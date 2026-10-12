開店前先卡位！台中黎明新村人氣湘味麵店，必點微辣「燒椒三寶拌麵」與「綿密瘋狂洋芋泥」

大家～這次來分享一間在黎明新村裡的超狂人氣麵店，看到菜名帶個「湘」字就知道辣味靈魂來了！這間『伴伴麵堂』建議開店11:30前就要搶先卡位，開車來停附近的收費停車場或路邊停車格比較省事。

老民宅內用餐就是特別有味道。

伴伴麵堂

地址：臺中市南屯區博愛街80巷131號

電話：04-3601 1677

營業時間：11:30-13:30、15:00-19:30（週一公休）

IG：https://www.instagram.com/banbanmiantang/

伴伴麵堂│用餐環境

我們11:30開店就踏進來了，不能預約所以只好開店就來，也建議一開就來，不然大約11:45就沒有位置了。

牆上寫著大大黎明新村，也好喜歡船燈罩的造型的燈飾。

伴伴麵堂│菜單

菜單（攝於2026.09）價格都還蠻親民，有辣椒的部份都有辣，辣度不可以調整哦。

伴伴麵堂│餐點內容

瘋狂洋芋泥 & 麻醬黃瓜雞絲

這兩道單點，在菜單上看到不點起來，都覺得難過！所以他們就這樣出現在我們的桌上。

瘋狂洋芋泥

馬鈴薯泥打得超級綿密，鹹香肉燥加上酸豆跟香菜簡直是神仙組合啊！這道有鹹、酸、微辣三種不同味道，非常單點來一起分享。

麻醬黃瓜雞絲

底層鋪滿濃香胡麻醬，細切小黃瓜拌開後清爽又解膩。雞肉絲的部份給的也不手軟，怎麼吃怎麼夾都還是會有雞肉，超加分！

湘味燒椒三寶拌麵

牛肉、皮蛋、雞絲配小黃瓜和紅蘿蔔絲，給料超豐盛！微微椒麻的小小辣口感吃起來非常過癮！不過不需要被他的辣醬嚇到，可以說『中看不中用』的辣度，相信稍微可以吃點辣的朋友都可以勝任XD 辣味之後還會有點麻麻的口感非常過癮。

麵條口感很Q，充分拌均勻後，大口吃非常過癮。

番茄燥子麵

吃起來非常清爽帶有天然番茄酸勁，搭配瘦肉燥份量拿捏得剛剛好。本來以為會稍微有點偏乾的口感，但完全不會耶！番茄醬料已經打的有點糊狀，肉燥部份也都是瘦肉，非常適合女生點來享用。

一樣充分拌勻後，就大口享用這份美味的餐點。

孃孃冰粉

類似愛玉口感的冰粉，加入冬瓜糖襯底，加入花生碎、綠葡萄乾跟微醺酒釀，份量大超適合大家一起分享。冰粉是西南地區很受歡迎的夏天涼食，台灣還是有點熱熱的秋天，也非常解暑。

吃著冰粉時候記得搭配這些配料一起享用，不然可能會稍嫌不夠味道，底下攪拌一下還可以喝到一點甜酒釀的口味。

吃完這餐真的太滿足！伴伴麵堂不僅麵品有料，微辣的湘味調調更是一吃就讓人上癮，綿密洋芋泥和冰粉更是意料之外的驚喜亮點！這次還有好幾道想吃的菜色沒點到，下次絕對要再找時間回訪把菜單全刷一輪，強烈推薦給喜歡眷村氛圍跟開胃辣味的捧友們啦！

伴伴麵堂

地址：臺中市南屯區博愛街80巷131號

電話：04-3601 1677

營業時間：11:30-13:30、15:00-19:30（週一公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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