣味的話可以加蝦辣油，不會很辣但是會提升許多香氣。

裡面是附贈一塊薄切的叉燒肉，叉燒肉十分入味，另外還有花椰菜還有一隻已經去殼好的蝦子作為配料。

拉麵口感適中，軟硬度無法選擇，整體搭配起來很好吃；結果吃完才聽到店員和隔壁新來的客人說追踪ig有送麵包，為什麼沒跟我們說啦哭哭Concept La’麺KnockOut│由日本人主廚坐鎮，時不時都有限定口味拉麵，以濃郁蝦濃湯為基底再加松露的拉麵超特別！營業到深夜12點哦～

Spiceと香菜のLa’麵 （附味噌飯）

看到這個組合覺得還挺妙的，店員是說因為日本人吃拉麵也會配白飯，如果吃不下也可以選擇不要味噌飯，但我們有大食怪aka飯桶的強生所以沒在怕啦！

滿滿的香菜灑在上頭，一起搭配著吃香菜味道超濃厚呀～加上辛辣的濃郁風味湯頭，小吠覺得搭配的很合拍！辣度大概也是小辣介於中辣的程度不用擔心會辣到受不了。

整體吃起來是偏辛辣並帶海鮮的蝦味，蝦味的湯頭喝起來沒有任何的腥味，主廚已經精心幫你去腥，而且這道裡面附了兩塊厚切叉燒肉，吃起來很有口感。

這道的麵條選用比較細的麵條，吃起來會覺得比較有硬度一些，小吠個人挺喜歡的。

再加上一碗味噌飯，強生吃得超飽～吃完果然被Knock Out！

這天吃完La’麺Knock Out，強生立刻說這家立刻爬升到他心中的好吃拉麵前幾名！而且我們本來就很熱愛歐法料理，他們家的日法湯頭的融合算是拿捏的恰到好處，我們是都挺喜歡的也覺得十分有特色，尤其不同時段的限定拉麵也很讓人期待，對創意式拉麵感興趣的朋朋們可以來吃看看哦～

地址：台中市忠誠街127號

營業時間：12:00-00:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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